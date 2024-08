Akhlaq Ahmed schließt sich J.S. an Halten, Verbessern und Erweitern der globalen Ermittlungspraxis

J.S. Held

Das globale Beratungsunternehmen J.S. Held, die mit Stolz ihr 50-jähriges Bestehen feiert, begrüßt Akhlaq Ahmed, einen Senior Managing Director in der Global Investigations Practice des Unternehmens. Akhlaq ist Fellow des Institute of Chartered Accountants of England & Wales (ICAEW) und ein erfahrener Experte, der Kunden bei Streitigkeiten und Ermittlungen im Bereich der Rechnungslegung hilft. Mit mehr als 25 Jahren globaler, branchenübergreifender Erfahrung berät er Unternehmen, Regierungsbehörden, Aufsichtsbehörden, Investoren und Anwaltskanzleien bei Streitigkeiten, Untersuchungen, Compliance und regulatorischen Angelegenheiten.

Akhlaqs Zusatz zum J.S. Das Team von Held kommt zur rechten Zeit, denn die Auswirkungen des Gesetzes über Wirtschaftskriminalität und Unternehmenstransparenz 2023, das jetzt in Kraft getreten ist, sollten in den Vorstandsetagen der Unternehmen eine zentrale Rolle spielen. Diese umfassen:

erweiterte Vorermittlungsbefugnisse des Serious Fraud Office (SFO) und der National Crime Agency (NCA) - im Einklang mit der Einführung eines neuen Unternehmensdelikts für Unternehmen, die Betrug nicht verhindern

Erweiterung des Spektrums der Schuld und der Strafen für Betrug (über den unmittelbaren Täter hinaus), insbesondere die Verhängung von Bußgeldern und strafrechtlichen Sanktionen gegen Führungskräfte, wenn sie es versäumen, die Öffentlichkeit vor Betrugsrisiken zu schützen

die extraterritorialen Auswirkungen der Straftaten nach Liste 13, einschließlich falscher Buchführung, Betrug durch falsche Angaben, Betrug durch Missbrauch der Stellung und Betrug durch Verschweigen von Informationen

Anfang dieses Jahres veröffentlichte die Nasdaq den Bericht "Global Financial Crime 2024", aus dem hervorgeht, dass die Gesamtkosten der Finanzkriminalität, die wahrscheinlich weit untertrieben sind, auf 3,1 Billionen USD geschätzt werden.

Akhlaq Ahmed ist auf die Durchführung gezielter proaktiver Risikoprüfungen spezialisiert und hilft Unternehmen, potenzielle Betrugsrisiken zu erkennen, bevor sie eskalieren. "Es ist offensichtlich, dass sich viele Unternehmen der bestehenden Betrugs- und Korruptionsrisiken nicht bewusst sind", erklärt Akhlaq. "Unsere proaktiven Überprüfungen von Finanzbuchhaltungskontrollen, -richtlinien, -verfahren und -praktiken helfen dabei, rote Fahnen zu erkennen und die Einhaltung von Vorschriften wie dem britischen Criminal Finances Act zu unterstützen."

In reaktiven Szenarien führt Akhlaq gründliche Finanz- und Buchhaltungsprüfungen durch, um die Fakten in Streitfällen und Untersuchungen zu ermitteln. Seine Arbeit erstreckt sich auf mehrere Sektoren, darunter Pharmazeutika, Verteidigung, Technologie, Medien, Telekommunikation, Einzelhandel und den öffentlichen Sektor.

Greg Esslinger, Executive Vice President und Global Investigations Practice Lead, teilt mit: "Akhlaq bringt umfangreiche Erfahrung in speziellen Buchhaltungsuntersuchungen mit, einschließlich der Identifizierung von Buchhaltungslücken und finanziellen 'schwarzen Löchern'. Er ergänzt unsere Expertise im Bereich Digital Investigations & Discovery, indem er sein Wissen über forensische Technologie und Datenanalyse einsetzt, um Finanz- und Buchhaltungsströme zu verstehen."

"Akhlaqs Fähigkeit, komplexe Finanzdaten zu synthetisieren, und seine Erfahrung mit Untersuchungen zur Einhaltung von Verträgen bereichern unsere Dienstleistungen erheblich", sagte Simon Placks, Senior Managing Director und EMEA Lead für die Service Line Digital Investigations & Discovery bei J.S. Held's Global Investigations Praxis. "Sein Fachwissen in den Bereichen Vertragsuntersuchungen in der Lieferkette und Business Intelligence bereichert unsere funktionsübergreifenden Teams".

"Akhlaqs vielfältige Erfahrung, insbesondere bei Finanz- und Rechnungslegungsuntersuchungen in der Lieferkette, füllt eine Lücke in der EMEA-Region", fügt Philip Worman, Senior Managing Director of Global Investigations bei J.S. hinzu. Held.

Global Investigations bei J.S. Held ist die Heimat anerkannter Führungskräfte, strategischer Innovatoren, integrierter Mitarbeiter und Vordenker, die gemeinsam die nächste Generation der Untersuchungspraxis geschaffen haben - ein multidisziplinäres Team mit globaler Reichweite und starker kultureller Kompetenz. Das Team liefert Unternehmen, Rechtsberatern, Finanzinstituten, Behörden und hochrangigen Einzelpersonen die Informationen, die sie benötigen, um fundierte Geschäftsentscheidungen zu treffen.

Die Tiefe und Breite unserer Arbeit auf zahlreichen Märkten bietet eine solide Grundlage für die Risikobewertung und die Beratung von Versicherungs- und Nichtversicherungskunden, während das Unternehmen weiter expandiert und diversifiziert. Heute betreuen unsere Teams Organisationen auf sechs Kontinenten, darunter 81 % der Global 200 Law Firms und 65 % der Fortune 100-Unternehmen.

Erfahren Sie mehr über die engagierten und unternehmerisch denkenden Experten, die dabei helfen, J.S. Held zu verändern. Erkunden Sie unsere Geschichte und feiern Sie diesen bedeutenden Meilenstein, unsere 50 & Forward Feier, mit uns auf jsheld.com.

