HUMAN HORIZONS

Nach dem Erfolg von HiPhi X kündigt Human Horizons das völlig neue digitale GT-HiPhi Z an

Shanghai (ots/PRNewswire)

Das branchenführende Unternehmen für neue Mobilität und intelligente Fahrtechnologie, Human Horizons Group Inc., hat diese Woche Pläne zur Enthüllung eines völlig neuen und ultra-futuristischen Digital GT - HiPhi Z - bekannt gegeben. Der neue GT ist zu 95 % repräsentativ für das Serienfahrzeug aus der Design-Perspektive und wird auf der Internationalen Automobilausstellung in Peking im April 2022 offiziell ausgestellt und für Kaufreservierungen verfügbar sein, wobei die Massenproduktion und Auslieferung innerhalb des Jahres 2022 erfolgen soll. Nach dem großen Erfolg des HiPhi X Super SUV wird dies das zweite Flaggschiffmodell des Unternehmens sein.

Der neue GT mit dem Namen HiPhi Z ist von Ideen der Zukunft und dem Konzept des vierdimensionalen Raums inspiriert. "XYZ" steht für die Raumkoordinaten und "T" für die Zeitachse. Wie etwas aus einem Science-Fiction-Film durchbricht der HiPhi Z die konventionellen Vorstellungen von Raum und Zeit des XYZ-T und bringt die Zukunft ins Hier und Jetzt. Der HiPhi Z ist sowohl optisch ästhetisch als auch technologisch anspruchsvoll und verfügt über eine Vielzahl modernster Funktionen sowie die für Human Horizons charakteristische intelligente KI, die das Auto lebendig macht und ihm eine Seele verleiht.

Der Gründer von Human Horizons, Ding Lei, sagte zu dieser Ankündigung: "Wir bei Human Horizons streben nach ständiger Innovation und wollen die Grenzen des Möglichen erweitern. Für diese neue Fahrzeugreihe haben wir uns von Konzepten von Raum und Zeit inspirieren lassen und Parallelen zwischen Wissenschaft, Kunst, menschlicher Vorstellungskraft und sensorischer Erfahrung gezogen, um etwas wirklich Besonderes zu schaffen. Als Flaggschiff repräsentiert der HiPhi Z alles, was wir als Marke sein wollen, und ist für Menschen gebaut, die wie wir von dem Wunsch angetrieben werden, zu entdecken und zu kreieren."

Der Serien-HiPhi Z wird mit dem weltweit ersten Star-Ring Intelligent Signal Display (ISD)-Lichtsystem, der elektromagnetischen NT-Tür, dem aktiven Aero-Spoiler und den flexiblen Schutzrädern sowie der branchenweit ersten schimmernden Zierleiste mit interaktivem Beleuchtungsband (Ambientebeleuchtung auf der Türverkleidung) und hinterleuchtetem Bildschirm (2k-Panel) ausgestattet sein. Die "digitale Seele" des Fahrzeugs wird durch den weltweit ersten fahrzeugmontierten digitalen Mehrachsen-Verschieberoboter HiPhi Bot und durch die Zusammenarbeit mit dem weltweit führenden Spielesoftwareunternehmen Epic Games, der fortschrittlichsten 3D-Rendering-Entwicklungsmaschine Unreal Engine 5, untermauert. All dies kommt zu der von uns entwickelten intelligenten Fahrassistenztechnologie hinzu, die einen der weltweit fortschrittlichsten Algorithmen für selbstfahrende Autos unterstützt.

Auch in Zukunft wird der HiPhi Z neue Maßstäbe für chinesische Luxusmarken setzen, die ihren Nutzern ein außergewöhnliches, einzigartiges Fahrerlebnis bieten.

Informationen zu HiPhi

HiPhi ist eine Premiummarke, die von Human Horizons geschaffen und von ihren Nutzern weiterentwickelt wurde. HiPhi X ist ein Elektrofahrzeug mit einer leichten Aluminium-Stahl-Hybridkonstruktion und nachhaltigen pflanzlichen Ledern und recycelbaren Materialien, die den nachhaltigen Charakter der EV-Produkte von Human Horizons unterstreichen.

Informationen zu Human Horizons

Die Human Horizons Group Inc. widmet sich der Forschung und Entwicklung innovativer intelligenter Mobilitätstechnologien sowie der Kommerzialisierung zukunftsweisender intelligenter Fahrzeuge. Darüber hinaus entwickelt Human Horizons intelligente Transportlösungen als integralen Bestandteil von Smart Cities, die die menschliche Mobilität neu definieren werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die "zukunftsgerichtete" Aussagen darstellen können. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind an Begriffen wie "wird", "erwartet", "antizipiert", "strebt an", "zukünftig", "beabsichtigt", "plant", "glaubt", "schätzt", "wahrscheinlich" und ähnlichen Aussagen zu erkennen. Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, einschließlich Aussagen über die Überzeugungen, Pläne und Erwartungen von Human Horizons, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten inhärente Risiken und Ungewissheiten. Eine Reihe von Faktoren könnte dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die folgenden: Die Strategien von Human Horizons, die künftige Geschäftsentwicklung sowie die Finanz- und Ertragslage von Human Horizons; die begrenzte Betriebsgeschichte von Human Horizons; Risiken im Zusammenhang mit Elektrofahrzeugen; die Fähigkeit von Human Horizons, Fahrzeuge von hoher Qualität und Attraktivität für die Kunden termingerecht und in großem Umfang zu entwickeln, herzustellen und auszuliefern; die Fähigkeit von Human Horizons, die Produktion in seinem Joint-Venture-Werk auszubauen; Produktmängel oder ein anderes Versagen von Fahrzeugen, die nicht wie erwartet funktionieren; die Fähigkeit von Human Horizons, die Marken Human Horizons und HiPhi aufzubauen; die Fähigkeit von Human Horizons, erfolgreich im Wettbewerb zu bestehen; die Fähigkeit von Human Horizons, ausreichende Auftragsbestände zu sichern; Änderungen der Verbrauchernachfrage und der staatlichen Anreize, Subventionen oder anderer günstiger staatlicher Maßnahmen; allgemeine wirtschaftliche und geschäftliche Bedingungen weltweit und in China sowie Annahmen, die den vorstehenden Ausführungen zugrunde liegen oder mit ihnen zusammenhängen. Alle Informationen in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und Human Horizons übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.