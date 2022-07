Paramount Global

PARAMOUNT ERNENNT PAMELA KAUFMAN ZUR LEITUNG DES INTERNATIONALEN GESCHÄFTS ALS PRÄSIDENTIN UND CEO, INTERNATIONAL MARKETS, GLOBAL CONSUMER PRODUCTS & EXPERIENCES

Paramount Global (NASDAQ: PARA, PARAA) gab heute bekannt, dass Pamela Kaufman, President of Global Consumer Products and Experiences bei Paramount, mit sofortiger Wirkung zum President und CEO of International Markets, Global Consumer Products & Experiences ernannt wurde. Diese neu geschaffene Position untersteht Bob Bakish, Präsident und CEO von Paramount, und spiegelt Paramounts fortlaufende Strategie der Globalisierung seiner Aktivitäten wider. Raffaele Annecchino hat beschlossen, das Unternehmen in seiner Funktion als Präsident und CEO von Paramount International Networks, Studios und Streaming zu verlassen.

In ihrer erweiterten Rolle wird Kaufman dafür verantwortlich sein, das kontinuierliche Wachstum des internationalen Geschäfts von Paramount voranzutreiben und die Stärke der internationalen Aktivitäten des Unternehmens auf sechs Kontinenten sicherzustellen, einschließlich der Rundfunk- und Kabelnetzwerke, des Streaming und der Studios sowie der kommerziellen Fähigkeiten des Unternehmens. Sie wird eng mit dem internationalen Führungsteam von Paramount sowie mit der globalen Content- und Streaming-Organisation zusammenarbeiten und unter anderem die weitere internationale Einführung von Paramount+ und Pluto TV begleiten. Kaufman wird ihre derzeitigen Aufgaben als Leiterin der globalen Multi-Milliarden-Dollar-Organisation für Konsumgüter und Erfahrungen beibehalten.

„Pam war die strategische Kraft hinter dem Wachstum und der Expansion einiger der kultigsten globalen Franchises und Immobilien in der Unterhaltungsbranche", sagte Bakish. „Sie ist eine bewährte und vertrauenswürdige, visionäre Führungspersönlichkeit, die unser Konsumgüterunternehmen umgestaltet hat, indem sie Innovationen vorantrieb und als globales Unternehmen agierte. Pam ist in einzigartiger Weise qualifiziert, unser internationales Geschäft zu leiten, während wir unsere weltweite Präsenz ausbauen und diversifizieren und Paramounts Transformation zu einem wirklich globalen Ansatz beschleunigen

Bakish fügte hinzu: „Ich möchte Raffaele Annecchino meinen Dank für die entscheidende Rolle aussprechen, die er beim Aufbau des internationalen Geschäfts von Paramount und bei der Erweiterung unserer globalen Präsenz gespielt hat. Ich bin dankbar für das Engagement, das er während seiner 25 Jahre bei Paramount gezeigt hat, und wünsche ihm für die Zukunft alles Gute."

„Ich fühle mich geehrt, diese Rolle zu einem so entscheidenden Zeitpunkt für Paramounts internationales Geschäft zu übernehmen", sagte Kaufman. „Ich kenne die globale Stärke unseres Markenportfolios aus erster Hand und freue mich darauf, mit Bob und dem unglaublichen internationalen Team zusammenzuarbeiten, wenn wir unsere globale Wachstumsstrategie weiterverfolgen, in wichtige Partnerschaften investieren, unseren Vorstoß in mobile und digitale Plattformen in neuen Märkten vorantreiben und weltweit als ein Team agieren."

Im November 2021 übernahm Kaufman die Rolle des President of Global Consumer Products and Experiences bei Paramount, wo sie die weltweite Produkt- und Geschäftsentwicklung, das Marketing, die Franchise-Planung, die Kreativstrategie, den Einzelhandelsvertrieb und das Konsumentenverständnis für alle Marken des Portfolios beaufsichtigt. In weniger als einem Jahr hat Kaufman die Umstrukturierung des Verbrauchergeschäfts geleitet und die Organisation vereinheitlicht, indem sie die gesamte Kraft des Paramount-Ökosystems hinter das wertvollste geistige Eigentum stellte. Ihr Engagement für Transformation, Innovation und Markenaufbau hat zu einigen der bahnbrechendsten Partnerschaften in der Geschichte des Unternehmens geführt, darunter bahnbrechende Co-Branding-Kooperationen mit den größten Namen der sozialen Medien. Kaufman war auch verantwortlich für Viacoms erste Direct-to-Consumer-E-Commerce-Website im Jahr 2019 - The SpongeBob Shop - und hat seitdem die Expansion zu weiteren Online-Direct-to-Consumer-Geschäften für Merchandise-Artikel geleitet, die mit verschiedenen Top-Programmen von CBS und Showtime verbunden sind, einschließlich ähnlicher eigenständiger Initiativen für Marken wie Star Trek, South Park und MTV.

Bevor sie zur Präsidentin von Global Consumer Products and Experiences ernannt wurde, war Kaufman als Präsidentin von Consumer Products & Chief Marketing Officer für Nickelodeon tätig, wo sie für den Aufbau einiger der denkwürdigsten Nickelodeon-Franchises von PAW Patrol bis SpongeBob Schwammkopf verantwortlich war und diese durch wichtige Tentpole-Kampagnen und Meilenstein-Feiern führte.

Bevor sie 1997 zu Nickelodeon kam, hatte Kaufman Positionen bei Turner International, Equity Marketing und Grey Advertising inne. Sie erwarb ihren Bachelor of Arts in Public Communication an der American University in Washington D.C. und wurde 2019 mit dem Ehrendoktor der American University of Humane Letters ausgezeichnet. Als engagierte Verfechterin der Gleichstellung der Geschlechter und der Vielfalt und Integration ist Kaufman Mitglied des Vorstands der Rock and Roll Hall of Fame Foundation sowie von Bottomless Closet, einer gemeinnützigen Organisation, die Frauen auf den Erfolg am Arbeitsplatz vorbereitet, und des Pace Women's Justice Center.

Informationen zu Paramount

Paramount Global (NASDAQ: PARA; PARAA) ist ein führendes globales Medien- und Unterhaltungsunternehmen, das erstklassige Inhalte und Erlebnisse für ein weltweites Publikum schafft. Zum Portfolio von Paramount gehören unter anderem CBS, Showtime Networks, Paramount Pictures, Nickelodeon, MTV, Comedy Central, BET, Paramount+, Pluto TV und Simon & Schuster, die sich durch ikonische Studios, Netzwerke und Streaming-Dienste auszeichnen. Paramount hat den größten Anteil am US-Fernsehpublikum und verfügt über eine der bedeutendsten und umfangreichsten Bibliotheken der Branche an TV- und Filmtiteln. Das Unternehmen bietet nicht nur innovative Streaming-Dienste und digitale Videoprodukte, sondern auch leistungsstarke Lösungen für Produktion, Vertrieb und Werbung.

