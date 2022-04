KFC Spain

KFC SPANIEN STARTET EINE ECHTZEIT-MARKETINGKAMPAGNE AUF DER GRUNDLAGE DES STAUBSTURMS IN DER SAHARA, DER DAS LAND ÜBERZIEHT

Madrid, 31. März 2022 (ots/PRNewswire)

Die Kampagne generierte in den ersten 48 Stunden mehr als 9,6 Millionen Impressionen und 740.000 Interaktionen auf Twitter

Mehr als 1.000 Menschen aus ganz Spanien malten das KFC-Logo auf ihre staubbedeckten Autos, um am Tag des Kampagnenstarts ein kostenloses Hähnchen zu erhalten

Laden Sie das HD-Kampagnenbild hier herunter

Sehen Sie sich Videos hier an

Vor zwei Wochen wirbelte ein riesiger Staubsturm aus der Sahara-Wüste über Europa und hüllte mehrere Länder, darunter auch Spanien, vollständig in Staub. Die Städte erwachten mit einem orangefarbenen Himmel, und alle Autos, die draußen geparkt waren, waren vollständig mit Schmutz bedeckt. KFC Spanien und seine Kreativpartneragentur PS21 nutzten die Situation, um ihre neueste Echtzeit-Marketingkampagne zu starten, in der sie Autos in ihren eigenen Kommunikationskanal verwandelten und zum ikonischen Bild der Kampagne machten.

Alles begann mit einem Twitter-Post, in dem die Marke die Spanier dazu aufforderte, das KFC-Logo mit der Hand auf ihr „paniertes" Auto zu malen, um zwei kostenlose Hähnchenstreifen nach Originalrezept in einem der 76 KFC Auto Restaurants im ganzen Land zu erhalten.

Der erste Tweet lautete: „Wenn du bei einem KFC Auto mit einem ‚panierten' Auto und den mit dem Finger gemalten Buchstaben KFC vorbeikommst, schenken wir dir zwei Hähnchenstreifen mit unserer echten Panade. Das ist kein Scherz. Restaurants wurden bereits informiert," verzeichnete in den ersten 48 Stunden mehr als 9,5 Millionen Aufrufe und 740.350 Interaktionen auf Twitter.

Die Kampagne führte dazu, dass mehr als 1.000 Bürger in ganz Spanien das KFC-Logo auf ihr Auto malten und zum nächstgelegenen KFC Auto Restaurant fuhren, um dort ihre kostenlosen Hähnchenstreifen nach Originalrezept zu genießen (insgesamt mehr als 2.000). Und nicht nur Autos; einige Spanier waren sogar noch kreativer und nutzten andere Fahrzeuge wie Fahrräder oder Kinderwagen, um von der Aktion zu profitieren.

Sergio Hernández, Account Director bei PS21, erklärt: „Bei PS21 engagieren wir uns immer für echte Kampagnen, die die Beteiligung der Verbraucher suchen und kulturell relevant sind. In diesem Fall sind wir durch die Kombination von Intuition, Kreativität und Reaktionsfähigkeit bei der Anwendung unserer ‚Always In'-Strategie noch einen Schritt weiter gegangen, indem wir sie auf die reale Welt übertragen haben. Wir durchbrechen die Twitter-Barriere, um unsere Botschaft auf die Straße zu bringen."

Video: https://mma.prnewswire.com/media/1776589/KFC_Spain.mp4

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1776586/KFC_Spain.jpg