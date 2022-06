Advertising Association

DIE FÜHRENDEN KÖPFE DER WERBEBRANCHE EBNEN DEN WEG ZUR NETTO-NULL-BRANCHE WELTWEIT

„Ad Net Zero"-Programm unter der Führung von Werbetreibenden, Agenturgruppen, Medien und Fachverbänden

Unternehmen sind aufgefordert, sich an den globalen Bemühungen für einen schnellen Wandel zu beteiligen

Führende Vertreter vieler der größten Unternehmen und Verbände der weltweiten Werbeindustrie haben ihre Absicht bekannt gegeben, die Erkenntnisse aus Großbritannien anzuwenden und die Einführung der Kampagne Ad Net Zero international auf wichtigen Märkten zu planen. Die weltweit größten Holdinggesellschaften für Werbeagenturen, dentsu international, Havas, Interpublic Group, Omnicom, Publicis Groupe und WPP, sowie Unilever – einer der größten Werbetreibenden der Welt –, die globalen Technologieunternehmen Google und Meta sowie das europäische Medienunternehmen Sky werden von den US-Handelsverbänden ANA, 4A's und IAB, den europäischen und globalen Agenturverbänden EACA und Voxcomm, dem WFA, der die globalen Werbetreibenden vertritt, und der IAA unterstützt, um das Ad Net Zero-Programm von Großbritannien auf andere wichtige Werbemärkte auszuweiten. Ascential, der Eigentümer von LIONS, hat eine wichtige Rolle bei der Einberufung dieser internationalen Aktion zur Bewältigung der Klimakrise gespielt. Die Gruppe hat weitere Organisationen mit internationaler Reichweite eingeladen, sich anzuschließen und die Einführungspläne zu unterstützen.

Das „Ad Net Zero"-Programm wurde im November 2020 in Großbritannien von der Advertising Association, ISBA und der IPA ins Leben gerufen und zählt über 100 Werbetreibende, Agenturen, kommerzielle Medieneigentümer und Produktionsunternehmen zu seinen Mitgliedern. Alle Partner der globalen Koalition sind Unterstützer in Großbritannien und haben sich verpflichtet, Kampagnen zu entwickeln, um Ad Net Zero auf andere wichtige Märkte auszuweiten. Der Schwerpunkt der neuen Ad Net Zero-Gruppe wird darin bestehen, in Zusammenarbeit mit dem britischen Team schnell Pläne für die Einführung in den wichtigsten Werbemärkten zu erstellen, wobei der Schwerpunkt unmittelbar auf den USA und der EU liegt. Das nächste Update wird auf dem Ad Net Zero Global Summit vorgestellt, der neben der COP27 am 9. und 10. November online stattfinden wird. In Zukunft werden die Fortschritte jeden Sommer bei den Cannes Lions und jeden November beim Global Summit im Einklang mit der COP-Veranstaltung ausgetauscht und diskutiert, um die Dynamik in diesem kritischen Jahrzehnt aufrechtzuerhalten.

Stephen Woodford, Chief Executive des Werbeverbandes Advertising Association sagte: „Unser 5-Punkte-Aktionsplan sieht vor, die CO2-Emissionen aus der britischen Werbetätigkeit bis 2030 auf netto null zu reduzieren, wobei sich die Unternehmen zu robusten, verifizierten Plänen zur Reduzierung ihrer Emissionen verpflichten. Außerdem soll die Macht der Werbung genutzt werden, um den Wechsel zu nachhaltigeren Produkten und Dienstleistungen für Verbraucher zu beschleunigen. Wir freuen uns, jetzt an einer Roadmap für die internationale Entwicklung zu arbeiten, mit der Flexibilität, marktspezifische Lösungen anzupassen und zu entwickeln und bewährte Praktiken im Bereich nachhaltiger Werbeaktivitäten zu teilen. Wir begrüßen alle Organisationen, die daran interessiert sind, uns zu kontaktieren, um mehr zu erfahren."

Die globale Werbebranche, gemessen an den Investitionen in Werbemedien, belief sich im Jahr 2020 auf 594.322 Milliarden US-Dollar. Die Top-20-Werbemärkte machen 89,3 % dieser Ausgaben aus, und diese Märkte werden im Mittelpunkt des Rollouts des Programms stehen.

Weitere Informationen finden Sie auf: https://adnetzero.com.

