WONDER DAO - die erste DAO von WEMIX3.0 - wird als WONDER 1 Partner bei Node Council Partners

NCPs spielen eine entscheidende Rolle bei der Gewährleistung der Integrität und Sicherheit des WEMIX3.0 Mainnet, und alle WONDER DAO-Mitglieder werden sich am Betrieb von WEMIX3.0 beteiligen.

WONDER DAO arbeitet transparent gemäß der auf Smart Contracts basierenden modularen Plattform NEITH Protocol, die alle DAO-Operationen unterstützt.

Ziel ist es, die Dezentralisierung weiter voranzutreiben und die demokratische und transparente Beteiligung der Community zu erweitern.

Der führende Blockchain-Entwickler Wemade gab heute bekannt, dass WONDER DAO, die erste DAO (Decentralized Autonomous Organization) seines WEMIX3.0-Blockchain-Mainnets, den 40 WONDERS als WONDER 1 Partner bei Mainnet's Node Council Partners (NCPs) geworden ist. Das WEMIX3.0-Mega-Ökosystem wird mit dem Beitritt von WONDER DAO weiter expandieren, indem es die demokratische und transparente Beteiligung zusammen mit einer progressiveren Dezentralisierung erhöht.

Als WONDER 1 ist WONDER DAO für den ersten Node von WEMIX3.0 zuständig und was das Ganze noch besonderer macht, ist, dass es das einzige DAO unter den 40 WONDERS ist, das bislang released wurde. Jeder, der an der WONDER DAO-Rekrutierung teilgenommen hat, die vom 15. bis 24. April stattfand, ist ein Mitglied von 40 WONDERS und kann direkt am Betrieb des WEMIX3.0 Mainnet teilnehmen.

WONDER DAO ist eine dezentralisierte, autonome Organisation, die DAO-Rekrutierung und -Operationen mit Hilfe von Smart Contracts durchführt, die durch das NEITH Protocol bereitgestellt werden, das auf der NILE-Plattform von WEMIX implementiert ist. Die sechs Protokolle, darunter Station für die Rekrutierung, Treasury für die Verwaltung von Geldern, Obelisk, Governance, Trust und Incinerator, spielen eine zentrale Rolle für den Betrieb und die Entwicklung von WONDER DAO.

WONDERS validiert die Transaktionen und Blöcke des WEMIX3.0 Mainnet und unterhält die Verbindungen zu weiteren Nodes für einen stabilen Betrieb. Die Partner können eindeutige Identifikationsnummern von 1 bis 40 wählen, die eine entscheidende Rolle bei der Gewährleistung der Integrität und Sicherheit des WEMIX3.0 Mainnets spielen werden.

Das in Korea ansässige Unternehmen Wemade ist ein renommierter Branchenführer in der Spieleentwicklung mit mehr als 20 Jahren Erfahrung und steht an der Spitze eines einmaligen Generationswechsels, der die Spieleindustrie auf die Blockchain-Technologie umstellt. Über die Tochtergesellschaft WEMIX will Wemade die Einführung der Blockchain-Technologie beschleunigen, indem es ein erfahrungsbasiertes, plattformgesteuertes und dienstleistungsorientiertes Mega-Ökosystem aufbaut, das ein breites Spektrum an intuitiven, bequemen und einfach zu nutzenden Web3-Diensten für jedermann bietet.

