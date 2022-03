Shanghai Ulucu Electronic Technology Co., Ltd.

ULUCU führt KI-Welle im neuen Einzelhandel an

Shanghai, 17. März 2022 (ots/PRNewswire)

In der Zeit nach der Epidemie ändern sich die Nachfrage und die Funktionsweise des Verbrauchermarktes rasant. Als eine Branche, die sich typischerweise durch schnelle Änderungen auszeichnet, sind Handelsketten dringend auf Beschleunigung und Modernisierung angewiesen. Derzeit ist das traditionelle CCTV-System nicht in der Lage, den Anforderungen des Managements der Einzelhandelsketten gerecht zu werden, die Hardware als Kernstück zur Verbesserung der Überwachungsleistung verwenden. Auf der anderen Seite setzen Händler vor allem auf mehrere Anwendungen als Management-Tools, die nicht gut in einer Plattform vereinheitlicht werden können.

Durch die Kombination eines Filialmanagementsystems mit KI-Lösungen auf der Grundlage von Videoanalysen könnte ULUCU den Konflikt zwischen Menschen, Waren und Einzelhändlern perfekt lösen, Betriebskosten effektiv sparen und die Geschäftseinnahmen kontinuierlich steigern.

Als Pionier für die Stärkung des Einzelhandelsgeschäfts mit KI-Lösungen wurde ULUCU 2022 mit dem „Science and Technology Innovation Enterprise Award" und dem „Best Retail Omni-Channel Solution of the Year Award" ausgezeichnet.

ULUCU, ein weltweit führendes KI-Plattform-Unternehmen mit Sitz in Shanghai, China, hat sich auf das intelligente Management von Einzelhandelsgeschäften basierend auf Videoanalysen in der Cloud spezialisiert. Das 2009 gegründete Unternehmen hat die hochmoderne Deep-Learning-Plattform und das Algorithmuszentrum eingerichtet und unabhängig mehrere fortschrittliche Technologien der künstlichen Intelligenz wie Gesichtserkennung, Personenerkennung, Mauserkennung, Verhaltensanalyse, Objekterkennung, ReID usw. auf den Markt gebracht, die erfolgreich in verschiedenen Branchen und unterschiedlichen Szenarien angewendet werden. Gleichzeitig bieten die ULUCU-Plattform als Kern, die Integration von Mitgliederverwaltung, POS-System, ERP, CRM usw. Komplettlösungen für Einzelhändler. Darüber hinaus kann ULUCU eine schnelle kundenspezifische Entwicklung unterstützen, wenn eine Batch-KI-Video- oder Bilderkennung erforderlich ist.

Nach 13 Jahren der Entwicklung hat ULUCU mehr als 3000 Unternehmen und 1,6 Millionen Geschäfte unterstützt. Die Anzahl der Kamerazugriffe auf die Cloud-Plattform liegt bei 2 Millionen und das jährliche Volumen der VPAAS-Plattform hat 24 Milliarden erreicht.

Heute steht ULUCU in enger Kommunikation mit Partnern in mehr als 20 Ländern und Regionen, die gemeinsam daran arbeiten, einen globalen Markt aufzubauen und den Wandel des weltweiten Einzelhandels voranzutreiben. ULUCU ist davon überzeugt, dass KI die Zukunft ist, und das Unternehmen wird die Kraft von Wissenschaft und Technologie nutzen, um zur Transformation des Geschäfts beizutragen und künstliche Intelligenz zum Wohle der Menschheit zu fördern.

Weitere Informationen finden Sie auf https://www.ulucu.com/global/