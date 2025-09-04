Ondo Finance

Ondo bringt über 100 tokenisierte US-Aktien und ETFs auf die Blockchain, beginnend mit Ethereum

Ondo Global Markets bietet rund um die Uhr Zugang zu US-Aktien und ETFs auf der Blockchain

Mehr als 100 U.S.-Wertpapiere sind jetzt verfügbar, und Hunderte weitere werden folgen.

Verfügbar für qualifizierte globale (nicht US-amerikanische) Anleger, was Ondo zu einem der größten Gateways zu den US-Märkten für globale Anleger macht

Ondo Finance und die Ondo Foundation, die führenden Anbieter von tokenisierten realen Vermögenswerten, gaben heute die Einführung von Ondo Global Markets bekannt, wodurch Nicht-US-Investoren nahtlosen Zugang zu mehr als 100 tokenisierten US-Aktien und ETFs auf Ethereum erhalten. Bis zum Jahresende soll das Angebot auf Hunderte weitere Titel ausgeweitet werden. Ondo Global Markets ist jetzt für berechtigte Investoren aus dem asiatisch-pazifischen Raum, Afrika und Lateinamerika verfügbar und eines der größten Gateways für globale Engagements auf den US-Märkten.

Ondo Global Markets ist jetzt auf Ethereum live und wird bald auf BNB Chain, Solana und Ondo Chain erweitert. Damit läutet Ondo Global Markets eine neue Ära des demokratisierten Zugangs zu Finanzdienstleistungen ein. Nicht-US-amerikanische Privatanleger und institutionelle Nutzer auf der ganzen Welt können sofort tokenisierte US-Aktien und ETFs prägen und einlösen, und zwar 24 Stunden am Tag, fünf Tage die Woche, mit Zugang zu traditioneller Börsenliquidität (vorbehaltlich rechtlicher und anderer Beschränkungen). Die Vermögenswerte bieten ein Engagement in der gesamten wirtschaftlichen Rendite von US-Aktien und ETFs und sind vollständig durch diese Vermögenswerte, die bei einem oder mehreren in den USA registrierten Broker-Dealern gehalten werden, sowie durch Bargeld im Transit gedeckt und gesichert. Aufbauend auf dem Erfolg von Stablecoins wurde Global Markets auf Zugänglichkeit ausgelegt und bietet Anlegern die Möglichkeit, tokenisierte Aktien über On-Chain-Anwendungen zu übertragen.

Ondo-tokenisierte Aktien werden von führenden Krypto-Wallets, Börsen, Protokollen und Infrastrukturanbietern unterstützt, darunter Bitget Wallet, Trust Wallet, OKX Wallet, Gate, Chainlink, Blockchain.com, MEXC, LBank, 1inch, CoW Protocol, Alpaca, LayerZero, Morpho, Gauntlet, BitGo, Fireblocks, Ledger Live, Zodia, CoinGecko, CoinMarketCap, RWA.xyz und viele mehr.

„Ondo Global Markets ist ein Durchbruch im Bereich des Finanzzugangs", sagte Nathan Allman, Gründer und CEO von Ondo Finance. „Globale Investoren haben nun Zugang zur größten Auswahl an übertragbaren tokenisierten US-Aktien und ETFs auf der Blockchain. Wir haben gesehen, dass Stablecoins den US-Dollar exportieren, indem sie ihn in die Blockchain bringen. Jetzt macht Ondo Global Markets das Gleiche für US-Wertpapiere."

Barrieren für den Zugang zu US-Märkten überwinden

Globale Investoren sahen sich in der Vergangenheit aufgrund hoher Gebühren, eingeschränkter Zugänglichkeit, Transferproblemen, fragmentierten Plattformen und geografischen Beschränkungen mit Hindernissen beim Zugang zu den 64 Billionen US-Dollar schweren US-Wertpapiermärkten konfrontiert, wodurch Millionen von Menschen vom Kapitalmarkt ausgeschlossen wurden. Ondo durchbricht diese Beschränkungen:

100+ Assets Live - Führende tokenisierte Aktien und ETFs sind jetzt verfügbar

- Führende tokenisierte Aktien und ETFs sind jetzt verfügbar Rund um die Uhr übertragbar - Tokenisierte Aktien und ETFs sind rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr über Peer-to-Peer-Transfers übertragbar.

- Tokenisierte Aktien und ETFs sind rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr über Peer-to-Peer-Transfers übertragbar. Tiefe Liquidität - Global Markets bietet Onchain-Investoren Zugang zu traditioneller Börsenliquidität

- Global Markets bietet Onchain-Investoren Zugang zu traditioneller Börsenliquidität Sicher in DeFi verwendet - Ondo-tokenisierte Aktien lassen sich mit der Leichtigkeit und Automatisierung von Stablecoins in DeFi integrieren, wobei Chainlink als offizielle Oracle-Plattform für vertrauenswürdige Vermögenspreisdaten dient.

