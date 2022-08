Taiwan Trade Center Munich

Eine Auswahl preisgekrönter taiwanesischer Produkte aus der Smart-Machinery-Branche wird auf der AMB 2022 präsentiert

Stuttgart (ots)

TAIWAN auf der AMB Messe in Stuttgart am 14.09.2022

Taiwans Werkzeugmaschinenindustrie wird smarter und spielt die Schlüsselrolle im System globaler Lieferketten

Angetrieben von Computerisierung, Digitalisierung und intelligenten Technologien hat die "Industrie 4.0" den Wandel in der industriellen Fertigung weltweit beschleunigt. Taiwan ist aufgrund seiner Vorteile in den Bereichen Maschinenbau, Fertigung und IKT-Industrie, in denen die Werkzeugmaschinenindustrie eine wesentliche Rolle spielt, zu einem wichtigen Akteur bei der Förderung der globalen Innovation und Entwicklung geworden.

Laut der vorläufigen Import- und Exportstatistik der Zollverwaltung des Finanzministeriums stieg die Jahresproduktion der taiwanesischen Maschinenindustrie im Jahr 2021 auf einen Rekordwert von 2,783 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 29,1 % gegenüber 2020 entspricht. Taiwan behält seinen Platz unter den fünf größten Exporteuren von Werkzeugmaschinen weltweit.

Taiwan Excellence steht für ganzheitliche und nachhaltige Lösungen für die Zukunft und stellt auf der AMB drei Hersteller in den Fokus

Drei Hersteller, die für höchste Ansprüche an Zuverlässigkeit, Präzision und Leistung in verschiedenen Anwendungsbereichen der Metallbearbeitung stehen, werden dem Fachpublikum vorgestellt.

AXILE zielt darauf ab, Herstellern zu helfen, vollautomatische Produktionslinien zu implementieren, unangekündigte Abschaltungen zu vermeiden und sich in intelligente Fabriken zu verwandeln. AXILE 5-Achsen-Maschinen sind mit digitalisierter intelligenter Überwachungstechnologie und Automatisierung integriert, um eine autonome 24/7-Produktion ohne ungeplante Stillstände zu erreichen.

Yeong Chin Machinery (YCM) wurde 1954 gegründet und ist auf die Herstellung von Werkzeugmaschinen spezialisiert. Die Werkzeugmaschinen von YCM sind weltweit für ihre überragende Präzision, hervorragende Festigkeit und außergewöhnliche Zuverlässigkeit bekannt.

Zu den wichtigsten Produkten von Honor Seiki gehören CNC-Vertikaldrehmaschinen, vertikale Drehzentren, Hochgeschwindigkeits-Bohrzentren, vertikale Schleifzentren und Bearbeitungslinien für die Luft- und Raumfahrt- sowie die Automobilindustrie.

Die Pressekonferenz "Taiwan Intelligent Manufacturing" wird am 14. September 2022 von 10 bis 12 Uhr auf der AMB stattfinden. Der Link zur Anmeldung lautet www.taiwan-press-conference.de

Hier erhalten Sie detaillierte Informationen (Tagesordnung, Redner, Factsheets) zu der Veranstaltung. Besuchen Sie den Digitalen Pavillon von Taiwan Excellence: https://world.taiwanexcellence.org/en