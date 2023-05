Wemade Co., Ltd

Drei globale Unternehmen vereinbaren, das Ökosystem von WEMIX PLAY zu unterstützen

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire)

Tencent Cloud, Qroad und NEICON vereinbaren, Entwickler bei WEMIX PLAY zu unterstützen

Rabatte auf Leistungen und zusätzliche Unterstützung für das Onboarding von Gaming-Unternehmen

Die Entwickler von Incentivizing bringen gut gemachte Blockchain-Spiele auf WEMIX PLAY heraus

WEMIX PLAY, eine globale Blockchain-Gaming-Plattform, arbeitet mit Tencent Cloud, Qroad und NEICON zusammen, um Gaming-Unternehmen, die Spiele auf WEMIX PLAY integrieren, Vorteile zu bieten. Gaming-Unternehmen, die WEMIX PLAY einbinden möchten, erhalten Rabatte und erweiterten Support, wenn sie Plattformdienste wie Marketing, Betrieb, Qualitätssicherung (QA), Lokalisierung und Cloud-Server-Lösungen nutzen.

Tencent Cloud stellt Cloud-Dienste für verschiedene Gaming-Unternehmen auf der ganzen Welt bereit und bietet Gaming-Unternehmen, die WEMIX PLAY nutzen, Rabatte auf Serverressourcen. Qroad, das ein All-in-One-Dienstleistungspaket für Spiele anbietet, welches Marketing, Betrieb, Qualitätssicherung und Lokalisierung umfasst, bietet neuen Gaming-Firmen einen Rabatt von 10 %, wenn sie das gesamte Leistungspaket nutzen. Unternehmen, die mit NEICON – einem Unternehmen, das auf globales Performance- und Influencer-Marketing im Web3-Bereich spezialisiert ist – einen Vertrag über Marketingdienstleistungen abschließen, erhalten zusätzliche Unterstützung im Wert von bis zu 15 % der Vertragssumme.

Wemade verfolgt mehrere Ansätze, um mehr Spiele auf der Plattform zu sichern, und wird Spieleentwickler auf verschiedene Weise unterstützen, um ihnen dabei zu helfen, hervorragende Blockchain-Spiele auf WEMIX PLAY einzuführen. Wemade erweitert außerdem sein Geschäft, um inländische und globale Entwickler zu unterstützen. Dazu arbeitet Wemade mit Unternehmen zusammen, die Erfahrung mit globalen Infrastrukturprojekten haben, darunter Firmen in den Bereichen Sicherheit und Technischer Support.

„Tencent Cloud hat in den letzten Jahren den besten Cloud-Service für große globale Spiele bereitgestellt", so Jiannan Zhao, Managing Director des Asia Pacific Center, Tencent Cloud International. „Die Partnerschaft mit WEMIX PLAY ist für uns sehr wichtig und wir werden Entwickler auf der globalen Blockchain-Gaming-Plattform mit unserer Expertise und Erfahrung bei der erfolgreichen Einführung von Spielen unterstützen."

„Qroad wird ein exklusives Komplettpaket für die gesamten Gaming-Dienste der Entwickler bereitstellen, einschließlich Marketing, globalem Betrieb und Qualitätssicherung", sagte Howoong Gil, CEO von Qroad. „Wir unterstützen das WEMIX-Ökosystem voll und ganz."

„Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Wemade, dem führenden Unternehmen für Blockchain-Spiele", sagte Sunjin Lee, CEO und Gründer von NEICON. „Wir werden unsere Erfahrung nutzen, um Spiele bei WEMIX PLAY mit den bestmöglichen Marketinglösungen zu unterstützen."

„Durch unsere globalen Partnerschaften werden mehr Benutzer Blockchain-Spiele erleben können", erklärte Henry Chang, CEO von Wemade.

Auf WEMIX PLAY, der von Wemade entwickelten globalen Blockchain-Gaming-Plattform, werden Blockchain-Spiele verschiedener Genres, darunter MMORPG, SLG und SNG, angeboten. Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen WEMIX PLAY-Website https://wemixplay.com/.

Informationen zu Wemade

Das in Korea ansässige Unternehmen Wemade, ein renommierter Branchenführer in der Spieleentwicklung mit mehr als 20 Jahren Erfahrung, führt einen einmaligen Generationenwechsel an, indem es die Gaming-Branche auf die Blockchain-Technologie umstellt. Mit seiner Tochtergesellschaft WEMIX möchte Wemade die Einführung der Blockchain-Technologie durch den Aufbau eines erfahrungsbasierten, plattformgestützten und serviceorientierten Mega-Ökosystems beschleunigen. Dieses Ökosystem bietet ein breites Spektrum an intuitiven, praktischen und benutzerfreundlichen Web3-Diensten für alle.

Foto ‒ https://mma.prnewswire.com/media/2079099/image_5024343_13714905.jpg

Logo ‒ https://mma.prnewswire.com/media/1867226/4040493/wemix_logo_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/drei-globale-unternehmen-vereinbaren-das-okosystem-von-wemix-play-zu-unterstutzen-301827423.html