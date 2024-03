Mille Miglia

ANMELDUNGEN FÜR DIE AUSGABE 2024 DER 1000 MIGLIA WARM UP USA SIND AB JETZT MÖGLICH

Brescia, Italien, 1. März 2024 (ots/PRNewswire)

Anmeldungen für die Ausgabe 2024 der 1000 Miglia Warm Up USA sind ab jetzt möglich, der Veranstaltung, die vom Red Arrow in den letzten fünf Jahren in den Vereinigten Staaten organisiert wurde, zwischen Middleburg und Washington DC.

Die Veranstaltung, die vom 22. bis 27. Oktober geplant ist, wird das erfolgreiche Format der vergangenen Jahre wiederholt: Nach einem eintägigen Training zur Technik italienischer Gleichmäßigkeitsrennen, das im Summit Point Motorsports Park stattfindet, startet die Coppa USA ein Rennen mit drei Etappen bei dem die Crews 800 Kilometer zurücklegen und herausfordernde Sportereignisse bewältigen werden.

Der Startpunkt für die Autos an den Renntagen ist die Innenstadt von Middleburg und die Renntage führen in die Umgebung der Stadt, die für ihre Reit- und Poloturniere bekannt ist, bis zu den Blue Ridge Mountains. Das Mittagessen der ersten Etappe findet auf dem Weingut Barboursville statt, das für seine aus Italien stammenden Weinreben weltberühmt ist, sowie im Palladio Restaurant, einem der authentischsten italienischen Restaurants Amerikas, und im 1804 Inn and Cottage, das seit mehr als zwei Jahrhunderten für seine Restaurants und Gastfreundschaft am Constitution Highway bekannt ist. Die zweite Etappe führt zurück zum Summit Point Circuit für ein Training auf der Rennstrecke, während am letzten Tag des Rennens, nach dem Mittagessen im Congressional Country Club in Bethesda, der Abschluss auf italienischem Boden in der Italienischen Botschaft in Washington DC stattfinden wird.

Die Crews werden in zwei Kategorien eingeteilt: Veteran, bei denen mindestens einer der beiden gemeldeten Fahrer an mindestens zwei 1000-Miglia- oder Ferrari-Tribute-1000-Miglia-Rennen teilgenommen hat, und Novice, bei denen beide Fahrer der Crew an höchstens einer 1000-Miglia (oder Ferrari Tribute) teilgenommen haben. Für das Rennen werden maximal 40 Fahrzeuge in zwei Klassen zugelassen: die „1000 Miglia Era", zu der Modelle gehören, die an der historischen 1000 Miglia teilgenommen haben und das Registro 1000 Miglia-Zertifikat besitzen, und die „Post 1000 Miglia Era", die für Sport- und Grand Touring-Fahrzeuge ab dem Baujahr 1958 bis heute reserviert ist. Vor 1957 hergestellte Exemplare, die als historisch und/oder sportlich interessant eingestuft werden, obwohl sie nie an der historischen 1000 Miglia teilgenommen haben, werden auf der Guest List aufgeführt und in die Klasse 1000 Miglia Era aufgenommen.

Ein Frühbucherrabatt ist bis zum 3. Mai verfügbar.

Anmeldefrist ist der 20. September.

Alle Informationen finden Sie auf der Website 1000miglia.it.

