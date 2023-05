Hammer Group

Die Hammer Group übernimmt die Anytech Metallbau AG und stärkt ihr Portfolio mit Systembalkonen

Zürich (ots)

Die auf hochwertige Metallbaulösungen spezialisierte Industriegruppe Hammer Group verstärkt ihr Angebot für bauliche Gebäudeinfrastruktur aus Metall. Mit der Übernahme der Anytech Metallbau AG erweitert die Gruppe ihr Leistungsportfolio mit Systembalkonen. Sie ergänzt damit ihre Tochtergesellschaften mit ihren schweizweit führenden Positionen in den Produktbereichen Veloparkieranlagen, Personenunterstände, Absperrsysteme, Stadtmobiliar, Brandschutztüren, Garderoben, Abfallsysteme und Arbeitsplattformen.

Die Anytech Metallbau AG hat sich mit einem innovativen modularen Balkonsystem eine einzigartige Stellung erarbeitet. Entwicklung und Herstellung der technisch ausgereiften Balkonmodule erfolgen standardisiert oder kundenspezifisch in der Schweiz. Die Systemlösung kommt insbesondere im immer bedeutenderen Sanierungsmarkt zum Einsatz und nimmt eine äusserst kurze Montagezeit in Anspruch.

Dazu Claudio Ammann, Leiter Unternehmensentwicklung der Hammer Group: "Anytech ergänzt das Angebot unserer Unternehmensgruppe hervorragend. Damit entwickelt sich die Hammer Group zum umfassenden Anbieter für bauliche Gebäudeinfrastruktur. Gemeinsam können wir unseren Kunden nun echten Mehrwert bei Immobilienprojekten bieten - und erst noch alles aus einer Hand."

Anja Russo, die bisherige Inhaberin der Anytech Metallbau AG, ergänzt: "Mit der Hammer Group habe ich eine leistungsfähige Dachorganisation und Partnerin gefunden, welche einerseits mit ihren unternehmerischen Werten sowie ihrer Vision überzeugt und andererseits mit ihrer schweizweiten Präsenz unsere Marktposition weiter stärken kann."

Die genossenschaftlich organisierte Hammer Group wird zusammen mit Anja Russo als Geschäftsführerin und allen Mitarbeitenden die Aktivitäten der Anytech Metallbau AG vollumfänglich weiterführen. Für Kunden und Partner ergibt sich aus diesem Eigentümerwechsel keine Veränderung und sämtliche Ansprechpersonen bleiben unverändert.

"Mit der Eingliederung der Anytech Metallbau AG stärken wir unsere Position und schaffen Synergien. Damit steigern wir auch die Attraktivität unserer Tochtergesellschaften bei ihren Kunden", so Harry Kramis, CEO der Hammer Group.

Über die Hammer Group:

Die Hammer Group ist eine genossenschaftlich organisierte und industriell tätige Unternehmensgruppe in der Metallbaubranche. Mit ihren Tochtergesellschaften entwickelt und produziert sie ihre Innovationen in der Schweiz. Die Gruppe realisiert qualitativ anspruchsvolle und führende Lösungen, Normteile sowie Dienstleistungen für die Gebäudeinfrastruktur und öffentliche Aussenräume. Zur Hammer Group gehören die Velopa AG in Spreitenbach, die MAKK AG in Dachsen, die Wasta AG in Stans, die Hammer Metall AG in Nänikon und die Blechtech AG in Dachsen. Die Gruppe beschäftigt rund 200 Mitarbeitende an sechs Standorten.