- Ondo-tokenisierte Aktien lassen sich mit der Leichtigkeit und Automatisierung von Stablecoins in DeFi integrieren, wobei Chainlink als offizielle Oracle-Plattform für vertrauenswürdige Vermögenspreisdaten dient. Sicheres Backing - Ondo-tokenisierte Aktien sind vollständig durch US-Aktien und ETFs, die bei einem oder mehreren in den USA registrierten Broker-Dealern gehalten werden, sowie durch Bargeld in Transit gedeckt und gesichert

- Ondo-tokenisierte Aktien sind vollständig durch US-Aktien und ETFs, die bei einem oder mehreren in den USA registrierten Broker-Dealern gehalten werden, sowie durch Bargeld in Transit gedeckt und gesichert Live auf Ethereum - Erste Plattform, die tokenisierte US-Aktien in großem Umfang auf Ethereum bringt, mit Solana- und BNB-Chain-Unterstützung in Kürze und Interoperabilität dank LayerZero

Weitere Informationen über Ondo Global Markets finden Sie unter ondo.finance/global-markets.

Informationen zu Ondo Finance

Ondo ist ein Unternehmen für Blockchain-Technologie. Seine Mission ist es, den Übergang zu einer offenen Wirtschaft zu beschleunigen, indem es Plattformen, Vermögenswerte und Infrastruktur aufbaut, die Finanzmärkte auf die Blockchain bringen. Weitere Informationen finden Sie unter https://ondo.finance.

Informationen zur Ondo Foundation

Die Ondo Foundation ist eine auf den Kaimaninseln ansässige Stiftung, deren Ziel es ist, durch institutionelle Finanzprodukte und -dienstleistungen auf Blockchain-Basis eine neue Ära der finanziellen Inklusion und Markteffizienz einzuläuten. Weitere Informationen finden Sie unter https://ondo.foundation.

HINWEIS: Ondo Global-Markets-Token (einschließlich Ondo-Token-Aktien und Ondo-Token-ETFs) (die „Token") werden im Europäischen Wirtschaftsraum und im Vereinigten Königreich ausschließlich qualifizierten Anlegern und in der Schweiz ausschließlich professionellen Kunden angeboten und verkauft. Die Token wurden nicht gemäß dem US-Wertpapiergesetz von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung („Gesetz") oder den Wertpapier- oder Finanzinstrumentgesetzen einer anderen Gerichtsbarkeit registriert. Die Token dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder an US-Personen angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem Gesetz registriert oder es liegt eine Befreiung von den Registrierungsanforderungen vor.Rechtsordnung registriert. Es gelten weitere Verbote und Beschränkungen aufgrund der Rechtsprechung. Siehe https://docs.ondo.finance/ondo-global-markets/eligibility für weitere Informationen. Der Emittent der Token ist nicht als alternativer Investmentfonds oder Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren im Europäischen Wirtschaftsraum oder als Investmentgesellschaft gemäß dem US Investment Company Act von 1940 in seiner jeweils gültigen Fassung oder gemäß den Wertpapier- oder Finanzinstrumentgesetzen einer anderen Gerichtsbarkeit registriert.

Die Token bieten ihren Inhabern ein wirtschaftliches Engagement in den Wert ihrer zugrunde liegenden öffentlich gehandelten Vermögenswerte, einschließlich des Wertes der in die Basiswerte investierten Dividenden (abzüglich anwendbarer Steuerabzüge). Die Token sind jedoch selbst keine Aktien oder ETFs und verleihen ihren Inhabern keine Rechte, die jeweiligen Basiswerte zu halten oder zu erhalten.

Nichts in diesem Dokument stellt ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Token dar. Nichts in diesem Dokument stellt eine Anlageberatung dar. Der Erwerb von Token ist mit Risiken verbunden. Ein Inhaber von Tokens kann Verluste erleiden, einschließlich des vollständigen Verlusts seines Kaufpreises. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Weder der Token-Emittent noch seine Mitglieder oder deren jeweilige verbundene Unternehmen (die „Token-Parteien") geben eine Empfehlung ab, und keine der Token-Parteien gibt eine Zusicherung oder Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Gewährleistung der Marktgängigkeit, der Eignung für einen bestimmten Zweck oder der Nichtverletzung von Rechten Dritter) in Bezug auf und KEINE DER TOKEN-PARTEIEN ÜBERNIMMT IRGENDWELCHE HAFTUNG IN BEZUG AUF DIE NUTZUNG VON hierin genannten Produkten, Dienstleistungen oder Technologien Dritter durch Dritte. Es gelten zusätzliche Bedingungen. Siehe https://docs.ondo.finance/legal/terms-of-service, https://docs.ondo.finance/ondo-global-markets, https://ondo.finance/global-markets und https://app.ondo.finance für weitere Informationen.

Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, darunter unter anderem Aussagen über die zukünftige finanzielle Performance, Geschäftsstrategien oder Erwartungen hinsichtlich des Wachstums und der Entwicklung von Ondo Finance, Ondo Foundation oder Ondo Global Markets. Diese Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Prognosen und Überzeugungen des Managements und unterliegen einer Reihe von Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie „können", „werden", „sollten", „erwarten", „beabsichtigen", „planen", „voraussehen", „glauben", „schätzen", „vorhersagen", „potenziell", „fortsetzen" oder der Verneinung dieser Begriffe oder ähnlichen Ausdrücken zu erkennen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten Ergebnissen abweichen, gehören unter anderem die folgenden: wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, rechtliche, staatliche und technologische Faktoren, die sich auf die Geschäftstätigkeit, Märkte, Produkte, Dienstleistungen und Preise von Ondo Finance, Ondo Foundation oder Ondo Global Markets auswirken. Weder Ondo Finance, Ondo Foundation, Ondo Global Markets noch ihre jeweiligen verbundenen Unternehmen übernehmen eine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

