Taiwan Excellence

Go Healthy with Taiwan: Taiwan Excellence auf der FIBO 2025

Köln (ots)

Auf der FIBO, der weltweit führenden Fitnessmesse, präsentierte sich Taiwan Excellence mit der Veranstaltung "Go Healthy with Taiwan: Powerhouse der Fitness-Technologie". Vorgestellt wurden 27 preisgekrönte Produkte von 12 führenden Unternehmen. Von intelligenten Laufbändern und tragbaren Technologien bis hin zu fortschrittlichen Körperanalysegeräten - die taiwanesischen Innovationen bieten zukunftsweisende Lösungen für ein gesünderes Leben und zeugen von der Präzision, Innovationskraft und dem nutzerzentrierten Design.

Ein besonderes Highlight für die Besucher war die Live-Präsentation der Produkte am Taiwan Excellence-Stand mit geführten Touren und detaillierten Erklärungen zu den neuesten technologischen Entwicklungen.

Neue Dynamik mit der Kampagne "Go Healthy with Taiwan"

Die Innovationsstärke Taiwans hob auch Ching-Ting Hung, Direktor der Wirtschaftsabteilung der Taipeh-Vertretung in Deutschland, Büro Frankfurt am Main, hervor. Er bezeichnete Taiwan als "Powerhouse der Fitness-Technologie" und unterstrich die enge Zusammenarbeit zwischen der Medizin- und Tech-Branche sowie Taiwans Engagement für ESG-Prinzipien und umweltfreundliche Produktion. Peggy Lin, stellvertretende Direktorin für strategisches Marketing bei TAITRA, stellte die Initiative "Go Healthy with Taiwan" vor - eine globale Kampagne, die innovative Lösungen zur Förderung des Wohlbefindens durch taiwanesische Technologien unterstützt. Im Rahmen dieser Initiative werden die drei besten Vorschläge mit jeweils 30.000 US-Dollar ausgezeichnet.

Innovative Produkte für eine gesündere Zukunft

Taiwan Excellence präsentierte auf der FIBO 2025 führende Marken wie JIH KAO ENTERPRISE CO., LTD., STARBIA MEDITEK und TRENDONUT CO., LTD., die bahnbrechende Technologien zur Verbesserung des Gesundheits- und Fitnesserlebnisses vorstellten.

JIH KAO ENTERPRISE CO., LTD.

AeroHike(TM) Incline Treadmill - Ein Laufband für Wander-, Lauf- und Gehtraining mit patentiertem Switch-Pro Design für einfache Mobilität sowie einer Schrittzähler-Funktion zur Workout-Erfassung.

- Ein Laufband für Wander-, Lauf- und Gehtraining mit patentiertem für einfache Mobilität sowie einer zur Workout-Erfassung. AeroWork(TM) Desk - Ein innovativer Laufband-Schreibtisch mit patentierter FlipTop-Technologie, der einen nahtlosen Wechsel zwischen Arbeiten und Bewegung ermöglicht und so Produktivität und Wohlbefinden fördert.

STARBIA MEDITEK

STARBIA 701 & STARBIA 201 - Hochmoderne Körperanalysegeräte zur Messung von Gewicht, Körperfett, BMI, viszeralem Fett, Stoffwechselrate, Knochendichte und Muskelmasse.

- Hochmoderne Körperanalysegeräte zur Messung von Gewicht, Körperfett, BMI, viszeralem Fett, Stoffwechselrate, Knochendichte und Muskelmasse. Ausstattung mit großem Display, Bluetooth-Konnektivität und intuitiver Mobile App für eine nahtlose Benutzererfahrung.

TRENDONUT CO., LTD.

Trainge - Eine All-in-One Fitness-Plattform, die Verbrauchern (B2C) finanziellen Schutz und KI-gestützte, personalisierte Gesundheitslösungen bietet. Gleichzeitig stellt sie Fitnessstudios (B2B) ein integriertes SaaS-System zur Verwaltung von Hardware, Vertrieb und Marketing zur Verfügung.

KOL-Power & Yoga-Erlebnis

Ein weiteres Highlight wird eine exklusive Yoga-Session mit der bekannten Fitness-Influencerin Kim_ic am 12. April um 11:00 Uhr sein. Diese Session unterstreicht Taiwans ganzheitlichen Ansatz für Gesundheit, Fitness und Wohlbefinden. Branchenprofis und Fitness-Enthusiasten sind eingeladen, den Taiwan Excellence-Stand 8D08 in Halle 8 der Messe Köln bis zum 13. April zu besuchen und die neuesten Innovationen hautnah zu erleben.

Über Taiwan Excellence

Die Taiwan Excellence Awards zeichnen herausragende taiwanesische Unternehmen aus, die sich durch Innovation, exzellente Forschung & Entwicklung, hochwertiges Design und erstklassige Produktqualität auszeichnen. Dieses jährliche Programm hat sich zum Ziel gesetzt, taiwanesische Innovationen weltweit bekannt zu machen.

Weitere Informationen unter: www.taiwanexcellence.org

Entdecken Sie die neuesten Fitness-Innovationen aus Taiwan auf der FIBO 2025:

Datum: 10.-13. April 2025

Ort: Messe Köln, Halle 8, Stand 8D08