Amphista Therapeutics schließt strategische Kooperation mit Merck zur Entdeckung und Entwicklung von Therapeutika für den gezielten Proteinabbau

Cambridge, England (ots/PRNewswire)

Amphista und Merck werden zusammenarbeiten, um Amphistas proprietäre Eclipsys™ TPD-Plattform zu nutzen und neuartige proteinabbauende Therapeutika für die Onkologie und Immunologie zu entwickeln

Die Kooperation umfasst Zahlungen von bis zu 39 Millionen Euro (44 Millionen USD*) in Form von Vorabzahlungen und F&E-Mitteln für zunächst drei Programme

Amphista erhält potenziell bis zu 893,5 Millionen Euro (1,0 Milliarden USD*) an Gesamtzahlungen für drei Programme sowie Lizenzgebühren im mittleren einstelligen Bereich

Amphista Therapeutics, ein weltweit führendes Unternehmen in der Entdeckung und Entwicklung von Therapeutika der nächsten Generation für den gezielten Proteinabbau (TPD), gab heute eine strategische Kooperation mit Merck Healthcare, einem Unternehmensbereich von Merck, bekannt. Diese Vereinbarung sieht vor, dass Merck und Amphista gemeinsam an der Entdeckung und Entwicklung von niedermolekularen Proteinabbauern für zunächst drei therapeutische Ziele in den Indikationsbereichen Onkologie und Immunologie arbeiten werden. Amphista erhält eine Vorauszahlung, F&E-Mittel und erfolgsabhängige Meilensteinzahlungen von bis zu 893,5 Millionen Euro (1,0 Milliarden USD*) sowie Lizenzgebühren im mittleren einstelligen Bereich. Der Abschluss der Transaktion steht unter dem Vorbehalt, dass die Parteien alle erforderlichen behördlichen Freigaben oder Genehmigungen erhalten.

Nicola Thompson, CEO von Amphista, sagte: „Wir freuen uns sehr, diese Kooperation mit Merck einzugehen. Dies ist eine wichtige Bestätigung für die Fortschritte, die wir in der TPD-Forschung gemacht haben, und für das Potenzial unserer Eclipsys TPD-Plattform der nächsten Generation. Wir freuen uns darauf, mit dem Team von Merck zusammenzuarbeiten und unser gemeinsames Fachwissen zu nutzen, um neue TPD-Therapien zur Behandlung von Krebserkrankungen und immun-entzündlichen Erkrankungen zu entwickeln."

TPD-Therapien sind so konzipiert, dass sie physiologische Mechanismen nutzen, um pathogene Proteine aus dem Körper zu entfernen. Sie bieten das Potenzial, viele Bereiche von Krankheiten zu erreichen, die bisher als „nicht behandelbar" galten. Die Technologie von Amphista ist speziell auf die Entwicklung von TPD-Therapeutika der nächsten Generation ausgerichtet und basiert auf mechanistischen Erkenntnissen und neuartigen chemischen Ansätzen, die es dem Unternehmen ermöglichen, neuartige proteinabbauende Therapeutika mit überlegener Wirksamkeit und breiter therapeutischer Anwendbarkeit zu entwickeln.

Informationen zu Amphista Therapeutics

Amphista Therapeutics ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entdeckung und Entwicklung von Medikamenten der nächsten Generation für den gezielten Proteinabbau (TPD). Das Unternehmen stellt sich den Herausforderungen, die in diesem Bereich zu bewältigen sind, um das volle Potenzial dieser transformativen Modalität auszuschöpfen.

Die proprietäre Eclipsys™-Plattform des Unternehmens unterstützt die Entwicklung mehrerer innovativer therapeutischer Kandidaten, die in der Lage sind, die mit herkömmlichen TPD-Ansätzen verbundenen Beschränkungen zu überwinden, und zwar mit überlegener Wirksamkeit und breiter therapeutischer Anwendbarkeit. Das Team von Amphista besteht aus Pionieren und etablierten Führungspersönlichkeiten in der TPD-Forschung und allen Phasen der Arzneimittelentdeckung und -entwicklung. Das Unternehmen wird von führenden Life-Science-Investoren wie Forbion, Gilde Healthcare, Novartis Venture Fund, Advent Life Sciences, BioMotiv und Eli Lilly and Company unterstützt.

* US-Dollar berechnet auf Basis des durchschnittlichen Devisenkurses des ersten Quartals 2022