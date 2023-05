Müller Handels GmbH & Co. KG

Müller App auf internationalen Wegen

Start für Schweiz, Slowenien folgt

Ulm (ots)

Mit der Einführung der App in Deutschland und Österreich entwickelte sich die digitale Kundenkarte in kürzester Zeit zum rege genutzten Must-have beim Müller-Einkauf. Vor allem die zahlreichen Benefits tragen zur Erfolgsstory bei, die nun international ausgeweitet wird. Fortan dürfen sich nun auch Schweizer Kunden über digitalen Mehrwert beim Einkauf freuen. In diesem Zuge setzt das Unternehmen auf eine Umstellung auf eine länderübergreifende App.

Nahezu 2,5 Millionen Nutzer in Deutschland und Österreich sind vom Angebot der Müller Apps überzeugt. Nach dreijähriger Expertise folgt nun die konsequente Ausweitung des Portfolios auf internationaler Ebene. Seit Mai ist die deutsche App in der Schweiz zugänglich, allerdings mit einem auf den Schweizer Markt angepassten Portfolio. Im Sommer folgt dann die Erweiterung mit Zugang aus Slowenien.

Eine App für internationales Parkett

Während für die Erschließung der neuen Märkte ein länderübergreifendes System umgesetzt wurde, besitzen österreichische Kunden bisher noch eine ländereigene Müller App, die ab Juni durch die internationale App ersetzt wird. Aktive Nutzer können sich nach dem Download der neuen App mit dem bereits bestehenden Account anmelden und so alle hinterlegten Daten sowie gesammelten Blüten dort weiterhin nutzen. Für Neukunden steht ab Initialisierung nur noch die internationale Variante zur Verfügung.

Gleicher Mehrwert bei individualisierter Ausgabe

Im Angebot unterscheidet sich das Angebot der neuen Standorte dabei kaum vom deutschen, einzig die Bezahlfunktion MüllerPay ist vorerst nur in deutschen sowie österreichischen Filialen möglich. Das beliebte Blütensammeln, um nachhaltig beim Einkauf zu sparen und die exklusiven Coupons, die mit attraktiven Rabatten Bestseller bewerben, sind für alle Kunden zugänglich und auf den jeweiligen Markt angepasst. Ebenfalls profitieren alle Nutzer vom digitalen Kassenbon, der automatisch archiviert wird und so jederzeit zugänglich ist. Gewinnspiele, Links zum Onlineshop und praktischen Filialfinder, Online-Prospekte sowie ein Zugang zum Müller-eigenen BabyClub, der besondere Vorteile präsentiert, bieten einen beachtlichen Mehrwert für Nutzer in der umkämpften App-Landschaft.

