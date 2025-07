dormakaba International Holding AG

Änderung Pressestelle dormakaba - in eigener Sache

Neuer Pressereferent bei dormakaba Deutschland

Nach 37 Jahren als PR-Verantwortliche im Unternehmen – erst bei Benzing, dann Kaba Benzing, Kaba GmbH und zuletzt bei dormakaba – möchte ich mich heute von Ihnen verabschieden. Es waren spannende und schöne Jahre, in denen ich viele von Ihnen kennenlernen durfte und Sie hoffentlich bei Ihrer Redaktionsarbeit stets gut unterstützt habe. Ende Juli gehe ich in eine kurze Altersteilzeit und dann in den Ruhestand.

Zum 01.07.2025 hat Tobias Entrup die Tätigkeit als Referent Presse & Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Marketing bei dormakaba Deutschland übernommen. Tobias Entrup hat ein Masterstudium in Politikwissenschaft abgeschlossen und war zuletzt bei der ALTANA AG als Pressesprecher tätig.

Hier sind seine Kontaktdaten:

Tobias Entrup

Referent Presse & Öffentlichkeitsarbeit

Marketing Deutschland

T +49 2333 793 1057

M +49 170 6319614

tobias.entrup@dormakaba.com

dormakaba Deutschland GmbH

DORMA Platz 1, 58256 Ennepetal, Germany

Ich möchte mich herzlich bei Ihnen bedanken für die gute Zusammenarbeit in all den Jahren und wünsche Ihnen beruflich und privat alles Gute!

Viele Grüße

Petra Eisenbeis-Trinkle

Petra Eisenbeis-Trinkle Presse und Öffentlichkeitsarbeit Albertistraße 3 78056 Villingen-Schwenningen T: +49 6103 9907 455 petra.eisenbeis-trinkle@dormakaba.com