Neue OBI Kampagne "So geht Garten günstig!": Mit geballter Kompetenz in den Frühling

Wermelskirchen

Umdenken, umplanen, umsetzen: In wirtschaftlich herausfordernden Zeiten geht es Kund:innen von OBI um viel mehr als nur ums Sparen. Sie sehnen sich nach einem verlässlichen Partner auf Augenhöhe, der sie bereits bei der Ideenfindung für ein neues Projekt clever unterstützt. Dieses Bedürfnis hat OBI erkannt und begleitet seine Kund:innen mit der neuesten Kampagne zuverlässig Schritt für Schritt auf dem Weg zum fertigen DIY-Projekt.

Sparen mit der richtigen Planung - und einem starken Partner, der einem alle Möglichkeiten realistisch aufzeigt und dabei auch mal um die Ecke denkt: Diesen Kund:innen-Wunsch nach einer ganzheitlichen und preisgünstigen Begleitung ihrer DIY-Projekte hat OBI erkannt und zeigt mit der aktuellen Kampagne "So geht Garten günstig!", dass es Kund:innen um viel mehr geht als simple Preisreduzierungen. Es geht um eine perfekt verzahnte Customer Journey und einen 360°-Rundum-Service, der auf alle Wünsche und Bedürfnisse eingeht.

"Viele Unternehmen rücken aktuell Preisvorteile in den Fokus ihrer Kommunikation. Gerade wenn es um das eigene Zuhause geht, ist das zwar ein wichtiges Element, aber unserer Meinung nach nicht ausreichend, um die Bedürfnisse der Kund:innen vollumfänglich zu befriedigen. Denn es geht nicht nur um die Preise einzelner Produkte, sondern darum, dass das eigene Zuhause bezahlbar bleibt. Wir bieten unseren heyOBI Kund:innen daher nicht nur außergewöhnliche Angebote, sondern stellen auch die vielen Beratungsleistungen in den Vordergrund. Nichts senkt die Kosten von DIY-Projekten mehr als eine exzellente Planung," sagt Christian von Hegel, Senior Vice President Brand & Communication bei OBI.

Die hochmoderne Mediaarchitektur von OBI

Ob digital zugeschaltet per Video-Chat oder vor Ort beim GartenPlaner im Markt: Die Expert:innen von OBI stehen überall mit Rat und Tat zur Seite. Sie helfen nicht nur bei der Planung und der bestmöglichen, auf das Projekt abgestimmten Produktauswahl, sondern unterstützen auch in der Umsetzungsphase dank hilfreicher Tipps und Tricks sowie den passenden Anleitungen. All das wird eingebettet in einer hochmodernen Mediaarchitektur, um Kund:innen von OBI auf ganz unterschiedlichen Ebenen abholen zu können. Sei es hautnah vor Ort in der OBI MachBar in der Kölner Innenstadt, im TV-Werbespot, bei unterschiedlichsten Stories mit dem Gartenexperten Davit Arican bis hin zu Influencer-Kooperationen in Social Media.

"Im TV sprechen wir neben den heyOBI Vorteilen immer auch die Kompetenz von OBI an. Erlebbar wird diese tiefe Kompetenz vor allem in Social Media und auf unseren digitalen Kanälen, in denen wir mit zahlreichen Contentstücken unsere Kund:innen inspirieren und dazu befähigen, ihre Projekte selbst umzusetzen. Das ist nicht nur der größte Kostenhebel, sondern bringt die Menschen auch 'ins Machen': Das ist angesichts der zahlreichen Krisen der Gegenwart ein tiefes emotionales Bedürfnis der Menschen. Das haben wir verstanden und setzen es in unserer neuesten Kampagne um. Nah am Menschen, nah am Puls der Zeit," erklärt Christian von Hegel weiter.

Noch mehr Vorteile durch heyOBI

Im Rahmen der "So geht Garten günstig"-Kampagne lohnt es sich mehr denn je, sich bei heyOBI zu registrieren - sei es im Web oder über die App. Mit heyOBI profitieren Kund:innen gleich doppelt: Neben dem dauerhaften Rabatt von 1 % pro Einkauf hat OBI spezielle Angebote exklusiv für heyOBI Kund:innen im Sortiment, die auch jedes Gartenprojekt nochmals günstiger in der Umsetzung machen.