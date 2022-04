Wallix

WALLIX PAM4ALL: DIE SICHERUNG ALLER DIGITALEN ZUGÄNGE IST EIN EXISTENZIELLES THEMA FÜR UNTERNEHMEN

Die Nutzung digitaler Anwendungen steigt exponentiell an, und Cyberkriminalität gilt heute als drittgrößter Wirtschaftszweig der Welt. Noch nie war daher die Notwendigkeit, den Zugang zu den IT-Infrastrukturen und sensiblen Daten von Unternehmen zu sichern, so groß wie heute.

Die Sicherung des gesamten IT-Zugangs ermöglicht es Unternehmen, flexibel zu bleiben (Mitarbeitermobilität) und gleichzeitig die Geschäftskontinuität und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu gewährleisten. Sie macht Daten für alle zugänglich, um Innovation und Wettbewerbsfähigkeit zu fördern.

Um diese Herausforderungen zu meistern, hat WALLIX die Vision "PAM for all" entwickelt. Ein Lösungsansatz, der alle WALLIX-Technologien vereint, um alle Benutzerzugriffe – ob menschlich oder maschinell – in einer Organisation nach dem Prinzip der geringsten Berechtigung einheitlich zu sichern

Um den neuen Herausforderungen der digitalen Welt zu begegnen, hat WALLIX (Euronext ALLIX), ein europäischer Anbieter von Cybersecurity-Software und Experte für Zugangs- und Identitätssicherheit, die Vision "PAM for all" entwickelt, um seinen Kunden das Versprechen einer sicheren digitalen Transformation für alle zu bieten. Um diese Vision zu verwirklichen, bietet WALLIX jetzt WALLIX PAM4ALL an, eine einheitliche Lösung, die alle WALLIX-Technologien vereint und über den Schutz privilegierter Konten hinausgeht, indem sie nach dem Prinzip der geringsten Privilegien (Least Priviledge) alle gefährdeten Benutzer und Arbeitsstationen in einer Organisation sichert.

Die neuen Herausforderungen der digitalen Technologie

Die Notwendigkeit, den Zugang zu Daten zu sichern, war noch nie so groß wie heute. Mit der Pandemie erlebt unsere Welt eine Beschleunigung des digitalen Wandels (Standardisierung der Telearbeit, Massifizierung der Cloud-Dienste, starkes Wachstum der Zahl der mobilen Endgeräte und vieles mehr). Diese neuen Anwendungen, die es den Unternehmen ermöglichten, während der Lockdown-Monate weiterzuarbeiten, vervielfachen die Zahl der Zugriffspunkte auf die IT-Infrastruktur der Unternehmen erheblich. Es gibt so viele neue potenzielle Zugangspunkte für Hacker, dass diese dringend gesichert werden müssen, um die Daten zu schützen. Außerdem sind die Ergebnisse für 2021 eindeutig: 40 Milliarden personenbezogene Daten wurden gehackt, was einem Anstieg von 78 % gegenüber 2020 entspricht.

Diese Zahl wird mit der zunehmenden Industrialisierung der Cyberkriminalität weiter steigen und damit das Cyberrisiko für unsere Wirtschaft erheblich erhöhen. Heutzutage operieren Hackerorganisationen wie Unternehmen, weshalb die Cyberkriminalität derzeit als drittgrößter Wirtschaftszweig der Welt gilt. Die weltweiten Kosten werden bis 2021 auf sechs Billionen Dollar und bis 2025 auf 10,5 Billionen Dollar geschätzt, gegenüber drei Billionen Dollar im Jahr 2015. Zu diesen Kosten gehören die Beschädigung und Zerstörung persönlicher respektive finanzieller Daten, Produktivitätsverluste, Unterschlagung, Betrug, Diebstahl von Geld, aber auch von geistigem Eigentum und Rufschädigung. Hinzu kommen die Kosten, die durch die Unterbrechung der Tätigkeit des Unternehmens entstehen, manchmal für einen langen Zeitraum nach dem Angriff, und schließlich die Investitionen, die zur Wiederherstellung der gehackten Daten und Systeme erforderlich sind.

