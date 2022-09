HUAWEI CLOUD

Jacqueline Shi: Huawei Cloud setzt auf „By Local, For Local", um die digitale Transformation voranzutreiben

Bangkok (ots/PRNewswire)

Am 19. September wurde die HUAWEI CONNECT 2022 in Bangkok, Thailand, eröffnet. Jacqueline Shi, Präsidentin des globalen Marketing- und Vertriebsservice von Huawei Cloud, betonte das Engagement von Huawei Cloud für das Ziel „By Local, For Local" bei der Förderung eines starken Ökosystems für die Digitalisierung. Huawei Cloud ist davon überzeugt, dass die digitale Transformation nur dann auf gesunde und nachhaltige Weise voranschreiten kann, wenn das lokale Ökosystem wächst.

Huawei Cloud stellt weiterhin führende digitale Technologien für Benutzer auf der ganzen Welt bereit und ermöglicht es Unternehmen und Entwicklern, die digitale Entwicklung zu verbessern. Um lokale Services besser anbieten zu können, baut Huawei Cloud weiterhin ein globales Netzwerk auf, um qualitativ hochwertige Cloud-Services mit einheitlicher Erfahrung bereitzustellen. Im asiatisch-pazifischen Raum betreibt Huawei Cloud seit 2018 lokale Knoten in Singapur und Malaysia und ist der erste Public-Cloud-Anbieter, der dies in Thailand tut. Huawei Cloud baut 3AZ-Rechenzentren in Bangkok, Chonburi und Samut Prakan und bietet Website- und Beratungsdienste in Thai an.

Darüber hinaus bauen Huawei Cloud und Partner ein digitales Industrie-Ökosystem von allen und für alle auf. Huawei Cloud arbeitet unermüdlich am Aufbau eines globalen Startup-Ökosystems. In den nächsten drei Jahren werden mindestens 10.000 potenzialstarke Startups weltweit durch verschiedene Formen der Unterstützung, wie Kostenoptimierung, technische Unterstützung, Schulungen für Unternehmer und Unternehmensressourcen, in die Lage versetzt, den Übergang zur Cloud flexibel zu gestalten und sich auf Innovationen zu konzentrieren.

Allein im asiatisch-pazifischen Raum haben sich mehr als 120 Unternehmen dem Cloud-Startup-Programm von Huawei angeschlossen. So half Huawei Cloud beispielsweise ReverseAds bei der Ausweitung seines Geschäfts in Thailand, Singapur und Südamerika. Durch dieses Programm hat ReverseAds eine Finanzierung von mehr als 20 Millionen USD erhalten. „Wir werden das Startup-Programm weiter in der Welt bekannt machen. Wir hoffen, dass mehr und mehr Unternehmen wie ReverseAds innovativ sind und eine Win-Win-Situation schaffen können", sagte Frau Shi.

Auf der HUAWEI CONNECT 2022 gab Huawei Cloud auch den Plan für das Ökosystem „Go Cloud, Go Global" bekannt, um die lokalen Compliance- und Personalressourcen von Huawei in mehr als 170 Ländern und Regionen zu nutzen. Der Plan gibt auch Einblicke in die Huawei-Cloud-Branchen und die angesagtesten Bereiche sowie entsprechende Produkte und Lösungen für mehr Unternehmen, die global tätig werden wollen.

Frau Shi stellte auf der Konferenz 15 innovative Dienste vor, darunter CCE Turbo (Cloud Container Engine), UCS (Ubiquitous Cloud Native Service), Pangu wave model, DataArts LakeFormation, Virtual Live, CodeCheck und CloudTest, KooMessage, KooSearch und KooGallery. Dies ist das erste Mal, dass die Dienste für eine weltweite Einführung angekündigt werden.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1902833/image.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/jacqueline-shi-huawei-cloud-setzt-auf-by-local-for-local-um-die-digitale-transformation-voranzutreiben-301629478.html