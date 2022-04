BIG Language Solutions

Lawlinguists tritt der BIG Language-Familie bei und erweitert die Fähigkeiten im Bereich Recht und IP

Mailand und Atlanta (ots/PRNewswire)

Lawlinguists, ein europäisches Unternehmen für juristische Übersetzungen, gab heute bekannt, dass es sich BIG Language Solutions, einem führenden globalen Sprachdienstleister, angeschlossen hat. Die Kunden von Lawlinguists profitieren ab sofort vom Zugang zu BIGs umfassendem Angebot an spezialisierten Übersetzungs- und Dolmetscherdiensten für Recht und geistiges Eigentum sowie von Investitionen in Ressourcen und sichere Technologien.

Lawlinguists-Mitbegründer Riccardo Massari sagte dazu: „Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit BIG ein weltweit führendes Übersetzungsunternehmen für den juristischen Sektor zu gründen. Mit ihrer Unterstützung können wir unsere qualitativ hochwertigen juristischen Übersetzungsdienstleistungen auf die nächste Stufe heben und skalieren, um die sich schnell entwickelnden Anforderungen unserer Kunden zu erfüllen, indem wir auf die proprietäre Technologie, die globalen Ressourcen, das Wachstumskapital und die ergänzenden Dienstleistungsangebote von BIG zurückgreifen."

Die BIG-Language-Familie umfasst ein globales Netzwerk von mehr als 15.000 Linguisten und Fachleuten, die Sprachdienstleistungen in mehr als 300 Sprachen und Dialekten anpassen und anbieten. Die Abteilung IP & Legal vertraut globalen Anwaltskanzleien und Fortune-500-Unternehmen, wenn es um zeitnahe, präzise und kosteneffiziente juristische Sprachlösungen für ein breites Spektrum an juristischen Inhalten geht, die verschiedene Gerichtsbarkeiten und lokale Rechtsterminologien abdecken. Die LanguageVault®-Plattform von BIG unterstützt seine Kunden zusätzlich durch die Bereitstellung einer vollständig sicheren Übersetzungsumgebung für sensible und vertrauliche Daten, die die Sicherheit und Aufbewahrung aller Dokumente gewährleistet.

„Wir freuen uns, Lawlinguists in der BIG Language Solutions-Familie willkommen zu heißen", sagte Jeff Brink, Gründer und CEO von BIG. „Lawlinguists bietet ein unvergleichliches Angebot an spezialisierten, anwaltlichen Dienstleistungen, die das Angebot der IP & Legal Group von BIG ergänzen. Durch den Zusammenschluss können die Kunden beider Unternehmen von einem größeren globalen Netzwerk von Rechtslinguisten und einem breiteren Angebot an juristischen Fachübersetzungsdienstleistungen profitieren. Außerdem passen die Teams von Lawlinguists und BIG kulturell sehr gut zusammen und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit bei der Entwicklung und Bereitstellung ressourcenstarker, wirkungsvoller und sicherer Lösungen für alle unsere Kunden aus der Rechtsbranche."

Informationen zu Lawlinguists Lawlinguists wurde 2011 von dem italienischen Rechtsanwalt Riccardo Massari und dem deutschen Rechtsanwalt Daniel Nagel gegründet und von Raffaele Sena unterstützt, der ihre Leidenschaft für Sprachen teilt. Innerhalb kurzer Zeit schufen sie das erste und einzige internationale Netzwerk, das ausschließlich aus Anwälten aus allen Teilen der Welt besteht, die zusammenarbeiten, um juristische Übersetzungsdienste anzubieten. Dieses Netzwerk umfasst mehr als 2.000 Anwaltsübersetzer, die es Lawlinguists ermöglichen, qualitativ hochwertige juristische Übersetzungen in über 100 Sprachkombinationen zu liefern.

Informationen zu BIG Language Solutions BIG Language Solutions stört die stark fragmentierte Sprachindustrie durch die Zusammenstellung eines Portfolios von leistungsstarken und sich ergänzenden Sprachdienstleistern (LSPs). Gemeinsam navigieren wir die komplexe Natur der Sprachdienstleistungen für unsere Kunden, damit sie weltweit erfolgreich sein können. Mit unserem Unternehmergeist befähigen wir unsere Unternehmen und ihre Teams, einfallsreiche, wirkungsvolle und sichere Kundenlösungen zu entwickeln und bereitzustellen, die alle auf BIG LanguageVault® - der weltweit sichersten Übersetzungsumgebung - basieren.

