Congress Kursaal Interlaken AG

Der Congress Kursaal Interlaken, das malerische Juwel inmitten der Schweizer Alpen, lädt dieses Jahr zu einem aussergewöhnlichen Erlebnis ein: "Winterheart-Interlaken" The Home of Winterfeeling

Interlaken (ots)

Nach der erfolgreichen Lancierung des Comedy Festivals "InterLachen" und dem grossen EM Public Viewing folgt zu Weihnachten das krönende Highlight des Jahres. Dieses Event beeindruckt sowohl durch seine Grösse als auch durch seine Vielfalt an breit gefächerten Aktivitäten. "Winterheart-Interlaken" The Home of Winterfeeling verwandelt den Kursaalgarten zur Weihnachtszeit in ein märchenhaftes Winterwonderland, das Gross und Klein verzaubern wird.

Zu den beiden Hauptattraktionen gehören:

"Winterheart-Interlaken" The Home of Winterfeeling vom 29.11. bis 22.12.2024

"Winterheart-Interlaken" The Home of Winterfeeling

Mit maximal 50 ausgewählten Ausstellern aus Interlaken, der Deutschschweiz sowie aus der Romandie, einem prächtigen 8 Meter hohen Weihnachtsbaum und einem 10 Meter langen Tunnel, der die Gäste von der Höhenmatte in den Kursaalgarten führt, dem "golden deer", dem Wahrzeichen von Montreux Noël am Tunneleingang, erwartet die Besucher ein wunderschöner, ambitionierter und grosszügiger Weihnachtsmarkt. Ein breites kulinarisches Angebot, das traditionelle Gerichte und moderne Köstlichkeiten aus der ganzen Schweiz umfasst, sorgt dafür, dass Besuchende auf ihre Kosten kommen.

Für Gruppen und Besuchende, die lieber in einer warmen Umgebung speisen möchten, öffnet das Restaurant Spycher abends täglich seine Türen und verwöhnt die Gäste mit köstlichen Gerichten. Die Tische werden demnächst über die Webseite des Kursaal Interlaken buchbar sein.

Auch bei den Aktivitäten bleibt kein Wunsch offen: Do-it-yourself-Spots (Basteln, Kerzen ziehen, Guetzli backen) Comedy- und Kindershows, Konzerte oder sportliche Aktivitäten, wie der Santa Run. Ein besonderes Highlight ist der "Flying Santa", der täglich mit seinem Gleitschirm auf der Wiese der Höhenmatte landet. Doch damit ist sein Auftritt noch nicht zu Ende. Nach der Landung begibt er sich in das liebevoll dekorierte "Santa Post Office", um die Wunschlisten der kleinen Gäste entgegenzunehmen. Die Geschichte endet auf dem Jungfraujoch, dem Top of Europe, im gemütlichen Zuhause von Santa. An diesem wunderbar heimeligen Ort werden die Geschenke, welche aufgrund der Wunschlisten besorgt wurden, von Santa persönlich an die Kinder überreicht. Eine zauberhafte Atmosphäre, die die Herzen höherschlagen lässt und für strahlende Kinderaugen sorgt.

Light Art Exhibition

In der Abenddämmerung erstrahlen fünf prachtvoll beleuchtete Gebäude in vollem Glanz. Aus der Vogelperspektive betrachtet, formen diese fünf leuchtenden Punkte den diesjährigen Weihnachtsstern von Interlaken.

Der Lichterweg, gesäumt von beeindruckenden Skulpturen erscheint in verschiedenen Lichtwelten und führt die Besuchenden vom Bahnhof Ost direkt ins Herz von Interlaken zum "Winterheart-Interlaken" The Home of Winterfeeling. Diese Welt der Lichter bleibt bis am 02. März 2025 bestehen.

Für die Umsetzung dieses beeindruckenden Events hat sich der Congress Kursaal Interlaken die Unterstützung des legendären und erfahrenen Montreux Noël gesichert. Die Jungfraubahnen, Interlaken Tourismus, STC und Kuoni Tumlare agieren als wichtige Partner und Unterstützer dieses Events.