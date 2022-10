Dash Hudson Inc.

Die KI-basierte Wettbewerbslösung von Dash Hudson ermöglicht es Marken, die Konkurrenz in den sozialen Medien zu übertreffen

Dash Hudson kündigt eine durch künstliche Intelligenz unterstützte proprietäre Lösung an, die dafür entwickelt wurde, die Landschaft des Wettbewerbs-Benchmarking in sozialen Medien zu verändern.

Mit seinen umfassenden Informationen statten Wettbewerber Vermarkter mit den Echtzeitdaten aus, die erforderlich sind, um zu verstehen, welchen Stellenwert sie in ihrer Branche einnehmen und wie sie sich gegen die Konkurrenz behaupten.

„Dash Hudson wurde schon lange wegen seiner visuellen Darstellung komplexer Daten angepriesen, die es Vermarktern ermöglicht, soziale Erkenntnisse schneller zu verstehen als mit Hilfe von üblichen Berichten", erklärt Ryan Sasaki, Vicepresident of Product bei Dash Hudson. „Unsere neueste Lösung ist die erste ihrer Art in der Branche und nutzt Dash Hudson's proprietäre Vision KI-Technologie, wodurch Marken in eine erstklassig positioniert werden, um ihre Mitbewerber zu übertreffen."

Zusätzlich zum Benchmarking bieten die künstlichen Intelligenz-und die Funktionen für maschinelles Lernen der Lösung einen detaillierten Einblick In die Strategien von Wettbewerbern. Visual IQ, ein Hauptmerkmal von der Konkurrenz, ermöglicht es Marken, Trends aus ihrer Branche zu identifizieren. Durch die auf Inhalte basierende Segmentierung von visuellen Ähnlichkeiten zeigt das Tool, welche Arten von Inhalten die stärkste Interaktion bewirken.

Darüber hinaus ermöglicht die proprietäre prädiktive Technologie Vision von Dash Hudson es Marken, herauszufinden, welche Art von visuellen Darstellungen aus den Strategien ihrer Wettbewerber am Besten auf ihrem eigenen Kanal abschneiden würden. Nachdem die besten Beiträge der Mitbewerber identifiziert wurden, können Marken ihre Bibliothek und ihren UGC (nutzergenerierter Inhalt) visuell nach ähnlichen Inhalten durchsuchen. Auf diese Weise sind die Marken in der Lage, Mutmaßungen hinsichtlich der Performance zu vermeiden und Leistungsanalysen genau zu untersuchen, um sich auf ein höheres Niveau im Vergleich zu ihrer Konkurrenz zu bringen.

„Wenn neue Social-Media-Plattformen entstehen und sich die Trends so schnell ändern, müssen die Marken agil sein, immer eingeschaltet sein und zeigen, was neu ist, jetzt und als Nächstes ‒ die Einführung der Konkurrenzfunktion von Dash Hudson wird es uns ermöglichen, in Echtzeit zu berichten, zuzuhören und zu entscheiden."

— Alison Alhamed, Vice President, Social Media & Community bei R+Co.

In den zunehmend gesättigten sozialen Medien war es noch nie so wichtig, die Konkurrenz genau zu verstehen. Die neu konzipierte Lösung von Dash Hudson erschließt komplexe Datensätze und wandelt diese in verwertbare Erkenntnisse um und ermöglicht es Marken, agil zu bleiben und sich von den Wettbewerbern abzuheben.

Informationen zu Dash Hudson

Dash Hudson wurde 2015 mit der Mission gegründet, Marken zu bestärken, die Beziehungen durch Fotos und Videos zu vertiefen. Heute hilft der weltweit führende Anbieter von Social-Marketing-Software Unternehmen wie Condé Nast, Apple und Unilever, ihre kreativen Superkräfte zu erschließen und ihre Strategien zu verbessern, damit sie mit Geschwindigkeit von Social Media mithalten können. Dash Hudson bringt es auf die nächste Ebene, indem es die Performance von Fotos und Videos prognostiziert, Trends analysiert und das Markenwachstum in sozialen Medien, dem Unterhaltungssektor und E-Commerce-Marketing Kanälen beschleunigt. Um mehr über Dash Hudson zu erfahren, klicken Sie hier.

