MA'ADEN und GlassPoint unterzeichnen ein Memorandum of Understanding („MOU") zur Entwicklung der weltweit größten solaren Prozessdampfanlage

Saudi-Arabiens führendes Bergbauunternehmen unterzeichnet eine Absichtserklärung, um die Studie zur Entwicklung des ersten Solardampfprojekts im Königreich zur Dekarbonisierung der Tonerderaffinerie von MA'ADEN zu erleichtern

Die Saudi Arabian Mining Company (MA'ADEN), Saudi-Arabiens nationaler Bergbau-Champion und eines der am schnellsten wachsenden Bergbauunternehmen der Welt, und GlassPoint, der führende Anbieter von industriellem Solardampf, haben eine Absichtserklärung zur Entwicklung der weltweit größten solaren Prozesswärmeanlage in der Aluminiumoxid-Raffinerie von MA'ADEN unterzeichnet. Nach ihrer Fertigstellung wird die 1.500-MW-Solardampfanlage MA'ADEN dabei helfen, die Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, indem sie die Kohlenstoffemissionen um mehr als 600.000 Tonnen jährlich reduziert. Dies entspricht einer Verringerung des CO2-Fußabdrucks in der Aluminiumoxid-Raffinerie von MA'ADEN um mehr als 50% und 4% des gesamten CO2-Fußabdrucks von MA'ADEN.

Die Absichtserklärung wurde im MA'ADEN-Hauptquartier in Riad, Saudi-Arabien, von Riyadh Al Nassar, Senior Vice President des Aluminiumgeschäfts von MA'ADEN, und Rod MacGregor, CEO und Gründer von GlassPoint, in Anwesenheit von Robert Wilt, CEO von MA'ADEN, und Jacob Drejer, CCO von GlassPoint, unterzeichnet,

Robert Wilt, CEO von MA'ADEN , erklärte: „Als dritte Säule der saudischen Wirtschaft streben wir danach, im Königreich ein Vorbild in Sachen ESG zu sein. Diese bedeutende Entwicklung wird unseren CO2-Fußabdruck drastisch reduzieren und uns unserem Ziel der CO2-Neutralität bis 2050 näher bringen. Auf dem Weg zu grünem Aluminium will MA'ADEN eine Vorreiterrolle einnehmen

Riyadh Al Nassar, SVP Aluminium SBU von MA'ADEN erklärte: „Die vorgeschlagene neue Anlage, ein solarthermisches Kraftwerk mit der Bezeichnung MA'ADEN Solar 1, wird in Ras al Khair, Königreich Saudi-Arabien, errichtet und die Kraft der Sonne zur Dampferzeugung nutzen. Der Dampf wird für die Veredelung von Bauxiterz zu Tonerde verwendet. Tonerde ist ein wichtiger Rohstoff für Aluminium, eines der wichtigsten Metalle für viele globale Industrien in einer Zukunft, die auf Umwelt und Nachhaltigkeit ausgerichtet ist

„MA'ADEN ist führend bei der Verringerung der industriellen Kohlenstoffemissionen in großem Maßstab, indem fossile Brennstoffe durch Solarenergie zur Wärmeerzeugung ersetzt werden. Diese Anlage wird nach ihrem Bau die größte industrielle Solardampfanlage der Welt sein und die erste, die sowohl in Saudi-Arabien als auch in der Aluminiumlieferkette eingesetzt wird", so Rod MacGregor, CEO und Gründer von GlassPoint. „Mit dieser Absichtserklärung tritt GlassPoint in eine neue Wachstumsphase ein, um eine Reihe von Branchen bei der Dekarbonisierung zu unterstützen, die ihren CO2-Fußabdruck verringern wollen

Im Rahmen dieser Vereinbarung werden MA'ADEN und GlassPoint gemeinsam an der Entwicklung eines nachhaltigeren Verfahrens zur Herstellung von Aluminium arbeiten, einem Metall, das für viele globale Industrien und die Energiewende von entscheidender Bedeutung ist. Diese Absichtserklärung ist auch ein Zeichen dafür, dass GlassPoint wieder zu einem führenden Unternehmen im Bereich der solaren Prozesswärme geworden ist.

Als globaler Energieproduzent ist Saudi-Arabien verpflichtet, den Kampf gegen den Klimawandel voranzutreiben. Das Königreich hat die Saudi Green Initiative (SGI) ins Leben gerufen, die dem Land helfen soll, eine internationale Führungsrolle in Sachen Nachhaltigkeit zu übernehmen. Letztes Jahr stellte die SGI eine erste Welle von mehr als 60 Initiativen vor, die sich auf eine Investition von 700 Mrd. SAR (186 Mrd. USD) belaufen, um die grüne Wirtschaft in Saudi-Arabien und darüber hinaus zu beschleunigen.

Über GlassPoint

GlassPoint dekarbonisiert die Produktion von Materialien, die für die Energiewende wichtig sind, und leistet einen wesentlichen Beitrag zur Bekämpfung des Klimawandels. Das Unternehmen baut, besitzt und betreibt groß angelegte Solardampfanlagen zur Reduzierung von Kohlenstoffemissionen in schwer abbaubaren Branchen wie Bergbau und Metallindustrie, Chemie, Baustoffe, Entsalzung und anderen. GlassPoint ist die einzige in großem Maßstab bewährte Lösung zur Verringerung der Kohlenstoffemissionen aus industrieller Prozesswärme und hat mehr als die Hälfte der Solardampfkapazitäten der Welt gebaut. Erfahren Sie mehr unter glasspoint.com.

Über MA'ADEN

MA'ADEN betreibt in Ras Al Khair an der Ostküste Saudi-Arabiens den größten und effizientesten vertikal integrierten Aluminiumkomplex der Welt. MA'ADENs Mine-to-Market-Aluminiumgeschäft umfasst die Al Ba'itha-Mine und die voll integrierten Raffinerie-, Schmelz-, Walz- und Exportanlagen in Ras Al Khair. MA'ADEN liefert hochwertige Knüppel, Barren, Brammen und flachgewalzte Aluminiumprodukte an Kunden in aller Welt, darunter multinationale Automobilhersteller und Verbrauchermarken.

