Converge Technology Solutions Corp.

Converge meldet Rekord bei vorläufigen Ergebnissen für das Geschäftsjahr 2022

Toronto und Gatineau, Québec (ots/PRNewswire)

In Q4-2022 übersteigen neue Auftragseingänge 1 Milliarde CAD

Converge Technology Solutions Corp. (TSX:CTS) gab heute einige vorläufige, ungeprüfte Finanzkennzahlen für das gesamte Geschäftsjahr und den dreimonatszeitraum zum 31. Dezember 2022 („Q4-2022") bekannt.

Vorläufige Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2022

Nettoumsatz im Geschäftsjahr 2022 in Höhe von ca. 2,5 Mrd. CAD gegenüber 1,5 Mrd. CAD im Geschäftsjahr 2021, was einem Wachstum von 67 % entspricht[1]

Bruttogewinn für das Gesamtjahr zwischen 548,1 Mio. CAD und 553,1 Mio. CAD gegenüber 345,7 Mio. USD im GJ21; Dies stellt einen Anstieg von 59%1 dar.

Bereinigtes EBITDA[2] zwischen 140,6 Mio. CAD und 144,0 Mio. CAD gegenüber 94,0 Mio. CAD im GJ21; Dies stellt einen Anstieg von 51%1 dar.

Der Kassenbestand belief sich Ende 2022 auf 159,8 Millionen CAD und die Kreditaufnahme im Rahmen des globalen revolvierenden Kredits des Unternehmens (der „Globale Kredit") auf etwa 420,0 Millionen CAD.

Der Auftragsbestand[3] stieg zum Ende des 4. Quartals 2022 auf ca. 555,7 Mio. CAD an. Hiervon beliefen sich 479,4 Mio. CAD auf den produktbezogenem Auftragsbestand und 76,3 Mio. CAD auf den servicebezogenem Auftragsbestand. Dies entspricht einem Wachstum von über 52 Millionen CAD im Vergleich zum gesamten Auftragsbestand im dritten Quartal 2022, was zeigt, dass die Herausforderungen hinsichtlich der Lieferketten weiterhin bestehen.

„Unser Team hat während des gesamten Geschäftsjahres 2022 Außergewöhnliches geleistet", so Shaun Maine, Chief Executive Officer. „Wir verzeichnen weiterhin eine starke Nachfrage in allen Branchen des Mittelstands, und immer mehr Kunden vertrauen Converge als ihrem bevorzugten Technologiepartner, insbesondere für ihre Anforderungen in den Bereichen Analytik, Cloud und Cyber."

1 Die prozentuale Veränderung, falls anwendbar, wird aus dem mittleren Wert der genannten Spanne berechnet. 2 Das bereinigte EBITDA ist eine Non-IFRS-Kennzahl und keine anerkannte, definierte oder standardisierte Kennzahl nach IFRS. Diese vom Unternehmen gemeldete Kennzahl ist im Abschnitt „Non-IFRS-Finanzkennzahlen" dieser Pressemitteilung definiert. 3 Der Auftragsbestand wird als Auftragseingang von Kunden berechnet, der am Ende des Geschäftsjahres noch nicht geliefert wurde.

Vorläufige Ergebnisse für Q4-2022

Nettoumsatz zwischen 765,3 Mio. CAD und 777,6 Mio. CAD im Dreimonatszeitraum, gegenüber 505,0 Mio. CAD in Q4-2021, was einem Wachstum von ca. 53 %1 gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Umsatz wurde vor allem durch die anhaltenden Herausforderungen der Lieferketten beeinträchtigt, was sich im höheren Auftragsbestand zum Jahresende niederschlägt. Weiterhin, in Übereinstimmung mit den Aussagen zum Technologiesektor, wurden die drei größten Aufträge des Unternehmens vom Ende des Jahres in das erste Halbjahr 2023 verschoben. Zusammengenommen entsprechen diese Faktoren einem erwarteten künftigen Umsatz von mehr als 90 Millionen Dollar.

Bruttogewinn für Q4-2022 zwischen 166,2 Mio. CAD und 171,2 Mio. CAD. Dies stellt einen Anstieg von 59%1 dar. Wie bereits erwähnt, wirkten sich die Effekte auf den Nettoumsatz auch auf den Bruttogewinn in der Größenordnung von über 18 Millionen CAD aus.

