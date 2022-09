AO Foundation; RIMASYS GmbH

AO Foundation übernimmt RIMASYS als Innovationstreiber in der chirurgischen Fort- & Weiterbildung

Davos, Schweizn und Köln, Deutschland (ots/PRNewswire)

Die Partnerschaft zwischen AO Foundation und RIMASYS wird mit der vollständigen Übernahme von RIMASYS durch die AO auf die nächste Stufe der strategischen Zusammenarbeit gehoben.

Aufbauend auf einer gemeinsamen strategischen Vision und ihrer jüngsten erfolgreichen Zusammenarbeit, haben die AO und RIMASYS vereinbart, dass die AO alle verbleibenden Anteile des Unternehmens übernimmt. Ursprünglich startete die Partnerschaft mit dem Ziel, realitätstreue und skalierbare Lösungen zur Weiterbildung von Chirurgen zu entwickeln. Die technologischen Fähigkeiten und das revolutionäre Produktportfolio von RIMASYS ergänzen die tiefgreifende Expertise in Orthopädie und Unfallchirurgie, die die AO in den letzten 60 Jahren weltweit aufgebaut hat.

Die Partnerschaft konzentriert sich auf die Weiterentwicklung von technologischen Lösungen, die von Ärzten weltweit in der chirurgischen Behandlung von Traumata und Erkrankungen des Bewegungsapparates genutzt werden. Sie zielt weiter darauf ab, das Wachstum und die geografische Verfügbarkeit der einzigartigen Technologien von RIMASYS schneller über die Grenzen Europas hinaus zu skalieren und gemeinsam zukünftige Innovationen zu entwickeln, um das Ökosystem der chirurgischen Ausbildung voranzubringen.

RIMASYS und die AO bleiben auch in Zukunft separate Organisationen. Der Hauptsitz von RIMASYS verbleibt in Köln und das dynamische Gründerteam wird weiterhin an der Spitze des Unternehmens Innovationen vorantreiben. RIMASYS behält ihren Namen, Organisationsstruktur und Geschäftsstrategie und bleibt gleichzeitig ihren Kunden als zuverlässiger Partner verpflichtet. Das Wachstum von etablierten Angeboten wie beispielsweise die World Surgery Tour und die Trauma Academy wird weiter vorangetrieben.

RIMASYS wird von der einzigartigen Expertise und der umfassenden globalen Reichweite der AO profitieren, um ihre Produkte weltweit anzubieten. Auf der anderen Seite gewinnt die AO durch die schnellen Entwicklungszyklen dieser agilen Organisation neue Möglichkeiten die Fort- und Weiterbildung zu verbessern, und die Entwicklung in der Medizintechnik voranzutreiben. Nachdem die Lifelike-Fraktursimulationen, ursprünglich die Kerntechnologie von RIMASYS, bereits zuvor in AO Angeboten eingesetzt wurden, präsentierte das Unternehmen zum ersten Mal ihren einzigartigen mobilen Operationssaal (The Shard) beim Flagship-Event der AO in Davos im vergangenen Dezember. Daneben entwickelte RIMASYS als Ausblick in die Zukunft der medizinischen Fortbildung eine immersive 3D-Plattform, die Medizinern weltweit die virtuelle Teilnahme an den berühmten AO Davos-Kursen ermöglichte.

Die Übernahme komplettiert eine erste Minderheitsbeteiligung an RIMASYS, die die AO bereits im Februar 2021 abgeschlossen hatte. Die AO setzt ihre erfolgreichen Aktivitäten mit ihrem exklusiven Industriepartner DepPuy Synthes fort und nutzt RIMASYS als Quelle für innovative neue Bildungsformate, Produkte und Dienstleistungen für ihr globales Chirurgen-Netzwerk.

„Wir sind davon überzeugt die Stärken des anderen zu ergänzen, um gemeinsam die langfristigen Herausforderungen der Vermischung der realen und der digitalen Welt anzugehen. Unser Bestreben ist es weiterhin, die Bedürfnisse der neuen Chirurgengeneration und all unserer Partner, die uns seit der Gründung unterstützt haben, bestmöglich zu adressieren. Unser dynamischer Start-up-Spirit wird von der globalen Reichweite und dem Ruf der AO profitieren, um das professionelle Netzwerk der Zukunft für die chirurgische Gemeinschaft aufzubauen – und letztendlich das Leben von Patienten zu verbessern", sagt Marc Ebinger, CEO und Mitbegründer von RIMASYS.

"Die RIMASYS ist ein junges, agiles und bahnbrechendes Unternehmen mit einer beeindruckenden Erfolgsbilanz im Bereich der chirurgischen Fort- und Weiterbildung. Mit ihrem motivierten Team und ehrgeizigen Gründern wird sie uns helfen, Innovationen im Bereich der Online- und Offline-Education voranzutreiben. Wir werden sicherstellen, dass RIMASYS ihre Autonomie behält und gleichzeitig die Unterstützung bekommt, die sie braucht, um ihren Innovationsgeist und unkonventionelle Lösungsfindung beizubehalten. Wir sind stolz darauf, sie an Bord zu haben und freuen uns auf die Möglichkeiten, die sich daraus für beide Organisationen ergeben", fügt Florian Gebhard, Präsident der AO Foundation, hinzu.

Informationen zu RIMASYS

Die RIMASYS GmbH ist ein technologiegetriebenes Health-Tech-Start-up, das 2016 als Universitäts-Spin-off gegründet wurde. Kernstück des Kölner Unternehmens sind proprietäre biomechanische Algorithmen, die Verletzungsmechanismen beschreiben und zur Generierung naturgetreuer frakturierter anatomischer Präparate genutzt werden. RIMASYS konzentriert sich auf die Verbesserung der chirurgischen Ausbildung und die damit verbundenen positiveren Patientenresultate, indem die praktische Ausbildung und die Entwicklung in der Medizintechnik vorangetrieben wird. Weitere Innovationen konzentrieren sich auf digitale Gesundheit, künstliche Intelligenz und virtuelle Realität. Das internationale Team aus 50 jungen und ehrgeizigen Mitarbeitern hat sich zum Ziel gesetzt, in hohem Tempo ein disruptives Ökosystem aufzubauen und die Ausbildung und Interaktion von Chirurgen zu verbessern. Weitere Informationen finden Sie unter: www.rimasys.com

Informationen zur AO Foundation

Die AO Foundation ist eine medizinisch geleitete, gemeinnützige Organisation, die auf die chirurgische Behandlung von Traumata und Erkrankungen des Bewegungsapparates spezialisiert ist. Die Arbeitsgemeinschaft für Osteosynthesefragen (AO), aus der die heutige Stiftung hervorgegangen ist, hat ab 1958 Grundlagen für eine Standardisierung der operativen Behandlung von Knochenbrüchen gesetzt, die bis heute als medizinischer "Gold-Standard" gelten und weltweit Anwendung finden.

Die AO Foundation mit Hauptsitz in der Schweiz und Aussenstellen in den USA, Südamerika und Asien ist heute ein globales Netzwerk von über 460.000 Chirurgen und anderen medizinischen Fachkräften und damit die weltweit führende Ausbildungs-, Innovations- und Forschungsorganisation auf diesem Gebiet. Allein in ihren über 800 Fortbildungsveranstaltungen werden weltweit jährlich etwa 98.000 Teilnehmer in den Bereichen Unfall-, Wirbelsäulen-, MKG-, Veterinär- und orthopädischer Chirurgie ausgebildet. Weitere Informationen finden Sie unter: www.aofoundation.org

