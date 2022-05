WELTWEITWANDERN GmbH

Inspirierend, informativ und unterhaltsam: Weltweitwandern weckt Lust auf neue Wanderreiseziele

Graz (ots)

Neugierde befriedigen, Wissen vermitteln, Reiselust wecken: Mit seinem neuen 40-seitigen Magazin macht der Reisespezialist Weltweitwandern Appetit auf den Wanderreise-Sommer. Spannende, bisher wenig bekannte Wander-Destinationen werden vorgestellt, Empfehlungen für neue Erlebnis-Wanderreisen ausgesprochen und vielfältige Tipps rund um Nachhaltigkeit, Bewegung und Begegnung mit interessanten Menschen gegeben.

„Wenn die Welt rund um uns Kopf steht und keine Ruhe findet, tut uns ein Gang in die Natur gut. An der frischen Luft, mit viel Grün um uns, können wir uns wieder erden, klare Gedanken fassen und uns selbst finden. Mit unserem neuen Magazin wollen wir dazu Inspirationen liefern, wie und wo das gelingt und empfehlen neue Reise-Erlebnisse mit Wow-Effekt." Christian Hlade, Gründer von Weltweitwandern.

Gut 300 Wander-Erlebnisreisen in gefragte und auch weniger bekannte Ländern warten darauf, von Weltweitwandern-Reisenden aktiv entdeckt zu werden.

Summerfeeling und Meeresrauschen versprechen die Wander-Erlebnisreisen rund ums Mittelmeer. Neben Montenegro ist Albanien der Weltweitwandern-Reisetipp für 2022 – durch unberührte Naturlandschaften und hin zu kulturellen, historischen Stätten führen lokale Guides auf abwechslungsreichen Wanderrouten sowohl für Genuss- als auch sportlich ambitionierte Wanderer. Sommerfrische in den Alpen genießen Urlauber auf den abwechslungsreich konzipierten Erlebnis-Wanderreisen in den weniger bekannten Bergregionen von Slowenien oder der Slowakei. Zwischen Tundra und Taiga, Fjorden, Highlands und Geysiren sind hingegen wetterfeste „Nordlichter“ unterwegs: Hier finden sie neue und bewährte Wandertouren z.B. in Norwegen oder Finnland, aber auch in Schottland und Island. Wen das Fernweh quält, kann seine Reise-Sehnsucht mit Weltweitwandern ebenso stillen. Auf dem afrikanischen Kontinent erleben Wander-Reisende farbenprächtige Natur, wilde Tiere und berührende Momente – mal auf dem Gipfel des Kilimanjaros, mal bei einer Teepause in der Stille der Wüste Namib oder auf der Multiaktiv-Safari in Uganda. Weltweitwandern-Tipps für Asien sind u.a. die noch weniger bekannten Wander-Destinationen Kirgistan und Usbekistan, aber natürlich auch die Mongolei und Ladakh. Reizvolle Alternative in Süd- und Mittelamerika ist die spektakuläre Naturlandschaft Argentiniens oder die Andenwelt in Peru. Auch diese Länder zeigt Weltweitwandern seinen Gästen auf geführten Wanderungen in kleinen Gruppen.

On top: Informative Insider-Stories und spannende Geschichten mit Mehrwert

Warum tut Bewegung gut? Wieso sind Bienen für uns so wichtig? Wie entsteht eine Wanderreise? Wie gelingt klimabewusstes Reisen? All diese und noch weitere Fragen beantwortet das Weltweitwandern-Magazin in informativen und unterhaltsamen Beiträgen, schaut hinter die Kulissen des Veranstalters und wirft den Blick ins Detail. Immer geht es dem Veranstalter dabei um die Themen und Werte, die er in seiner DNA trägt: Nachhaltigkeit, Begegnungen mit anderen Menschen, Kulturen und der Natur, soziales Engagement vor Ort, lokale Wertschöpfung – oder kurz: Wer mit Weltweitwandern reist, reist verantwortungsvoll.

DasMagazin von Weltweitwandern kann kostenfrei unter weltweitwandern.com bestellt werden.

SERVICE