Japan Aqua Sommelier Association (JASA)

Japan Aqua Sommelier Association veranstaltet „JAPAN AQUA AWARDS 2022" zur Förderung von Wasser-Produkten und -Dienstleistungen

Yokohama, Japan (ots/PRNewswire)

Die Japan Aqua Sommelier Association (JASA) veranstaltet die „JAPAN AQUA AWARDS 2022(JAA2022)", einen Wettbewerb, der das Bewusstsein der Öffentlichkeit für hochwertiges Wasser schärfen und den Herstellern und Händlern preisgekrönter Produkte dabei helfen soll, größere Anerkennung zu erlangen, auf die sie stolz sein können. Der Verband nimmt seit dem 1. März und noch bis zum 15. Mai Bewerbungen für den Wettbewerb entgegen.

Das englischsprachige Anmeldeformular und Informationen zur Bewerbung finden Sie auf der Website:

http://japanaquaawards.com/

Logo:

https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M107109/202203238963/_prw_PI1fl_45ssEk2j.jpg

Die JAA sind Japans erstes System zur Bewertung von Wasser, organisiert von der JASA. Der Wettbewerb für Wasser soll es Produzenten und Händlern ermöglichen, ihre Bekanntheit zu erhöhen, ihre Vertriebsnetze zu erweitern und für die Qualität ihrer Produkte zu werben. Die Aqua-Sommeliers führen eine erste Sichtung der für den Wettbewerb eingereichten Produkte durch, und ein Jury-Team, das hauptsächlich aus Meister-Aqua-Sommeliers besteht, ist für die abschließende Sichtung verantwortlich.

Nach einer strengen Prüfung durch die Aqua-Sommeliers werden die Platin- (Grand-Prix), Gold- und Silber-Preisträger ausgewählt. Die Siegerprodukte werden mit Gütesiegeln ausgezeichnet, von denen die Organisatoren hoffen, dass sie für mehr Sicherheit unter den Verbrauchern sorgen. In den vergangenen Jahren haben drei europäische Wasserhersteller an dem Wettbewerb teilgenommen.

Foto 1:

https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M107109/202203238963/_prw_PI2fl_64455odu.jpg

Die JAA2022 stellen ein Beispiel der diesjährigen Preisträger vor. Das natürliche Sprudelwasser „Oku-Aizu Kaneyama (Harves Co., Ltd.)" ist „das einzige" natürliche Mineralwasser in Japan. Das Produkt zeichnet sich durch seine feine Kohlensäure aus und wird in Michelin-Sternerestaurants und auf internationalen Konferenzen als Tafelwasser für ausländische Würdenträger verwendet. Die Glasflasche hat ein unverwechselbares Design und ist mit dem klassischen japanischen Seigaiha-Wellenmuster und der aufgehenden Sonne verziert.

https://www.harves.co.jp/en/business/water.php

Foto 2:

https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M107109/202203238963/_prw_PI3fl_sT63Nm9C.jpg