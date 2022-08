UL Solutions

UL Solutions von RWE Renewables als Zertifizierungspartner für den Offshore-Windpark F.E.W. BALTIC II ausgewählt

Northbrook, Illinois (ots/PRNewswire)

Das Offshore-Windprojekt ist ein Schlüsselelement bei der Förderung des Übergangs zu erneuerbaren Energien in Polen.

UL Solutions, ein weltweit führendes Unternehmen in der angewandten Sicherheitswissenschaft, wurde von RWE Offshore Wind Poland beauftragt, um die ersten Schritte für eine Projektzertifizierung des 350-MW-Windparks F.E.W. BALTIC II in der polnischen Ostsee einzuleiten. RWE Offshore Wind Poland, eine 100-prozentige Tochtergesellschaft von RWE Renewables, einem der weltweit führenden Unternehmen für erneuerbare Energien, und UL Solutions, einer der weltweit führenden Anbieter von Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsdienstleistungen für erneuerbare Energien, arbeiten gemeinsam an diesem Projekt, das mehr erneuerbare Energien nach Polen bringen wird.

In Zusammenarbeit mit dem polnischen Schiffsregister (PRS) wird UL Solutions mit den ersten Modulen für die Projektzertifizierung nach dem polnischen Seesicherheitsgesetz und den Methoden und Verfahren der Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC) beginnen. Das PRS kann auf eine lange Erfahrung in der Arbeit mit Projekten an der polnischen Ostsee zurückblicken.

„Die Stromerzeugung aus Offshore-Windenergie ist der Schlüssel für den Übergang von fossilen Brennstoffen zu erneuerbaren Energien", so Joern Gerlach, Engineering Manager im Team Erneuerbare Energien der UL Solutions Energy and Industrial Automation Group. „Die Bestätigung, dass Offshore-Windtechnologien das Stromnetz unterstützen und gleichzeitig die Energieerzeugung optimieren können, ist entscheidend für die Beschleunigung der Entwicklung von Windparks und der grünen Energiewende in Polen. Wir sind stolz darauf, mit RWE zusammenzuarbeiten, um die Einführung von sicherer und zuverlässiger Windenergie voranzutreiben."

Das Offshore-Windparkprojekt F.E.W. Baltic II liegt im polnischen Teil der Ostsee auf einer Fläche von 41 Quadratkilometern in Wassertiefen von 30 bis 50 Metern und einer Entfernung von etwa 55 Kilometern zum Ufer. Es wurde von einem gemischten Team von Offshore-Wind-Experten aus Polen und Deutschland entwickelt. Nach der vollständigen Inbetriebnahme wird der 350-MW-Windpark in der Lage sein, genügend Ökostrom zu produzieren, um den Bedarf von schätzungsweise 350.000 polnischen Haushalten zu decken. F.E.W. Baltic II ist für die erste Phase von Offshore-Windprojekten in Polen qualifiziert und wird eines der ersten Projekte sein, die in der Region umgesetzt und betrieben werden.

„Der Bau von Offshore-Windparks ist besonders wichtig, um die Energiewende in Polen zu beschleunigen", betonte Lukas Prietz, Projektleiter des Windparks F.E.W. Baltic II bei RWE Renewables. „Mit der in der Ostsee erzeugten Energie wird es leichter sein, die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen durch grüne Energiequellen zu verringern. Durch die Umsetzung des F.E.W. Baltic II werden wir einen wesentlichen Beitrag zu diesem positiven Wandel leisten und gleichzeitig durch die Zusammenarbeit mit polnischen Zulieferern und Subunternehmern die Entwicklung der heimischen Wirtschaft beschleunigen. Polen ist für unser Unternehmen einer der attraktivsten Offshore-Wachstumsmärkte. Mit unserem F.E.W. Baltic II-Projekt werden wir einen wichtigen Beitrag zur grünen Energiewende in Polen leisten und die Entwicklung der lokalen Lieferkette beschleunigen. Wir freuen uns darauf, unsere Reichweite im Offshore-Windsektor zu vergrößern und mit UL Solutions zusammenzuarbeiten, um dies zu ermöglichen."