Bereinigtes EBITDA zwischen 40,8 Mio. CAD und 44,2 Mio. CAD gegenüber 24,7 Mio. CAD in Q4-2021, Dies stellt einen Anstieg von 23 %1 dar. Die Faktoren, die bereits den Nettoumsatz betreffen, beeinträchtigten auch das bereinigte EBITDA in der Größenordnung von über 10 Mio. CAD. Darüber hinaus hat das Unternehmen in Nordamerika in Q4-22 und Anfang 2023 verzögerte Reduzierungen der VtGK vorgenommen, welche sich voraussichtlich in jährlichen Kosteneinsparungen über 15 Mio. CAD niederschlagen.

Der Cashflow aus dem operativen Geschäft belief sich auf etwa 28,0 Mio. CAD, gegenüber 17,9 Mio. CAD in Q4-2021, was einem Anstieg von 56 % entspricht.

Der Auftragseingang in Q4-2022[4] belief sich auf über 1 Mrd. CAD. Dies stellt die Grundlage für ein starkes Jahr 2023 dar, da 89 % unserer Kunden vertraglich verpflichtet sind, mehr als einen Dienst und/oder eine Lösung zu kaufen.

„Trotz schwierigen makroökonomischen Bedingungen und kurzfristigen Problemen der Lieferkette sind wir sowohl hinsichtlich Auftragseingang als auch Auslieferungen gut ins Jahr 2023 gestartet", fügte Maine hinzu. „Gleichzeitig haben wir im Jahr 2022 rund 8 Millionen Dollar in den Aufbau eines speziellen Teams investiert, um die Integration der 19 Akquisitionen, die wir in den letzten zwei Jahren getätigt haben, zu beschleunigen. Wir planen keine neuen Akquisitionen im ersten Halbjahr 2023 und können so die organische Stärke des Unternehmens unter Beweis stellen."

Update zur Geschäftsentwicklung nach Q4-2022

Am 9. Februar 2023 gab das Unternehmen die Aufstockung seines Globalen Kredits von 500 Mio. CAD auf 600 Mio. CAD im Rahmen der Akkordeonfunktion bekannt, ohne dass die bestehenden Kreditbedingungen geändert wurden.

Hinsichtlich der teilweisen Verwendung der Erlöse hat das Unternehmen inzwischen auch eine endgültige Vereinbarung über den Kauf der verbleibenden 25 % der Anteile der Rednet GmbH geschlossen, welche es bis dato noch nicht besitzt. Converge geht davon aus, dass diese Transaktion vor dem Ende des ersten Quartals abgeschlossen ist und wird weitere Informationen hierzu mit dem Geschäftsbericht am 15. März 2023 veröffentlichen.

4 Aufträge stellen den vertraglich vereinbarten Bruttoumsatz dar, der auf dem im Berichtszeitraum tatsächlich realisierten Umsatz basiert, zuzüglich der Veränderung des Auftragsbestands aus dem vorhergehenden Quartal.

Das Unternehmen weist darauf hin, dass die oben genannten Ergebnisse vorläufiger Natur und ungeprüft sind, da die Jahresabschlussprüfung des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2022 noch nicht abgeschlossen ist. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von diesen Schätzungen abweichen, und zwar aufgrund des Abschlusses der Finanzverfahren des Unternehmens, der endgültigen Anpassungen, der Überprüfung durch die Wirtschaftsprüfer des Unternehmens und anderer Entwicklungen, die zwischen dem jetzigen Zeitpunkt und der Fertigstellung der Finanzergebnisse auftreten können. Diese Schätzungen stellen keine umfassende Darstellung der Finanzergebnisse des Unternehmens für Q4-2022 und GJ22 dar und sollten nicht als Ersatz für einen vollständigen, nach den International Financial Reporting Standards erstellten Abschluss angesehen werden. Außerdem sind diese Schätzungen nicht notwendigerweise ein Hinweis auf die für Q4-2022 und GJ22 erzielten Ergebnisse. Die in dieser Pressemitteilung dargestellten vorläufigen Ergebnisse stellen zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze dar, welche auf einer Reihe von Annahmen basieren und einigen Risiken und Unwägbarkeiten unterliegen. Weitere Informationen finden Sie im untenstehenden Abschnitt „Zukunftsgerichtete Aussagen". Die vorläufigen Ergebnisse wurden von der Geschäftsleitung des Unternehmens erstellt, welche auch die Verantwortung dafür trägt. Die unabhängige Wirtschaftsprüfungsgesellschaft des Unternehmens, Ernst & Young LLP, hat die vorläufigen Ergebnisse nicht geprüft. Weder Ernst & Young LLP noch andere unabhängige Wirtschaftsprüfer geben eine Stellungnahme oder eine andere Form der Zusicherung in Bezug auf die vorläufigen Ergebnisse ab.

