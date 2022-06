Information Office of the Zibo Municipal Government

Engere Wahl für den WLA Award 2022 - Zibo, Shandong, wird zweite Parkstadt in China

Der Kultur- und Sportpark der Hightech-Zone von Zibo steht auf der Shortlist für die World Landscape Architecture (WLA) Professional Awards 2022 in der Kategorie „Built – Large Landscape Design". Mehr als 240 Beiträge sind bei den Organisatoren eingegangen, 59 davon sind in die engere Wahl gekommen.

Laut dem Informationsbüro der Stadtverwaltung von Zibo ist Zibo die zweite Stadt in China, die sich vollständig in einen Park verwandeln will. Allein 2021 wurden 272 neue Parks angelegt und 915,23 Hektar urbane Gartenflächen und Grünflächen entweder von Grund auf neu angelegt oder umgestaltet. Von allen neuen Parks ist der Kultur- und Sportpark der Hightech-Zone von Zibo der beeindruckendste.

Der Park auf einer Fläche von 179 mu (12 Hektar) ist in acht Abschnitte unterteilt. Dazu gehören unter anderem der Canyon for Adventure, das Mountaintop Cafe, der Kinderaktivitätsbereich, das Love Theater, der Vibrant Air Ring und das Kultur- und Sportstadion. Als neues urbanes ästhetisches Wahrzeichen Zibos verkörpert der Park die Errungenschaften der Stadt bei der Parkgestaltung.

2022 wird Zibo weitere 281 Parks gestalten, und bis 2035 soll die Stadt zur „Parkstadt" werden, in der Parks überall sind und die ganze Stadt so zum Park wird.

