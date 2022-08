OSR Enterprises AG

Das Schweizer Technologieunternehmen OSR Enterprises AG unter der Leitung von Gründerin und CEO Orit Shifman verdoppelt seine R&D-Belegschaft

Rotkreuz, Schweiz (ots/PRNewswire)

Während die aktuelle Welle von Einstellungsstopps und Entlassungen sowohl Startups als auch globale Tech-Unternehmen trifft und die Branche vor grösste Herausforderungen stellt, kündigt die OSR Enterprises AG eine Vielzahl von Einstellungen zur zügigen Erweiterung ihrer R&D-Teams an.

Die 2011 von der Schweizer Unternehmerin Orit Shifman gegründete OSR Enterprises AG strebt die zügige Verdopplung der Mitarbeiterzahl an und rekrutiert dazu Hardware- und Software-Ingenieure, Entwickler und KI-Spezialisten für ihre weltweiten Forschungs- und Entwicklungszentren.

Seit 2011 entwickelt OSR Enterprises AG revolutionäre technologische Grundlagen für die Automobilindustrie, mit denen das Unternehmen die traditionelle verteilte Fahrzeugarchitektur durch eine zentralisierte Fahrzeugarchitektur ersetzt. Basis der zentralisierten OSR-Architektur ist der EVOLVER™, ein leistungsstarkes KI-gesteuertes Zentralgehirn, das die Entwicklung und Fertigung besserer, sichererer und intelligenterer Autos ermöglicht.

Die EVOLVER™-Plattform umfasst Hardware und Software und ist eine KI-basierte Multi-Domain-Plattform, die ultrakomplexe Funktionen wie voll- und teilautonomes Fahren, fortgeschrittene KI-basierte Nutzerservices, Fahrer- und Innenraumüberwachung, Datenmonetarisierung sowie weitere Funktionen ermöglicht und dies mit einem proprietären multi-layer Cybersecurity-Kern verbindet.

Die von OSR Enterprises AG entwickelte zentralisierte ''one brain per car'' Fahrzeug-E/E-Architektur wurde von Grund auf neu konzipiert, um die klassische dezentrale Architektur in Fahrzeugen zu ersetzen.

Der EVOLVER™, aktuell in der 6. Generation, wurde der Öffentlichkeit erstmals in der 3. Generation auf der Internationalen Automobilausstellung (IAA) in Frankfurt 2017 vorgestellt. Die 4. Generation wurde zwei Jahre später im Rahmen der Kooperation zwischen OSR Enterprises AG und Jaguar Land-Rover präsentiert. Mittlerweile wird die Plattform an eine Vielzahl der weltweit führenden Automobilhersteller verkauft.

OSR Enterprises AG wird ihre Kooperationen mit den weltweit führenden Automobilherstellern weiter ausbauen und ihren Expansionskurs fortsetzen. "Angesichts der umfangreichen Aktivitäten unseres Unternehmens wachsen wir heute mehr denn je", erläutert Orit Shifman, Gründerin und CEO der OSR Enterprises AG. "Wir stellen zum gegenwärtigen Zeitpunkt zusätzliche Beschäftigte ein und werden unsere R&D-Kapazitäten global verdoppeln. Der Beitrag unserer Mitarbeiter zum Erfolg und zur Weiterentwicklung unseres Unternehmens als Pionier und Marktführer in unserem Bereich wird von uns ausserordentlich geschätzt", so Orit Shifman weiter. "Die Erweiterung unserer R&D-Center weltweit ist in vollem Gange. Wir suchen Ingenieure und Entwickler, die den Wunsch haben, die technologische Entwicklung der Automobilindustrie massgeblich zu prägen und die Mobilität in den kommenden Jahrzehnten zu revolutionieren."

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/1875780/Orit_Shifman_OSR_Enterprises_AG.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1875781/OSR_Enterprises_AG_Logo.jpg