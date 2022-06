De Havilland Aircraft of Canada Limited

De Havilland Canada gibt erfolgreichen Erstflug der CL-415 mit dem Pro Line Fusion®-Avionik-Upgrade-Programm von Collins bekannt

De Havilland Aircraft of Canada Limited („De Havilland Canada") freut sich, den erfolgreichen Erstflug des Avionik-Upgrade-Programms für CL-215T-, CL-415- und CL-415-EAF-Flugzeuge bekannt zu geben, der am 30. Mai 2022 in Abbotsford, British Columbia, stattfand. Das neue Avionikpaket integriert ein hochmodernes Pro Line Fusion®-Flugdeck von Collins Aerospace, das sich in Zivil- und Spezialmissionsflugzeugen auf der ganzen Welt bewährt hat.

„Wir freuen uns sehr über den erfolgreichen Testflug des Collins Pro Line Fusion®-Flugdecks in einem CL-415 Flugzeug", erklärte Jean-Philippe Côté, Vice-President für Programme bei De Havilland Canada. „Wir freuen uns auf die Zertifizierung von Transport Canada in den kommenden Monaten. Dann können wir mit dem Einbau neuer Avionik-Suiten auf den EAF-Flugdecks CL-215T, CL-415 und CL-415 beginnen."

„Collins Aerospace ist stolz darauf, an dieser so wichtigen Initiative mit De Havilland Canada zusammenzuarbeiten", betonte Chris Conway, Leiter für Business Development bei Collins Aerospace. „Unser integriertes Avioniksystem Pro Line Fusion® bietet eine fortschrittliche Lageerfassung, die die Sicherheit, Effizienz und Vorhersehbarkeit verbessert, die für jedes Unterfangen unerlässlich sind, insbesondere bei der Brandbekämpfung."

„Cascade Aerospace hat sich sehr gefreut, diese Woche mit den Flugtests der De Havilland Canada CL-415 AUP zu beginnen", erklärte Kevin Lemke, Executive Vice President und Chief Operating Officer von Cascade Aerospace. „Das ist ein wichtiger Meilenstein im Programm zur Aufrüstung der Flugzeuge CL-415 und CL-215T mit einer hochmodernen Lösung zur Betriebsverbesserung, die diese Flotten über Jahrzehnte effektiv halten wird. Ich bin sehr stolz auf die Arbeit, die das gemeinsame Produkt-Team von De Havilland Canada als Erstausrüster, Cascade als Integrator und Collins Aerospace als Anbieter der Avionik-Suite in den letzten zwei Jahren geleistet hat. Dieser erfolgreiche erste Flugtest führt uns nun in die finale Programmphase von Test und Zertifizierung."

Diese neue Avionik-Suite wurde speziell für Feuerwehreinsätze aus der Luft konzipiert. Sie wird auch in das Löschflugzeug DHC-515 eingebaut, das seit kurzem auf dem Markt ist. Mit den Pro Line Fusion®-Flugdecks von Collins, die in den CL-215T, CL-415, CL-415 EAF und DHC-515-Löschflugzeugen eingebaut sind, können die Kunden ihre Besatzungen nahtlos zwischen den Flugzeugen wechseln lassen, da die gesamte Flotte über das gleiche Cockpit verfügt.

„Wir glauben, dass die Fähigkeit, in unserer gesamten Flugzeugflotte mit gemeinsamen Flugdecks zu arbeiten, einen wesentlichen Vorteil für unsere Kunden darstellt", so Côté. „Das Schulungs- und Ersatzteilmanagement wird für Kunden verbessert, die sich für den Einbau der Avionik-Suite Collins Pro Line Fusion® in ihrer gesamten Flotte entscheiden."

De Havilland Canada ist derzeit auf der CANSEC-Messe 2022 in Ottawa, Kanada, vertreten und freut sich, neuen oder bestehenden Kunden die Collins Pro Line Fusion® -Avionik-Suite zu präsentieren.

De Havilland Aircraft of Canada Limited

De Havilland Aircraft of Canada Limited (De Havilland Canada) ist mehr als 5.000 ausgelieferten Flugzeugen auf der ganzen Welt gut etabliert. Unsere hochqualifizierten Luftfahrtfachleute sind bestrebt, unseren seit fast 100 Jahren bestehenden Ruf für hervorragende Leistungen in den Bereichen Innovation, Produktion und Kundenbetreuung weiter zu verbessern. Unsere Flugzeuge arbeiten zuverlässig in einigen der rauesten Klimazonen der Welt und stellen lebenswichtige Verbindungen zwischen ländlichen Gemeinden und städtischen Zentren her – und befördern so jährlich wichtige Fracht und Millionen von Passagieren. Unsere Flugzeuge unterstützen außerdem eine Vielzahl von Spezialeinsätzen wie Brandbekämpfung aus der Luft, Such- und Rettungseinsätze, medizinische Evakuierung, Aufklärung und Küstenüberwachung. Im Februar 2022 wurde De Havilland Canada zur Betreibermarke für die Unternehmen, die zuvor als Longview Aviation, Viking Air Ltd, Pacific Sky Training und De Havilland Canada firmierten. https://dehavilland.com

