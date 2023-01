InterVest Capital Partners

InterVest erweitert seine Plattform für Spezialfinanzierungen durch die Einstellung hochrangiger Mitarbeiter

New York (ots/PRNewswire)

InterVest Capital Partners („InterVest"), ein führender Investmentmanager im Bereich der strukturierten Finanzvertikalen, gibt die Erweiterung seiner Plattform für Spezialfinanzierungen durch erfahrene leitende Mitarbeiter bekannt. Die neuen Teammitglieder werden sich auf direkte Kreditvergabe in der Verbraucherfinanzierung konzentrieren, einschließlich der Bereitstellung von Kapital für Verbraucher-Kreditgeber, Portfoliokäufe, strukturiertes Kapital und strukturierte Schulden.

Das erfahrene Team unter der Leitung von Ari Rosenberg kommt von Sherman Capital Markets zu InterVest. Zuvor waren sie bei Citigroup Global Markets für die Finanzierung und den Handel mit nicht-hypothekarisch gesicherten Konsumgütern wie Autos, Kreditkarten und Ratenkredite zuständig.

„Unser vielfältiges Portfolio an Plattformen für Spezialfinanzierungen ist erheblich gewachsen und wurde um mehrere bedeutende Konsumfinanzierungsgeschäfte erweitert. Wir freuen uns sehr, dass wir mit diesem erfahrenen Team und seiner umfassenden Expertise die Fähigkeiten von InterVest in den Bereichen direkte Kreditvergabe, Underwriting, Asset Management und Servicing von Konsumgütern erweitern können", erklärt Steven Tenenbayev, Chief Investment Officer von InterVest Capital Partners.

„Wir sind begeistert, Teil des InterVest-Teams zu sein, in dem Weltklasse-Expertise auf eine starke Kapitalbasis trifft. Wir freuen uns darauf, auf der Erfolgsbilanz des Teams bei der Durchführung einer Kombination aus komplexen und wegweisenden Transaktionen im Bereich der Spezialfinanzierung aufzubauen", erklärte Rosenberg. Er fuhr fort: „InterVests kompromissloser Ansatz in Bezug auf Risiken stimmt mit den Werten unseres Teams überein. Ich habe jahrzehntelang mit Dave Mandel und Joel Gedzelman zusammengearbeitet. Ihre Expertise in den Bereichen Kreditvergabe, Bewertung und Ausführung im Bereich der Konsumfinanzierung wird die Plattform und die Kapitalstabilität von InterVest nutzen, um Ergebnisse zu erzielen."

Beschreibung von InterVest Capital Partners

InterVest Capital Partners ist ein bei der SEC registrierter Anlageberater mit Sitz in New York, der sich auf Asset Based Lending, Leasing und andere strukturierte Finanzbereiche konzentriert. Vor dem 1. Januar 2012 war das Investmentteam von InterVest Capital Partners Teil des Geschäftsbereichs Structured Finance and Business Development der Wafra Investment Advisory Group („WIAG"). WIAG hat darauf folgend seinen Namen in Wafra Inc. geändert.

Seit 1999 hat das Leasing- und Finanzprogramm des Unternehmens mehr als 120 Fonds mit einem zugesagten Kapital von über 14 Milliarden USD aufgelegt. Bis heute haben alle vermögensbasierten und strukturierten Finanzfonds ihre angestrebte derzeitige Rendite ausgeschüttet und die angestrebten Renditen für die Anleger erzielt. Seit 2004 hat das Unternehmen 7 internationale Immobilienfonds, einen Immobilienschuldverschreibungsfonds und einen globalen Immobilienwertpapierfonds verwaltet und mehr als 18 Transaktionen für Mehrfamilienhäuser und Büroimmobilien mitverwaltet. Für weitere Informationen über InterVest Capital Partners besuchen Sie bitte: intervest.com