Wir leben in einem Paradigmenwechsel, in dem es keine Perimetersicherheit mehr gibt, in dem die Nutzer – ob Menschen oder Maschinen – zunehmend mobil sind und jederzeit und von überall auf die Daten der Unternehmen zugreifen müssen. Die Daten selbst werden flüchtig (Cloud-Speicher, SaaS-Lösungen, Automatisierung...), um Kosten zu kontrollieren und Flexibilität zu gewinnen. Dies betrifft alle Sektoren, vor allem die kritischsten wie das Gesundheitswesen, die Industrie, das Versicherungswesen oder den öffentlichen Dienst, die dringend alle diese Zugriffe sichern müssen, um die Kontinuität des Geschäftsbetriebs zu gewährleisten und gleichzeitig die gesetzlichen Anforderungen an das Risikomanagement und den Datenschutz zu erfüllen. Die Daten müssen für alle zugänglich bleiben, um weiterhin innovativ zu sein und damit die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit zu sichern.

Die Antwort: WALLIX PAM4ALL

In der heutigen Zeit ist es für Unternehmen unerlässlich, ihren IT-Zugang zu sichern und nicht nur die sensibelsten Konten (privilegierte Konten). WALLIX PAM4ALL ist eine einheitliche Lösung, die alle WALLIX-Technologien kombiniert und über die Sicherung privilegierter Konten hinausgeht. Sie schützt nach dem Prinzip der geringsten Privilegien den Benutzerzugang und die Arbeitsstationen, um eine Kontamination durch Malware oder Ransomware zu verhindern. Im Rahmen ihrer täglichen Arbeit benötigen alle Benutzer zu einem bestimmten Zeitpunkt Privilegien für den Zugriff auf bestimmte digitale Ressourcen im Unternehmen. Die Herausforderung besteht darin, den Zugang zum richtigen Zeitpunkt und mit der richtigen Berechtigungsstufe zu gewähren, um die erwartete Aufgabe zu erfüllen, unabhängig davon, wo sich der Benutzer befindet, ob innerhalb oder außerhalb des Unternehmens.

WALLIX PAM4ALL bietet Zugangskontrolle und Sichtbarkeit über:De todos los usuarios: empleados, proveedores, partners, humanos o máquinas...

alle Benutzer : Mitarbeiter, Lieferanten, Partner, Menschen oder Maschinen

: Mitarbeiter, Lieferanten, Partner, Menschen oder Maschinen alle Sitzungen

alle strategischen Vermögenswerte des Unternehmens

alle Endpunkte des Unternehmens

Zu diesem Zweck kombiniert WALLIX PAM4ALL die WALLIX-Technologien in einer einzigen Lösung:

Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA): Zur Neutralisierung der mit kompromittierten Anmeldedaten verbundenen Risiken

Zur Neutralisierung der mit kompromittierten Anmeldedaten verbundenen Risiken Fernzugriffs-Management: Ermöglicht den Fernzugriff für Anbieter, Mitarbeiter oder Drittanbieter

Ermöglicht den Fernzugriff für Anbieter, Mitarbeiter oder Drittanbieter Sitzungsverwaltung: Überwachung, Verfolgung und Prüfung von Sitzungen

Überwachung, Verfolgung und Prüfung von Sitzungen Passwort-Verwaltung: Sichern und Rotieren von Passwörtern und Schlüsseln sowie Entfernen von harten Passwörtern

Sichern und Rotieren von Passwörtern und Schlüsseln sowie Entfernen von harten Passwörtern Privilege Management: Erteilung der richtigen Zugriffsrechte an den richtigen Benutzer zur richtigen Zeit, um die Verbreitung von Malware zu verhindern, indem laterale und vertikale Bewegungen im Netzwerk blockiert werden.

"WALLIX PAM4ALL ist das Versprechen einer sicheren digitalen Transformation für alle Organisationen in einem sich schnell verändernden digitalen Kontext. Mit PAM4ALL haben unsere Kunden die Möglichkeit, eine Zero-Trust-Architektur rasch zu implementieren. Das gelingt dank starker Benutzerauthentifizierung, einer an jeden Benutzer (Mensch oder Maschine) angepassten Zugangskontrolle zum richtigen Zeitpunkt (Just-In-Time) und der Integration von Rückverfolgbarkeit in den IS. Es ist auch die Möglichkeit, einen dynamischen Überblick über die Aktivitäten in Ihrem Netzwerk zu erhalten und sich vor fortgeschrittenen Bedrohungen, insbesondere Malware, zu schützen. WALLIX PAM4ALL ist skalierbar, um den vielen Herausforderungen unserer Kunden gerecht zu werden, wie die Sicherheit von Benutzerkonten, Schlüsseln und Zertifikaten, die für die Automatisierung und DevOps-Praktiken erforderlich sind.", erklärt Edwige Brossard, Product & Marketing Director bei WALLIX.

