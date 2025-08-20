Karpowership

BKPS, ein Karpowership-Tochterunternehmen, startet ein neues Stromprojekt im Irak zur Förderung der Energiesicherheit

BKPS, eine Tochtergesellschaft von Karpowership, hat einen Vertrag mit dem irakischen Elektrizitätsministerium und der General Company for Electric Energy Production / Southern unterzeichnet, um ein neues Stromerzeugungsprojekt im Irak zu starten, das schnellen, zuverlässigen und erschwinglichen Strom zur Stärkung der Energiesicherheit des Landes liefert.

Das Projekt wird bis zu 590 MW Strom über die beiden Signature Powership-Schiffe von Karpowership liefern. Im Rahmen der Vereinbarung wird das Unternehmen Strom für eine anfängliche Vertragslaufzeit von 71 Tagen liefern und damit eine wichtige Rolle bei der Stabilisierung des nationalen Netzes und der Deckung der Nachfrage spielen.

„Wir fühlen uns geehrt, mit dem Irak zusammenzuarbeiten, um seine Energieresilienz zu verbessern", sagte Zeynep Harezi Yılmaz, Chief Commercial Officer bei Karpowership. „Dieses Projekt ist ein wichtiger Schritt zur Überbrückung der Stromlücke und entspricht unserem Auftrag, schnelle, flexible und zuverlässige Energie dort bereitzustellen, wo sie am dringendsten benötigt wird."

Die Powerships werden in den Häfen Khor Al Zubair und Umm Qasr in Basra stationiert und sollen im August 2025 in Betrieb genommen werden. Die Powerships, die mit mehreren Brennstoffen betrieben werden können und alles an Bord haben, was für den Betrieb erforderlich ist, stellen eine kosteneffiziente, schnell einsetzbare Lösung dar, bei der die langen Bauzeiten einer landgestützten Energieinfrastruktur vermieden werden.

Karpowership hat eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Bereitstellung von schwimmenden Energielösungen auf der ganzen Welt und ist in 16 Ländern auf vier Kontinenten tätig. Die Powership-Technologie bietet eine praktische, skalierbare Lösung zur Verbesserung der Energiesicherheit, die flexibel mit verschiedenen Brennstoffen betrieben werden kann und gleichzeitig eine zuverlässige Stromversorgung zur Unterstützung der wirtschaftlichen Entwicklung bietet, auch im Iraq, wo der Betrieb über die Tochtergesellschaft BKPS erfolgen wird.

Über Karpowership

Karpowership ist ein globales Energieunternehmen, das sich auf schnelle und integrierte Energielösungen spezialisiert hat. Als einziger Erbauer, Eigentümer und Betreiber der weltweit größten Powership-Flotte können die Schiffe von Karpowership schlüsselfertige Energielösungen liefern, wo immer sie benötigt werden, und in weniger als 30 Tagen an das Stromnetz angeschlossen werden und Strom erzeugen. Zusätzlich zu den von Karpowership entwickelten Powerships bietet Karpowership schwimmende LNG-Lösungen an, die eine sauberere und flexiblere Energiezukunft unterstützen. Mit über 25 Jahren Erfahrung engagiert sich Karpowership weiterhin für die Bereitstellung nachhaltiger und zuverlässiger Energie, um Nationen und Gemeinden zu stärken.

