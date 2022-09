IMFARR Beteiligungs GmbH

Riesen-Deal im ELEMENTUM abgeschlossen – IMFARR & SN vermieten 80% der Büroflächen

Wien/München (ots)

Nur 6 Monate nach dem Closing von „ELEMENTUM“, dem neuen Innenstadtareal Münchens der Stararchitekten „Herzog & De Meuron“, gelingt den beiden Family Offices der Familien Farrokhnia aus Wien und Ketterer aus Zürich, nach dem Mietvertragsabschluss mit „WeWork“, die nächste große Vermietung: zur Fertigstellung mietet ein weiteres erfolgreiches, dynamisches und bonitätsstarkes Unternehmen rund 40.000 Quadratmeter im „ELEMENTUM“. Dies ist, vom Vertragswert, die größte Vermietung in der Geschichte Münchens und beweist einmal mehr, dass es für gute Lagen und nachhaltige, zukunftsgerechte Projekte immer Nachfrage gibt. Rund 80% des gesamten Areals von insgesamt 70.000 m2 im Zentrum Münchens sind damit in Rekordzeit und Rekordhöhe vermietet. Bis zu insgesamt 7.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer werden in unmittelbarer Nachbarschaft zum Stachus die Arbeitswelten von morgen, in einem nachhaltigen, auf höchstem Niveau zertifizierten Areal tagtäglich erleben dürfen.

Seit der Partnerschaft der Familien Farrokhnia und Ketterer und ihrer Unternehmen IMFARR und SN Holding, hat sich das Joint Venture auf die Entwicklung von Gewerbeimmobilien in Deutschland fokussiert. Neben zahlreichen Projekten in Frankfurt, Berlin und Leipzig, zählt IMFARR mittlerweile auch zu den größten Projektentwicklern Münchens. Nach dem Ankauf der „Highlight Towers“, der Entwicklung des neuen Bürogebäudes „MUC.One“ in der Adolf-Kolping-Strasse und dem Erwerb des Planungsgebietes „MUC.East/Steinhausen NEU“, hat IMFARR Anfang 2022 mit „ELEMENTUM“ das letzte große, innerstädtische Büroprojekt Münchens erworben.

„Wir freuen uns sehr binnen 6 Monaten bereits 80% der Flächen im „ELEMENTUM“ vermietet zu haben. Es ist schön zu sehen, dass dynamische und zukunftsorientierte Unternehmen der negativen Stimmung trotzen können und beweisen, dass - gerade wenn die Zeiten härter werden - mutige Entscheidungen zum Erfolg führen.“, so IMFARR Kommunikationschef Matthias Euler-Rolle.

Die Verhandlungen wurden mieterseitig unter Mitwirkung von Colliers International und vermieterseitig unter Mitwirkung von Montibus Asset Management geführt.

Konstantin von Barcsay, Managing Director und Co-Head of Office Letting bei Colliers in München: „Wir freuen uns, dass wir diesen großvolumigen Transaktionsprozess unterstützen konnten. Gerade in Anbetracht des aktuellen Marktumfeldes ist es umso erfreulicher, dass wir diese für München einzigartige und für das Mikroumfeld Hauptbahnhof wegweisende Transaktion innerhalb kürzester Zeit vollziehen konnten.“

Florian Schroeder, Senior Director Office Letting bei Colliers in München, fügt hinzu: „Wir haben selten bei solch einer großvolumigen Transaktion so eine Dynamik, Professionalität und Zielstrebigkeit auf Mieter- und Vermieterseite erlebt. Gemeinsam ist es uns gelungen, für beide Seiten einen deutlichen Mehrwert zu schaffen.“

Montibus Asset Management GmbH, als betreuendes Unternehmen auf Vermieterseite, ist für eine Million Quadratmeter Nutzfläche in den wichtigsten Metropolen Deutschlands (Bestand & Planung) mit einem Gesamt GDV von rund 10 Mrd. Euro verantwortlich. Die umfassende Expertise des Unternehmens ermöglicht es, komplexe Projekte professionell zu betreuen und proaktiv auf Marktanforderungen zu reagieren. Mit einem ganzheitlichen Immobilienmanagementansatz identifiziert Montibus für einzelne Objekte Erfolgskriterien und schafft so die sichere Basis für nachhaltige Entwicklung. Im Fokus des Handelns steht die Verantwortung. Für die Menschen, die in den Gebäuden von Montibus leben und arbeiten. Nachhaltig und beständig für Generationen.

„Den Arbeitsplatz von morgen mit einem flexiblen und dynamischen Nutzer gemeinsam zu entwickeln, bedeutet die nächste Generation von Büros zu erschaffen. ELEMENTUM bietet dafür genau den richtigen Raum.“, Olaf Claessen, Geschäftsführender Gesellschafter Montibus.