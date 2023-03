FII Institute

Das FII Institute veranstaltet im März diesen Jahres den Global PRIORITY Summit in Miami

Riad, Saudi-Arabien, 6. März 2023 (ots/PRNewswire)

Das Future Investment Initiative (FII) Institute wird vom 30. bis 31. März 2023 in Miami das globale Gipfeltreffen PRIORITY veranstalten, das Menschen aus allen Gesellschaftsschichten zusammenbringt, um zu erörtern, was angesichts der außerordentlichen sozialen, wirtschaftlichen und geopolitischen Veränderungen in der Welt für die einzelnen Gesellschaftsgruppen höchste Priorität hat.

Das Gipfeltreffen findet in Partnerschaft mit der Stadt Miami statt, einer der vielfältigsten Städte der Welt, die derzeit aufgrund ihres florierenden Technologie- und Finanzplatzes massiv expandiert.

Das einzigartige Gipfeltreffen soll einen Fahrplan für die Bewältigung der dringendsten Herausforderungen der Welt erstellen.

PRIORITY soll als Plattform dienen, um die Bedürfnisse, Wünsche und Erwartungen der Menschen zu verstehen - und dann eine Diskussion zu führen, die darauf abzielt, Maßnahmen zu ergreifen und Lösungen zu finden, die den führenden Politikern in der ganzen Welt dabei helfen, die oberste Priorität für jeden Teil der Gesellschaft anzugehen.

Das Gipfeltreffen bietet eine einzigartige Gelegenheit für führende Experten zu Themen wie Klimawandel, Armut und Einwanderung, mit potenziellen Partnern zusammenzutreffen und Projekte zu fördern, die von der Forschungsphase zu voll entwickelten Lösungen in der Praxis übergehen.

Neben der Förderung des entscheidenden Dialogs hinter diesen Themen hat das FII Institute direkt in Organisationen investiert, die Veränderungen bewirken, wie Red Sea Farms, die nachhaltige Landwirtschaftstechnologie entwickeln, und Timbeter, eine Organisation, die sich die Verbesserung der Holzversorgung zum Ziel gesetzt hat.

Das Gipfeltreffen soll Antworten auf kritische Fragen geben, z. B. welche neuen Regelungen und/oder Organisationen müssen geschaffen werden, um die einzelnen Prioritäten umzusetzen? Wie können Gemeinschaften auf der ganzen Welt lernen, einander zu verstehen und zu unterstützen, damit eine jede Priorität hat? Wie können wir die politisch, wirtschaftlich und kulturell Verantwortlichen in der Welt unterstützen, damit sie sich auf die einzelnen Prioritäten konzentrieren?

Richard Attias, Geschäftsführer des FII Institute, sagte: „PRIORITY soll uns die Augen für die wichtigsten Anliegen der Menschen öffnen - ein unschätzbares Instrument in den Händen derer, die etwas verändern können. Im Mittelpunkt dieses integrativen Gipfeltreffens steht die Frage, welche Maßnahmen wir ergreifen können, um diese Bedenken auszuräumen, und wie wir viele Geschäfts- und Sozialmodelle der globalen Wirtschaft neu erfinden und den Weg für ein wohlhabenderes, erfüllteres Leben ebnen können."

Er fügte hinzu: „Im Rahmen der Vision des FII Institutes, einen dauerhaften, positiven Einfluss auf unsere Menschlichkeit zu haben, besteht unsere Priorität darin, dass die Stimmen der Menschen auch gehört werden – deshalb sind wir entschlossen, diesen jährlichen globalen Dialog zu führen, damit die Verantwortlichen den Wünschen, Hoffnungen und Erwartungen unserer Mitmenschen Gehör schenken können."

Das Gipfeltreffen findet in Miami statt, einem boomenden, innovativen und aufstrebenden globalen Zentrum, und versucht, die DNA der Stadt in seine eigene zu integrieren.

„Unsere Welt hat sich noch nie so schnell bewegt wie heute, und die Technologie beschleunigt diesen Prozess nur", merkte der Bürgermeister von Miami, Francis X. Suarez an. „Um in der neuen Ära unserer Wirtschaft erfolgreich zu sein, müssen wir zusammenkommen und unsere dringlichsten Herausforderungen diskutieren. Deshalb sind wir stolz darauf, den diesjährigen Future Investment Initiative Institute Summit in Miami auszurichten, denn er wird außergewöhnliche Menschen versammeln, die ihre Erkenntnisse darüber teilen werden, wie wir unser Potenzial in einem sich ständig verändernden Umfeld freisetzen können"."

Über das FII Institute

Das FII Institute ist eine globale gemeinnützige Organisation mit einem Investitionszweig und einer Agenda: Den Auswirkungen auf die Menschheit. Das 2019 gegründete Institut hat verschiedene Berichte veröffentlicht, zahlreiche internationale Plattformen veranstaltet und mehrere Initiativen und Projekte gestartet, um eine nachhaltigere Zukunft für die Menschheit zu schaffen.

Darüber hinaus engagiert sich das FII Institute für Umwelt-, Sozial- und Governance-Prinzipien (ESG), fördert die klügsten Köpfe und verwandelt Ideen in reale Lösungen in fünf Schwerpunktbereichen: Künstliche Intelligenz und Robotik, Bildung, Gesundheitswesen und Nachhaltigkeit.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2016046/FII_Institute_PRIORITY_Banner_Miami.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1811613/FII_Institute_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/das-fii-institute-veranstaltet-im-marz-diesen-jahres-den-global-priority-summit-in-miami-301762827.html