CCD ist die Nummer eins auf der Top-10 Gastgewerbsliste 2022 des Interior Design Magazine

Das führende Innenarchitekturbüro Cheng Chung Design (CCD) wurde in die Top 10 Hospitality List des Interior Design Magazine für 2022 aufgenommen und ist damit das erste chinesische Innenarchitekturbüro, das in dem 45-jährigen Verlauf der Liste den ersten Platz belegt. Der Schwerpunkt von CCD liegt auf der professionellen Innenarchitektur und Beratung für internationale High-End-Hotelmarken und innovativen Designs für zukunftsorientierte Kunden.

„CCD ist stets bemüht, sich an die sich ständig ändernden Bedürfnisse unserer Kunden anzupassen. Wir suchen nicht nur nach Innovationen im Design, sondern erforschen auch die Beziehung zwischen Design und nachhaltiger Entwicklung. Nachhaltiges Design wird zu einer harmonischen Dreifaltigkeit von Mensch, Raum und Natur führen", sagt Joe Cheng, Gründer von Cheng Chung Design.

Im Laufe der Jahre hat CCD wichtige Projekte für die Inneneinrichtung von Hotels abgeschlossen, die einen neuen Lebensstil, einen nachhaltigen Designansatz und asiatische Ästhetik miteinander verbinden, um den idealen Raum zum Leben, Reisen und sozialen Austausch zu schaffen.

Der Club InterContinental des InterContinental Shenzhen Dameisha Resort soll eine heimelige Atmosphäre schaffen, denn immer mehr Menschen suchen urbane Resorts auf, um sich von den Strapazen der Pandemie zu erholen. Das Projekt beinhaltet auch mehr intelligente Technologien und nutzt flexible Gestaltungsräume, die verschiedene soziale Elemente miteinander verbinden und einen lebendigen öffentlichen Raum schaffen.

Das Projekt Banyan Tree Nanjing Garden Expo zielt dagegen darauf ab, das Innere des Hotels mit seiner natürlichen Umgebung zu verschmelzen. Das Designteam verwendete für die Raumdekoration lokale Materialien wie Felsen aus nahegelegenen stillgelegten Minen, um Abfall und Umweltbelastungen zu reduzieren und gleichzeitig eine Umgebung zu schaffen, in der das Design zum Begleiter der Natur wird.

Das Projekt Suning Zhongshan Golf Resort in Nanjing ist ein Beispiel dafür, wie CCD östliche und westliche Ästhetik miteinander verbindet und durch die neue, für zeitgenössisches Design charakteristische Sprache ein erhabenes und kreatives Gleichgewicht zwischen dem eleganten europäischen Kunststil und dem Charme der alten chinesischen Hauptstadt schafft.

Weitere hochkarätige internationale CCD-Projekte

Hoiana Hotels & Suites (Hoi An, Vietnam)

Columbia International Hotel and Residences (New York, USA)

Sheraton Universal Hotel(Los Angeles, USA)

Conrad Bangkok (Bangkok, Thailand)

Informationen zum CCD

Cheng Chung Design (HK) Ltd. wurde von dem renommierten Designer Joe Cheng gegründet und ist eines der weltweit führenden Unternehmen für die Inneneinrichtung von Hotels. Mit Teams in Hongkong, Shenzhen, Peking, Shanghai, Los Angeles, Bangkok und anderen Orten ist das Designkonzept von CCD „Östliche künstlerische Konzeption in westlicher Form" international hoch angesehen. Es hat mehr als 140 internationale Top-Designpreise gewonnen, darunter den „Gold Key Award" und den „Asian 500" im Jahr 2021. CCD steht auf Platz 1 der Top 10 Gastgewerbsliste des US-amerikanischen Interior Design Magazine im Jahr 2022.

