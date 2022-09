Grandview Group Co., Ltd.

Grandview beleuchtet die Zukunft mit einem Asteroiden

Guangzhou, China (ots/PRNewswire)

Bekanntgabe des weltweit ersten Asteroiden „29438 Zhengjia (1997 MV)", der nach einem Unternehmen benannt ist, das sich in der öffentlichen Bildung engagiert, und Eröffnungsfeier des Grandview Museum of Science & Grandview Museum of Astronomy

Am 8. September 2022 wurde der Asteroid Nr. 29438 offiziell in „29438 Zhengjia (1997 MV)" umbenannt, der phonetischen Schreibweise von Grandview auf Chinesisch, und die Eröffnungszeremonie des Grandview Museum of Science und des Grandview Museum of Astronomy wurde im Guangzhou Marriott Hotel abgehalten. Dies ist der erste Asteroid, der von der Internationalen Astronomischen Union (IAU) nach einem Unternehmen benannt wurde, das sich im Bereich der öffentlichen Bildung engagiert. Dies ist nicht nur eine Anerkennung und Bestätigung des Beitrags der Grandview Group zur wissenschaftlichen Bildung der Bürger durch internationale und nationale Wissenschafts- und Bildungsgesellschaften, sondern auch eine Erwartung und Ermutigung für die künftige Entwicklung der astronomischen Forschung und der populärwissenschaftlichen Bildung im Großraum Guangdong-Hongkong-Macau. Bei der Eröffnungsfeier wurde auch die offizielle Eröffnung des Grandview Museum of Science und des Grandview Museum of Astronomy bekannt gegeben, zwei neue Mitglieder des „Grandview Planet".

Am 26. Juni 1997 wurde am Xinglong-Observatorium der Nationalen Astronomischen Observatorien (NAOC) ein Asteroid entdeckt und aufgezeichnet. In diesem Jahr wurde dieser Asteroid mit der Genehmigung der Arbeitsgruppe für die Nomenklatur kleiner Körper offiziell als „29438 Zhengjia (1997 MV)" bezeichnet. Chen Jiansheng, Astrophysiker und Akademiemitglied der Universität der Chinesischen Akademie der Wissenschaften, überreichte der Grandview Group die Urkunde für die Namensgebung des Asteroiden. „Die Taufe von 29438 Zhengjia (1997 MV) ist ein Geschenk des NAOC und der IAU an die Grandview Group, die sich für die Entwicklung der Popularisierung der astronomischen Wissenschaft und der Forschungsausbildung in Form von gemeinnützigen Einrichtungen einsetzt", sagte Akademiemitglied Chang Jin, Direktor des NAOC, bei der Veranstaltung.

Die Gruppe wird sich mit dem NAOC zusammentun, um das Grandview Astronomical Education Center zu bauen. Insbesondere werden die Bilder des Xinglong-Observatoriums in Echtzeit an das Grandview Astronomical Education Center gesendet. Auf diese Weise wird die Öffentlichkeit eingeladen, gemeinsam die Geheimnisse des Sternenhimmels zu erkunden.

Max Xie, stellvertretender Vorsitzender und CEO der Grandview Group Co. Ltd. sagte bei der Zeremonie: „Vorstellungskraft ist das Gen, das uns in die Knochen eingraviert ist. Als trendiges Wahrzeichen von Guangzhou hat sich die Grandview Mall dazu verpflichtet, phantasievolle, neuartige Geschäfte zu schaffen, Kultur, Kreativität und Träume in verschiedene Formate zu integrieren und mehr Freude und Glück für die Öffentlichkeit zu schaffen."

Am selben Tag wurden zwei Museen offiziell eröffnet. Grandview Museum of Science, mit einer Fläche von 10.000 m2 ist Chinas erstes wissenschaftliches Themenmuseum, das nach den Standards von Wissenschaftsmuseen der Weltklasse gebaut wurde. Es bietet den Besuchern eine Reihe interessanter Exponate, darunter die größte Coriolis-Drehscheibe der Welt, die erste Madeburger Halbkugel der Welt, das nachgebildete klassische wissenschaftliche Experiment des schiefen Turms von Pisa und die „Nachkommen" des Apfelbaums, der Newton in der Geschichte traf, und vieles mehr.

Das Grandview Museum of Astronomy entführt das Publikum in eine großartige Welt, in der Mythen, Wissenschaft, Geschichten und Geschichte nebeneinander existieren! Sie können im Gras liegen und in den Sternenhimmel blicken; Sie können den Schock erleben, wenn Sie nach den Sternen greifen, während über Ihnen die Supernovae ausbrechen!

Als wichtiger Ort für den Schutz und das Erbe der menschlichen Zivilisation sind Museen eine der wichtigsten Möglichkeiten, den Menschen zu helfen, Wissenschaft zu lernen. Die Namensgebung von 29438 Zhengjia (1997 MV) und das brandneue Erscheinungsbild der beiden Museen werden dazu beitragen, dass die Grandview Mall zur umfassendsten wissenschaftlichen Bildungseinrichtung in der Greater Bay Area Guangdong-Hongkong-Macao wird, mit den umfassendsten Bereichen, den vielfältigsten Arten und den reichhaltigsten Inhalten.

