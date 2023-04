Wemade Co., Ltd

WEMIX3.0 begrüßt Kakao Games als Node Council-Partner „WONDER 21"

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire)

Kakao Games ist ein führendes Spieleunternehmen mit außergewöhnlichen Entwicklungskapazitäten und Partnerschaften mit großen Spieleherstellern

Beitrag zur Erweiterung und Entwicklung des WEMIX3.0-Mega-Ökosystems durch die Entwicklung von Blockchain-Spielen und Cross-Chain-Zusammenarbeit via Tochtergesellschaft Metabora

Der führende Blockchain-Entwickler WEMIX empfing heute Kakao Games als WONDER 21 der 40 WONDERS, den Node Council Partners (NCPs) des WEMIX3.0-Mainnet.

Kakao Games ist durch seine außergewöhnlichen Fähigkeiten in der Spieleentwicklung und seine Partnerschaften mit großen nationalen und internationalen Spieleherstellern führend auf dem globalen Spielemarkt. Bemerkenswert sind auch die Partnerschaften mit großen nationalen und internationalen Spieleherstellern. Als Verleger und Entwickler verfügt das Unternehmen auf dem Weltmarkt über eine Palette von Spielen, die verschiedene Genres und Plattformen abdecken.

Das Unternehmen stärkt seine Blockchain-Aktivitäten auf dem globalen Markt, indem es sein Angebot an Blockchain-Spielen rund um seine Tochtergesellschaft Metabora erweitert. Kakao Games plant außerdem, durch die Entwicklung von Blockchain-Spielen und die Cross-Chain-Zusammenarbeit über Metabora zur Erweiterung und Entwicklung des WEMIX3.0-Mega-Ökosystems beizutragen.

Das Mega-Ökosystem WEMIX3.0 wird mit 40 WONDERS, die als Achse dienen, weiter ausgebaut. 40 WONDERS besteht aus Technologiepartnern, die den zuverlässigen Betrieb und die Innovation des Mainnets sicherstellen, und aus Ökosystempartnern, die zur Etablierung der Erfahrungskreisläufe des On- & Off-Chain-Ökosystems beitragen. WONDERS validiert die Transaktionen und Blöcke des WEMIX3.0-Mainnets und unterhält die Verbindungen zu weiteren Nodes für einen zuverlässigen Betrieb. Die Partner können eindeutige Identifikationsnummern von 1 bis 40 wählen, die eine entscheidende Rolle bei der Gewährleistung der Integrität und Sicherheit des WEMIX3.0-Mainnet spielen.

WONDER DAO ist vor kurzem 40 WONDERS als erster WEMIX DAO NCP beigetreten. Blockchain-Unternehmen mit nachgewiesener Erfolgsbilanz werden sich weiterhin dem Mega-Ökosystem anschließen und dazu beitragen, eine Grundlage für das neue Web3-Leben zu schaffen.

Weitere Informationen zu 40 WONDERS finden Sie unter https://40wonders.wemix.com.

Informationen zu Wemade

Das in Korea ansässige Unternehmen Wemade, ein renommierter Branchenführer in der Spieleentwicklung mit mehr als 20 Jahren Erfahrung, führt einen einmaligen Generationenwechsel an, indem es die Spieleindustrie auf die Blockchain-Technologie umstellt. Über die Tochtergesellschaft WEMIX will Wemade die Einführung der Blockchain-Technologie beschleunigen, indem es ein erfahrungsbasiertes, plattformgesteuertes und dienstleistungsorientiertes Mega-Ökosystem aufbaut, das ein breites Spektrum an intuitiven, praktischen und einfach zu nutzenden Web3-Diensten für jedermann bietet.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2062233/WEMIX3_0_Welcomes_Kakao_Games_Node_Council_Partner__WONDER_21.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1867226/wemix_logo_Logo.jpg