Das Unternehmen legt mit der Veröffentlichung der Quartals- und Jahresergebnisse 2022 nach Börsenschluss am 15. März 2023 zusätzliche Erläuterungen und Analysen zu den Umsätzen des vierten Quartals, dem Bruttogewinn und dem bereinigten EBITDA vor.

Über Converge Converge Technology Solutions Corp. ist ein Anbieter von softwarebasierten IT- und Cloud-Lösungen, der sich auf die Bereitstellung von branchenführenden Lösungen konzentriert. Der weltweite Ansatz von Converge bietet fortschrittliche Lösungen zu Analytik, Anwendungsmodernisierung, Cloud, Cybersicherheit, digitaler Infrastruktur und digitalen Arbeitsplätzen für Kunden aus verschiedenen Branchen. Das Unternehmen unterstützt seine Kunden bei diesen Lösungen mit Beratungs-, Implementierungs- und Managed-Services-Fachwissen über alle wichtigen IT-Anbieter auf dem Markt hinweg. Dieser vielseitige Ansatz ermöglicht es Converge, die einzigartigen wirtschaftlichen und technologischen Anforderungen aller Kunden im öffentlichen und privaten Sektor zu erfüllen. Weitere Informationen finden Sie unter convergetp.com.

Non-IFRS-Finanzkennzahlen Diese Pressemitteilung bezieht sich auf bestimmte Leistungsindikatoren, darunter das bereinigte EBITDA, das keine standardisierte, von den IFRS vorgeschriebene Bedeutung hat und möglicherweise nicht mit ähnlichen Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar ist. Die Geschäftsführung ist der Ansicht, dass diese Kennzahlen für die meisten Aktionäre, Gläubiger und anderen Stakeholder bei der Analyse der Unternehmensergebnisse nützlich sind. Diese Non-IFRS-Kennzahlen sollten nicht als Alternative zur konsolidierten Gewinn- und Verlustrechnung oder anderen Leistungskennzahlen nach IFRS betrachtet werden.

Bereinigtes EBITDA

Das bereinigte EBITDA stellt den Nettogewinn und -verlust dar, bereinigt um Abschreibungen, Zinsaufwendungen und Finanzierungskosten, Wechselkursgewinne und -verluste, Einkommenssteueraufwendungen und Sonderaufwendungen. Bei den Sonderaufwendungen handelt es sich hauptsächlich um restrukturierungsbedingte Aufwendungen für die Kündigung von Mitarbeitern, die Beendigung von Mietverhältnissen und die Umstrukturierung übernommener Unternehmen sowie um bestimmte Rechtskosten oder Rückstellungen im Zusammenhang mit übernommenen Unternehmen. Gelegentlich sind hierin auch Anpassungen des beizulegenden Zeitwerts von bedingten Gegenleistungen und andere einmalige Kosten im Zusammenhang mit Umstrukturierungen, Finanzierungen und Übernahmen enthalten.

Das Unternehmen nutzt das bereinigte EBITDA, um den Anlegern eine zusätzliches Messgröße für die betriebliche Leistung zur Verfügung zu stellen und so Trends im Kerngeschäft aufzuzeigen, die bei ausschließlicher Verwendung von IFRS-Finanzkennzahlen möglicherweise nicht ersichtlich sind. Das Unternehmen glaubt, dass Wertpapieranalysten, Investoren und andere interessierte Parteien bei der Bewertung von Emittenten häufig Non-IFRS-Kennzahlen verwenden. Die Geschäftsführung nutzt Non-IFRS-Kennzahlen auch, um die operative Leistung zwischen Zeiträumen zu vergleichen, jährliche Betriebsbudgets zu erstellen und die Fähigkeit zu beurteilen, Anforderungen an Investitionsausgaben und Betriebskapital zu erfüllen.

