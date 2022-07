Noul

Biotech-Startup Noul veröffentlicht Nachhaltigkeitsbericht 2021

Yongin, Südkorea (ots/PRNewswire)

Offenlegung von Erfolgen und Verbesserungen bei wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Verpflichtungen

Den Willen des Unternehmens, Nachhaltigkeit seit seiner Gründung als Managementphilosophie zu verfolgen

Schreiben auf Grundlage der GRI-Standards und Selbstauskunft an das elektronische Offenlegungssystem DART

Noul Co, Ltd. (376930.KR), ein an der KOSDAQ notiertes Biotech-Startup, hat seinen Nachhaltigkeitsbericht 2021 veröffentlicht, der die Nachhaltigkeitsleistungen des Unternehmens enthält. Mit Hilfe des Berichts überprüft Noul seine wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Geschäftsaktivitäten, ermittelt den Wert und die Auswirkungen und berichtet den Interessengruppen jedes Jahr. Der Bericht ist die zweite Veröffentlichung nach 2020.

Noul ist ein Biotech-Startup, das Diagnoseplattformen der nächsten Generation entwickelt und herstellt. Ihr repräsentatives Produkt, die miLab™ Diagnostic Platform, ist eine Diagnoselösung, die eine Diagnose vor Ort ermöglicht. Von der Probenvorbereitung über die Bildgebung bis hin zur KI-Analyse führt miLab™ die mikroskopischen Diagnoseverfahren, die als Goldstandard in der Blutdiagnostik bekannt sind, in einer vollautomatischen Benchtop-Plattform durch. In Kombination mit der eingebetteten KI und den patentierten NGSI-Kartuschen bietet miLab™ eine genaue Analyse in 15 Minuten mit nur 5μl Blut.

Der Nachhaltigkeitsbericht 2021 von Noul wurde in Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt. In Anbetracht der raschen Produktentwicklung und des organisatorischen Wachstums von Noul widmet der Bericht viele Seiten der Vorstellung des Unternehmens und seiner Produkte. Der Bericht umfasste 1) die Vorstellung des Unternehmens und des Produkts, 2) das System zur Umsetzung der Nachhaltigkeit und die Governance im Bereich der Nachhaltigkeit sowie 3) die wichtigsten Ergebnisse. Außerdem wurden sowohl die finanziellen als auch die nicht-finanziellen Leistungen umfassend zusammengefasst, um eine transparente Kommunikation mit den am Wachstum des Unternehmens beteiligten Interessengruppen zu ermöglichen.

Noul hat den Bericht am 8. Juli selbst in das elektronische Offenlegungssystem DART eingegeben, um mit den Interessengruppen, einschließlich der Investoren, über die Fortschritte und Verbesserungen im Bereich der Nachhaltigkeit zu kommunizieren.

David Lim, CEO von Noul, sagte: „Wie in unserer Satzung festgelegt, bildet unsere Nachhaltigkeitsphilosophie die Grundlage für unsere Unternehmensführung. Unser übergreifender mittel- bis langfristiger Ansatz besteht darin, Nachhaltigkeit in unserem gesamten Unternehmen und in der gesamten Organisation auf der Ebene des Managementsystems aufzubauen und jedes Jahr die notwendigen Verbesserungen vorzunehmen. Wir berichten unseren Stakeholdern, einschließlich Mitgliedern, Investoren, Kunden und Partnern, die von Anfang an an der Mission von Noul beteiligt waren, jährlich transparent über unsere Nachhaltigkeitsleistungen. Noul wird sich weiterhin auf die Verinnerlichung der Nachhaltigkeit konzentrieren, die die Grundlage für solides Wachstum und hervorragende Leistungen ist."

Der Noul-Nachhaltigkeitsbericht 2021 kann auf der Website von Noul heruntergeladen werden Noul Website.

#ESG #ESG-Bericht #Environmental Social Governance #Nachhaltigkeit #Nachhaltigkeitsbericht #Noul #miLab

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1854245/Noul_logo_Logo.jpg