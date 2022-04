delta pronatura Dr. Krauss & Dr. Beckmann KG

Die neue Leichtigkeit des Waschens

Mit den innovativen Magic Leaves erfüllt Dr. Beckmann gleich mehrere Bedürfnisse von Verbrauchern und kombiniert Convenience mit mehr Nachhaltigkeit

Bild-Infos

Download

Egelsbach (ots)

Jährlich werden in deutschen Haushalten rund 600.000 Tonnen Waschmittel und 330 Millionen Kubikmeter Wasser für die Textilpflege verbraucht*. Höchste Zeit, diese ressourcenintensive Routine zu durchbrechen. Nachhaltige Wäschepflege lässt sich nicht nur durch Geräte mit optimiertem Wasser- und Energieverbrauch fördern, auch innovative Waschmittel können die Umwelt schonen. Der Blick auf die Gesamt-Ökobilanz und ein bewusster Umgang mit Ressourcen treibt Dr. Beckmann seit jeher an, maßgeschneiderte Lösungen für die Wäschepflege zu finden und damit die Langlebigkeit von Textilien zu erhöhen. Mit Magic Leaves geht der Fleckenexperte jetzt einen weiteren Schritt voraus.

Magic Leaves - leichteres Waschen für ultimativen Komfort und Umweltschutz

Die neuen wasserlöslichen Magic Leaves von Dr. Beckmann schaffen mit ihrem Leichtgewicht von 100 Gramm bei 25 Waschblättern pro Packung eine Gesamtwaschleistung von bis zu 112,5 Kilogramm. Damit entlasten sie im Vergleich zu herkömmlichen Waschmitteln schon beim Transport die Umwelt - und den Einkaufskorb der Verbraucher. Die kompakten Waschblätter lassen sich auch im kleinsten Bad platzsparend lagern, ohne auszulaufen oder verschüttet zu werden. Die unkomplizierte Anwendung von einem Blatt pro 4,5 Kilogramm Wäsche sorgt für ein Höchstmaß an Convenience, verhindert Überdosierung sowie Rückstände in der Maschine. Magic Leaves wirken bereits bei niedrigen, energiesparenden Temperaturen und überzeugen dabei mit einem dezenten, frischen Dufterlebnis. Sie sind frei von Mikroplastik und Konservierungsstoffen. In Zusammenarbeit mit "Climate Partner" sorgt Dr. Beckmann für die Kompensation der bei der Produktion anfallenden CO2-Emissionen, indem gezielt Projekte gefördert werden, um natürlichen Lebensraum zu schützen und um CO2-Emissionen zu reduzieren. (Die gesamten operativen und strategischen Nachhaltigkeitsziele des Unternehmens sind in der Erklärung für den Deutschen Nachhaltigkeitskodex https://www.deutscher-nachhaltigkeitskodex.de einsehbar.)

Dr. Beckmann - damit Kleidung länger schön und gepflegt bleibt

Mit Magic Leaves unterstreicht Dr. Beckmann einmal mehr sein Credo für den Werterhalt von Kleidung durch zielgerichtete Wäschepflege. "Im Hinblick auf die ressourcenintensive Textilproduktion kommt der Wäschepflege eine besondere Bedeutung zu. Je besser wir unsere Kleidung pflegen und somit vor einer frühzeitigen Entsorgung bewahren, desto stärker entlasten wir unsere Gesamt-Ökobilanz. Dazu gehört die gezielte Fleckenbehandlung vor der Wäsche ebenso wie die richtige Wahl und Dosierung des Waschmittels", erläutert Geschäftsführer Nils Beckmann, in vierter Generation an der Spitze des Familienunternehmens. "Magic Leaves runden unser Sortiment an Spezialisten für eine unkomplizierte nachhaltige Wäschepflege perfekt ab."

Magic Leaves von Dr. Beckmann (25 Blätter/ UVP 3,95 EUR) sind ab April 2022 in den Varianten Color und Universal im Handel und online erhältlich.

Pressematerial gibt es unter diesem Link.

Über Dr. Beckmann

Hinter der Marke Dr. Beckmann steht das mittelständische und inhabergeführte Markenartikel-Unternehmen delta pronatura Dr. Krauss & Dr. Beckmann KG. Neben der umsatzstärksten Marke Dr. Beckmann zählen auch die Marken Bullrich, Blistex und Bi-Oil zum Unternehmen.

*Consumer laundry practices in Germany, Int. IJC, April 2014 / P&G - Columbus Business First (bizjournals.com) / Hedda Nier, Wasser und Strom: Ganz einfach Geldbeutel und Umwelt schonen (Statista GmbH) (2017), de.statista.com/infografik/8568 / https://jedes-grad-zaehlt.de/