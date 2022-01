RTL II Kooperationen

Die Jagd auf zurückgeschickte Pakete ist eröffnet:

Panagiota Petridou moderiert die neue Show "Die Retourenjäger" ab dem 16. Februar bei RTLZWEI

München (ots)

Fünf Händlerinnen und Händler zocken um geheimnisvolle Retouren-Paletten

Moderatorin Panagiota Petridou führt durch die Show

Ausstrahlung ab 16. Februar, mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI

Es wird hitzig in der Prime Time: RTLZWEI lässt "Die Retourenjäger" los! Fünf Händlerinnen und Händler versuchen sich gegenseitig im Kampf um die beste Retouren-Palette zu überbieten. Wer macht den besten Deal und ersteigert eine der begehrten und geheimnisvollen Paletten? Glück und Leid liegen bei der Auktion nah beieinander, denn die Paletten befinden sich unter einer großen Box, dabei kann nur erahnt werden, um welche Ware es sich handelt - heiße Ware oder Schrott? Moderatorin Panagiota Petridou führt durch die neue spannende Show. Die vier Folgen sind ab dem 16. Februar immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI zu sehen.

Im letzten Jahr boomte der Onlinehandel in Deutschland so sehr, dass fast 80 Millionen Euro Umsatz erzielt wurden. Über 500 Millionen Retouren schickten die Deutschen allerdings auch wieder zurück. Um genau solche Rücksendungen geht es im neuen Format "Die Retourenjäger". Hier gilt es, die ungewollten Schätze möglichst günstig zu ergattern! Dabei bringen Verkäuferinnen und Verkäufer die unterschiedlichsten Rückgaben unter den Hammer. Doch wer die Palette kaufen will, lässt sich auf eine Wundertüte ein. Bis zum Schluss bleibt es ein Rätsel, welche Ware sich unter dem großen Container befindet. Ein unbeschadeter Fernseher, neue ungetragene Kleidung oder einfach nur eine kaputte Vase? Auf den Retouren-Paletten befindet sich alles, was das Händlerherz begehrt - von Deko über Sportartikel und Klamotten bis hin zu Sexspielzeug oder Elektrowaren.

Ganz im Dunkeln tappen die Händlerinnen und Händler aber nicht: Stets gewährt Moderatorin Panagiota Petridou ihnen einen kurzen Blick auf die Palette. Dann geht die Box wieder runter und sie müssen sich entscheiden: Lohnt sich der Zuschlag für den ganz großen Coup oder verbirgt sich darunter der totale Flop? Die nötige Erfahrung bringen alle Bieterinnen und Bieter mit. Einzeln oder im Doppelpack suchen die Profis Ware für ihren Onlineshop, Dekoladen oder Retourwarenhandel im Familienbetrieb. So sind René (55) und Daniela (50) Nimz aus Berlin auf Deko- und Restposten spezialisiert. Alexander Kasarinow (31) handelt bereits in dritter Generation mit Retourware im Familienbetrieb. Auch der Kölner Dirk Wünning (55) hat Erfahrung. Seit 20 Jahren ergattert er Retouren für seinen Online-Shop. Bei Hanno Zwicker (59) dürfen es gerne mal ausgefallene Produkte sein. Dafür duelliert er sich gerne mit seinen Mitstreitern und Mitstreiterinnen. Friseurmeisterin Eva Stevanello (44) führt seit einem Jahr neben ihrem Friseursalon einen erfolgreichen Online-Shop für Retourenprodukte. Alle Retourenjäger sind in der neuen Show auf der Suche nach den besten Deals.

Panagiota Petridou über die neue Show: "Verhandeln und Feilschen liegt mir im Blut. Daher freue ich mich sehr auf meine neue Aufgabe als Moderatorin von 'Die Retourenjäger'. Wöchentlich bringe ich Paletten voller Retourenschätze unter den Hammer. Zu sehen, welcher Retourenjäger und welche Retourenjägerin dabei den richtigen Riecher hat und sich die besten Deals schnappt, ist super spannend und bringt dem Publikum viel Freude."

"Die Retourenjäger" ab dem 16. Februar um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und im Anschluss auf RTL+.

Produziert wird die Sendung von der UFA Show & Factual GmbH.

