Mit großer Freude und Stolz erreichte uns eine ganz besondere Auszeichnung: Das SPA & RESORT BACHMAIR WEISSACH wurde als Global Winner in der Kategorie Luxury Spa Hotel im Rahmen der World Luxury Awards 2022 ausgezeichnet. Auch unser einzigartiger MIZU ONSEN SPA wurde ausgezeichnet als Continent Win (Europe) in der Kategorie Luxury Onsen Spa.

About the World Luxury Hotel Awards:

World Luxury Spa Awards

"Established in 2006, World Luxury Hotel Awards is the pinnacle of achievement in the luxury hotel industry offering international recognition as voted by guests, travelers and industry players alike. Over 300 000 international travelers vote each year, during a four-week period to select the winners. Luxury hotels have the opportunity to participate in the World Luxury Hotel Awards by entering hotel categories that showcase their unique selling points and destinations."

Diese Auszeichnungen bestärken uns in unserem täglichen Bestreben, dass unsere Gäste wundervolle Glücksmomente erleben - sei es alleine, zu zweit oder mit der ganzen Familie.

Das "MIZU ONSEN SPA" bietet Gästen einmaliges SPA-Erlebnis seit Juli 2017 im SPA & RESORT BACHMAIR WEISSACH

Intercultural Hideaway am Tegernsee - Japan, Wasser, Aristoteles

Rottach-Egern - Im SPA & RESORT BACHMAIR WEISSACH am Tegernsee wurde 2017 das erste Japan-inspired SPA eröffnet, das MIZU ONSEN. Hier erleben die Gäste die einmalige Fusion aus japanischer Badekultur, regionaler Wasserwelt und der philosophisch motivierten Idee einer neuen Art von Selbsterfahrung. Angeregt von den heißen Quellen Japans, den Onsen, spielt dabei temperiertes Wasser eine besondere Rolle:

Bei extrem heißen, bzw. kalten Bädern bietet sich im MIZU ONSEN-SPA die Möglichkeit, sich seiner Selbst intensiver bewusst zu werden. Für den bestmöglichen gesundheitlichen Nutzen erhalten Gäste eine individuelle Analyse.

"Unser Ziel ist es, einen Ort der Heilung und Selbsterfahrung zu schaffen, an dem der Mensch seine innere und äußere Welt verbinden kann", erklärt Korbinian Kohler. Inspiration fand er in Japan, dem Tegernseer Tal und der Philosophie: In Japan lernte er die positive Wirkung extremer Temperaturen auf Körper und Geist kennen und konzipierte zwei von mehreren Wasserbecken mit 2°C bzw. 42°C. "Das lädt zur Grenzerfahrung mit sich selbst ein und weckt ein klares Bewusstsein für den Moment des Sich-Befindens."

Als Tegernseer wiederum schätzt er die reinigenden Kräfte des Wassers: "Der Begriff SPA kommt vom lateinischen ,sanus per aquam' und bedeutet so viel wie ,Gesundheit durch Wasser'." Diesen ursprünglichen Gedanken nimmt Korbinian Kohler auf und spielt damit: Im MIZU ONSEN-SPA erleben die Besucher Wasser in seinen unterschiedlichen Erscheinungsformen, tauchen darin ein, atmen, schmecken und hören es. Im Außenbereich ist ein 20 Meter langes Solewasser-Becken installiert, das bei 30°C zu jeder Jahreszeit nutzbar ist. Im Hitzeraum reinigen wohltuende Dämpfe Körper und Geist. Drei Stege über den vorbeifließenden Mühlbach laden ein, dem meditativen Rauschen des Wassers zu zuhören.

Um das Serviceangebot im MIZU ONSEN-SPA ebenso vielfältig wie ablenkungsfrei zu gestalten, beginnt der Besuch für Gäste mit einer kurzen Diagnose: Wer möchte, lässt Hauttyp, Gewicht, Größe, Blutdruck und Puls zur Bestimmung der optimalen SPA-Journey erfassen. Für individualisierte Behandlungen stehen Skincare-Produkte der japanischen Luxuskosmetik Sensai ebenso zur Verfügung, wie die der Organic Brand Susanne Kaufmann oder der angesagten Marke Barbara Sturm.

In zehn Behandlungsräumen gibt es sowohl hochwertige westliche wie energetische, Japan-infused Anwendungen. Zwei der Räume sind exklusiv für traditionelle japanische Behandlungsarten eingerichtet.

Zusätzlich gibt es einen Family-SPA: Hier nehmen Eltern mit ihren Kindern an einem gemeinsamen Wellnessprogramm teil. Kulinarische Entspannung findet sich in Form von Modern Cuisine an der MIZU ONSEN-SPA-Bar im Gesellschaftsraum.

Besonders wichtig für Kohler ist, innere durch äußere Balance zu fördern: Für sein MIZU ONSEN-SPA besann sich Kohler auf die Aristotelische Ethik, die er während seines Philosophiestudiums kennenlernte, dachte über Qualität und Tugend sowie deren Verbindung zu Glück nach. "Echte Selbsterfahrung ist wichtig! Und in einer schnelllebigen Welt, wie der unseren, kaum mehr möglich", betonte Korbinian Kohler und entschied sich für ein klareres, reduzierteres SPA-Konzept.

