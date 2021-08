Sun Nuclear Corporation

Mehrjährige Studien des Kundenbeirats der SunCHECK(TM)-Plattform von Sun Nuclear werden auf der ESTRO 2021 vorgestellt

Überzeugende Fortschritte für das Qualitätsmanagement in der Strahlentherapie

Sun Nuclear Corporation (Sun Nuclear) gab heute bekannt, dass das Unternehmen im Rahmen des ESTRO-Kongresses 2021, der vom 27. bis 31. August in Madrid, Spanien, stattfindet und online gestreamt wird, bekannte Kliniker an seinem Stand und bei einem Satellitensymposium begrüßen wird. Im Rahmen des wissenschaftlichen Programms der ESTRO werden drei Mitglieder des Sun Nuclear SunCHECK(TM) Platform Customer Advisory Board die bahnbrechenden Ergebnisse ihrer Nutzung der SunCHECK-Software für die unabhängige, automatisierte Qualitätssicherung von Maschinen und Patienten mit In-vivo-Dosimetrie vorstellen.

Ein Hauptinteresse des SunCHECK-Kundenbeirats ist die Implementierung der In-vivo-Dosimetrie mit der SunCHECK-Software, um Fehler im Verlauf der Strahlentherapie effizient aufzudecken. Bei GZA Ziekenhuizen - Iridium Kankernetwerk (Belgien) war Evy Bossuyt, M.S., maßgeblich an der Einführung der In-vivo-Dosimetrie mit SunCHECK(TM) Patient beteiligt und nutzt die Erkenntnisse, um Fehler zu erkennen und zu korrigieren und so die Behandlungsprotokolle zu verbessern. Ihr Beitrag (SP-0028 Large scale clinical implementation of in vivo dosimetry - What value does it bring?) befasst sich mit einer Analyse von 7.000 Patienten aus den Jahren 2019 und 2020. In der Arbeit wird detailliert beschrieben, wie die Zahl der fehlgeschlagenen Behandlungen im Vergleich zum Vorjahr gesunken ist und wie die datengesteuerten Erkenntnisse der SunCHECK-Software in die Korrekturmaßnahmen eingeflossen sind, die zur Erreichung dieser Qualitätsverbesserungen ergriffen wurden. Frau Bossuyt wird im Rahmen eines ESTRO-Symposiums über die klinische Umsetzung der In-Vivo-Dosimetrie und am Sonntag, den 29. August um 10:05 Uhr am ESTRO-Stand von Sun Nuclear einen Vortrag halten.

Das Sun Nuclear Lunch Symposium, Innovationen in Patientensicherheit und Qualitätssicherung (Innovations in Patient Safety & QA), wird am Sonntag, den 29. August, live in der ESTRO-Ausstellungshalle, Räume N107+108, stattfinden und für virtuelle Teilnehmer gestreamt werden. Während des Symposiums wird Greg Martin, M.Sc., vom Clatterbridge Cancer Centre (England) über die Erfahrungen seiner Abteilung mit der SunCHECK(TM)-Maschine für die automatische tägliche, monatliche und jährliche Qualitätskontrolle berichten. Seine Studie (PO-1720: SunCHECK Machine, eine automatisierte QA-Softwarelösung: Der Bericht über die 5-jährige Erfahrung eines Zentrums gibt einen Überblick über die Erfahrungen des Teams von Clatterbridge Medical Physics mit der SunCHECK-Maschine, einschließlich der anfänglichen Machbarkeit, der Empfindlichkeitstests, der Inbetriebnahme, der langfristigen Nutzung und der erheblichen Zeiteinsparungen, die an neun Linearbeschleunigern erzielt wurden - pro System und pro Jahr.

Nuria Jornet, Ph.D., Medizinphysikerin am Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Barcelona, Spanien) und Mitglied des SunCHECK-Kundenbeirats, wird während des Mittagssymposiums von Sun Nuclear auch die Erfahrungen ihrer Abteilung mit der SunCHECK-Plattform vorstellen. Dr. Jornet ist ehemaliger Vorsitzender des Physikkomitees der ESTRO und war in dieser Zeit fester Bestandteil einer Arbeitsgruppe, die sich für eine breitere Einführung der In-vivo-Dosimetrie einsetzte. Ein Beitrag, der auf der anfänglichen Arbeit dieser Arbeitsgruppe aufbaut, wird im Rahmen des ESTRO-Symposiums Klinische Umsetzung der In-Vivo-Dosimetrie (Clinical Implementation of In-Vivo Dosimetry) vorgestellt.

"Wir haben die unabhängige SunCHECK-Plattform entwickelt und verbessern sie ständig, um Strahlentherapie-Teams bei der Standardisierung, Rationalisierung und Automatisierung ihrer Qualitätssicherung zu unterstützen", erklärt Andy Fuller, Direktor für Produktmanagement bei SunCHECK. "Es ist wirklich inspirierend zu sehen, wie die Mitglieder des SunCHECK-Kundenbeirats die Möglichkeiten der Plattform weiter ausbauen, um ihrer Abteilung zu ermöglichen, ihre optimalen klinischen Ziele zu erreichen, und ihre Erkenntnisse und Best Practices zum Nutzen anderer Abteilungen zu teilen."

Weitere Informationen zu den Vorträgen und Lösungen auf der ESTRO finden Sie unter: sunnuclear.com/estro-2021.

Informationen zur SunCHECK-Plattform

Mehr als 1.000 klinische Benutzer weltweit vertrauen auf die SunCHECK-Plattform, die es Unternehmen des Gesundheitswesens ermöglicht, ihre klinischen Arbeitsabläufe zur Patienten- und Geräte-Qualitätssicherung zu rationalisieren und zu automatisieren, und zwar für alle Mitarbeiter, Geräte und Standorte. Das SunCHECK-Patientenmodul umfasst alle Teile der Patienten-Qualitätssicherung, einschließlich Planprüfung, Sekundärprüfungen, phantomlose und array-basierte Vorbehandlungs-Qualitätssicherung und In-vivo-Monitoring. Das SunCHECK-Maschinenmodul integriert alle Anforderungen an die Maschinen-Qualitätssicherung, einschließlich einer bequemen, vorlagengesteuerten, umfassenden täglichen, monatlichen und jährlichen Qualitätssicherungsfunktion, automatischer Bildgebung, MLC- und VMAT-Qualitätssicherung und Daten-Trending.

Informationen zur Sun Nuclear Corporation

Sun Nuclear, Teil von Mirion Technologies, bietet innovative Lösungen für Strahlentherapie- und diagnostische Bildgebungszentren. Unser Ziel ist es, ein gesünderes Leben zu ermöglichen, indem wir uns für die Vermeidung, Erkennung und Behandlung von Krebs einsetzen. Mehr als 5.000 Krebszentren weltweit vertrauen auf unsere Dienste für ein unabhängiges, integriertes Qualitätsmanagement. Unser Schwerpunkt liegt auf fortlaufender Unterstützung, und wir haben uns darauf spezialisiert, die Einführung von Technologien erleichtern und Arbeitsabläufe und Ergebnisse verbessern, damit Mitarbeiter in der Gesundheitsversorgung echte Ergebnisse für die Sicherheit ihrer Patienten erzielen können. Besuchen Sie uns: sunnuclear.com. Folgen Sie uns auf @sunnuclear.