Das bereinigte EBITDA ist keine anerkannte, definierte oder standardisierte Kennzahl nach IFRS. Die Definition des bereinigten EBITDA des Unternehmens unterscheidet sich wahrscheinlich von der anderer Unternehmen, sodass möglicherweise nur eine eingeschränkte Vergleichbarkeit besteht. Das bereinigte EBITDA sollte nicht als Ersatz für oder isoliert von Kennzahlen betrachtet werden, die in Übereinstimmung mit IFRS erstellt wurden. Investoren wird empfohlen, die Jahresabschlüsse und Offenlegungen des Unternehmens in ihrer Gesamtheit zu prüfen, und sie werden darauf hingewiesen, dass sie sich nicht übermäßig auf die Non-IFRS-Kennzahlen verlassen und diese in Verbindung mit den am besten vergleichbaren IFRS-Kennzahlen betrachten sollten.

Für Q4-2022 erwartet das Unternehmen ein bereinigtes EBITDA zwischen 40,8 und 44,2 Millionen CAD und hat den folgenden Abgleich zur vergleichbarsten Finanzkennzahl nach IFRS aufgestellt:

Q4-2022 Q4-2021 Nettogewinn (-verlust) vor Steuern $ (8.780) $ (5.380) $ 10.568 Finanzierungsaufwand 9.071 9.071 2.125 Aktienbasierte Vergütungsaufwendungen 1.422 1.422 1.132 Abschreibung und Amortisation 26.580 26.580 12.596 Fremdwährungsverlust (-gewinn) 942 942 5.669 Sonderaufwendungen 11.565 11.565 2.595 Bereinigtes EBITDA $ 40.800 $ 44.200 $ 34.685

Für GJ22 erwartet das Unternehmen ein bereinigtes EBITDA zwischen 140,6 und 144,0 Millionen CAD und hat den folgenden Abgleich zur vergleichbarsten Finanzkennzahl nach IFRS aufgestellt:

GJ22 GJ21 Nettogewinn vor Steuern $ 19.023 $ 22.423 $ 23.974 Finanzierungsaufwand 19.869 19.869 7.801 Aktienbasierte Vergütungsaufwendungen 5.594 5.594 2.325 Abschreibung und Amortisation 84.651 84.651 39.587 Fremdwährungsverlust (-gewinn) (19.590) (19.590) 647 Sonderaufwendungen 31.057 31.057 19.701 Bereinigtes EBITDA $ 140.604 $ 144.004 $ 94.035

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte „zukunftsgerichtete Informationen" und „zukunftsgerichtete Aussagen" (zusammenfassend „zukunftsgerichtete Aussagen") im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze in Bezug auf Converge und seinen Betrieb. Alle Aussagen, die Erläuterungen zu Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Projektionen, Ziele, Annahmen, künftige Ereignisse oder Leistungen beinhalten (häufig, aber nicht immer unter Verwendung von Formulierungen wie „erwartet" oder „erwartet nicht", „wird erwartet", „sieht voraus" oder „sieht nicht voraus", „plant", „budgetiert", „geplant", „prognostiziert", „schätzt", „glaubt" oder „beabsichtigt" oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder die Angabe, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten oder erreicht werden „können" oder „könnten", „würden", „sollten" oder „werden"), sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen notwendigerweise auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen, die zwar als angemessen betrachtet werden, aber bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Vorhersagen abweichen. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, ist Converge nicht verpflichtet, die zukunftsgerichteten Aussagen zu Überzeugungen, Meinungen, Prognosen oder anderen Faktoren zu aktualisieren, sollten sich hier Änderungen ergeben. Der/die Leser/in wird darauf hingewiesen, dass er/sie kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen setzen sollte.

Eine ausführliche Beschreibung der Risiken und Ungewissheiten, denen das Unternehmen ausgesetzt ist, sowie seiner Geschäfte und Aktivitäten finden die Leser/innen in den Unterlagen des Unternehmens, die auf SEDAR unter dem Profil des Unternehmens unter www.sedar.com verfügbar sind, einschließlich des jüngsten Jahresberichts, der Abschlussanalyse sowie der Jahres- und Quartalsabschlüsse.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Converge Technology Solutions Corp.

E-Mail: investors@convergetp.com Telefon: 416-360-1495

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/converge-meldet-rekord-bei-vorlaufigen-ergebnissen-fur-das-geschaftsjahr-2022-301748256.html