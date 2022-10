MultiBank Group

MultiBank Group kündigt zwei zusätzliche Lizenzen in den VAE und Singapur an

Dubai, Vae (ots/PRNewswire)

Die MultiBank Group, das weltweit größte Finanzderivateinstitut, hat ihre Position als der am stärksten regulierte Broker der Welt gefestigt. Sie hat bekannt gegeben, dass ihre Tochtergesellschaften die begehrten Lizenzen von zwei der angesehensten Aufsichtsbehörden der Welt, und zwar von der Securities and Commodities Authority of the UAE („SCA") und der Monetary Authority of Singapore („MAS"), erhalten haben.

Seit ihrer Gründung im Jahr 2005 hat die MultiBank Group mit mehr als 11 Finanzaufsichtsbehörden und über 25 Filialen weltweit eine beispiellose Bilanz vorzuweisen. Der Konzern bietet seinen Kunden ein Höchstmaß an Fondssicherheit, indem er eine 24-stündige Bearbeitung von Abhebungen garantiert und über seine Tochtergesellschaft MEX Atlantic eine einzigartige, von Lloyds of London gezeichnete Excess-of-Loss-Versicherung anbietet.

Die MultiBank Group umfasst mehrere Finanzinstitute, die von Finanzbehörden reguliert werden, darunter ASIC aus Australien, AUSTRAC aus Australien, BaFin aus Deutschland, FMA aus Österreich, SCA aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, MAS aus Singapur und CIMA von den Kaimaninseln.

Mr. Naser Taher, Gründer und Vorsitzender, erklärte: „Es ist uns eine große Freude, heute den Start von neu lizenzierten Unternehmen bekannt zu geben, die von SCA und MAS reguliert werden. Wir sind der am stärksten regulierte Broker der Welt, der bei über 11 Regulierungsbehörden weltweit registriert ist, und wir werden unser langfristiges Engagement für die Weiterentwicklung der Regulierungsstandards zum Nutzen der Händler weltweit fortsetzen. Wir sind sehr stolz darauf, dass die MultiBank Group eine tadellose Bilanz bei ihren weltweiten Aufsichtsbehörden vorweisen kann. In einer Zeit, in der Banken mit AAA-Rating ständig mit aufsichtsrechtlichen Herausforderungen konfrontiert sind, ist ein solch makelloser aufsichtsrechtlicher Status wahrlich einzigartig in der Branche. Dank unserer beachtlichen Erfolgsbilanz vertrauen uns unsere mehr als 1.000.000 geschätzten Kunden seit drei Jahrzehnten als sicherem und vertrauenswürdigem Anbieter von Finanzprodukten und Fintech."

Mit ihrem Team aus hochqualifizierten und erfahrenen Branchenveteranen baut die MultiBank Group ihre Position als weltweit führender Anbieter von Regulierungen, Fintech-Technologien, Brokerage-Dienstleistungen und Finanzprodukten weiter aus und verzeichnet im Vergleich zum Vorjahr ein beispielloses Wachstum bei allen Kennzahlen wie beispielsweise Handelsvolumen, Kunden und rekordverdächtigen Finanzergebnissen.

Informationen zur MultiBank Group

Die Multibank Group wurde 2005 in Kalifornien, USA, gegründet. Das Unternehmen verzeichnet ein tägliches Handelsvolumen von über 12,1 Milliarden USD und betreut einen umfangreichen Kundenstamm von über 1.000.000 Kunden in 100 Ländern. Die MultiBank Group hat sich zu einem der weltweit größten Anbieter von Online-Finanzderivaten entwickelt und bietet ihren geschätzten Kunden preisgekrönte Handelsplattformen mit einer Hebelwirkung von bis zu 500:1 für Produkte wie Devisen, Metalle, Aktien, Rohstoffe, Indizes und digitale Vermögenswerte. Weitere Informationen erhalten Sie auf MultiBankFX.com.

