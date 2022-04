DigitalBits

David Beckham betritt das Metaverse und wird globaler Botschafter für DigitalBits Blockchain

London, 24. März 2022 (ots/PRNewswire)

Beckham steigt in die Welt von Blockchain, NFTs und Metaverse ein und will mit Fans und Marken auf der ganzen Welt zusammenarbeiten

David Beckham, globale Sportikone, Unternehmer und Philanthrop, ist ein globaler Markenbotschafter für die DigitalBits-Blockchain geworden. Als einer der erfolgreichsten Sportler und Geschäftsmann der Welt wird Beckham dazu beitragen, die transformative Kraft der DigitalBits-Blockchain bei Verbrauchern, Marken und anderen Organisationen weltweit bekannt zu machen.

Beckham hat ein gemeinsames Interesse an bahnbrechenden, integrativen Technologien und wird eine Reihe spannender Projekte in Angriff nehmen, die die Leistungsfähigkeit und das Potenzial der DigitalBits-Blockchain-Technologie demonstrieren, die im Vergleich zu vielen anderen Plattformen schnell und umweltfreundlich ist. Diese globale Partnerschaft wird Innovation und Nachhaltigkeit in der Branche fördern und Beckham neue Möglichkeiten eröffnen, mit seinen Fans in aller Welt in Kontakt zu treten. Da DigitalBits die Blockchain für Marken ist, wird Beckham seine umfangreichen Erfahrungen und Beziehungen in der Zusammenarbeit mit globalen Marken wie Adidas, Maserati, Tudor, Sands, Diageo und EA nutzen.

Beckhams digitale Präsenz gilt als eine der einflussreichsten der Welt und hat mehr als 138 Millionen Anhänger. Seine jährlichen Impressionen übersteigen 9 Milliarden auf Instagram, Facebook und den chinesischen Plattformen Weibo und Douyin, womit er das höchste Engagement aller internationalen Accounts aufweist. Er ist auch die Person, die in den sozialen Medien Großbritanniens die meisten Anhänger hat und sich am meisten engagiert.

Beckhams Leidenschaft, mit seinen Fans auf innovative und aufregende Weise in Kontakt zu treten, ist eine treibende Kraft hinter dieser Initiative. Die Blockchain-Technologie ermöglicht es Talenten und Marken, mit Fans und Followern in Kontakt zu treten und digitale Assets wie NFTs zu erstellen, die visuelle und denkwürdige Momente auf einer völlig neuen Ebene widerspiegeln können. Als Teil seines Engagements für Innovation wird Beckham eine Reihe von NFTs und anderen Blockchain-basierten digitalen Vermögenswerten auf den Markt bringen, die exklusiv auf der umweltfreundlichen DigitalBits-Blockchain geprägt werden und Fans auf der ganzen Welt neue Erfahrungen bieten.

David Beckham sagte: „Ich bin immer bestrebt, neue Wege zu finden, um mit meinen Fans in der ganzen Welt in Kontakt zu treten. In dem Moment, in dem ich mit Al und dem DigitalBits-Team sprach, wusste ich, dass dies eine große Chance war, neue Erfahrungen für meine Fans online zu schaffen. Ich war schon immer stolz darauf, mit den besten Teams zusammenzuarbeiten, und ich freue mich sehr darauf, in Zukunft an meinen NFT-Kollektionen und weiteren Innovationen zu arbeiten."

„Ich freue mich, David Beckham als globalen Markenbotschafter von DigitalBits begrüßen zu dürfen", sagte Al Burgio, Gründer der DigitalBits-Blockchain. „Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Beckham, um die transformative Kraft der Blockchain-Technologie dem Mainstream-Publikum näher zu bringen und Menschen auf der ganzen Welt zu helfen, das wahre Potenzial zu verstehen."

Informationen zu DigitalBits Blockchain

DigitalBits ist ein Layer-One-Blockchain-Protokoll, bei dem Sicherheit, Geschwindigkeit und Kosteneinsparungen im Vordergrund stehen. Jeder Vermögenswert kann auf der DigitalBits-Blockchain tokenisiert werden, einschließlich NFTs, die von Künstlern, Sportorganisationen und anderen Marken geschaffen wurden. DigitalBits macht Kleinstzahlungen effizient und kostengünstig und schafft damit die Grundlage für die massenhafte Einführung der Blockchain-Technologie und von Kryptowährungen in der realen Welt.

Informationen zu David Beckham

David Beckham, OBE, ist eine der bekanntesten Persönlichkeiten der Welt und kann auf eine über 20-jährige Karriere bei einigen der größten Vereine der Welt zurückblicken. Nach seinem Rücktritt als Spieler hat sich Beckham als erfolgreicher Geschäftsmann, Unternehmer und Philanthrop etabliert, der strategisch und kreativ mit vielen der weltweit führenden Marken wie adidas, Diageo und EA zusammenarbeitet.

Im Jahr 2018 erfüllte sich Beckham seinen lebenslangen Traum, Eigentümer eines Fußballvereins zu sein, und Inter Miami CF nahm 2020 den Spielbetrieb auf. Im Jahr 2019 war Beckham Mitbegründer von Studio 99, einem globalen Produktions- und Content-Studio, das sich derzeit auf ungeschriebene Filme, Serien und Formatentwicklung konzentriert. Das Unternehmen ist auch ein kommerzielles Studio und produziert eine breite Palette von redaktionellen und werblichen Inhalten für globale Marken. Im Jahr 2020 wurde Guild Esports mit Beckham als Miteigentümer angekündigt.

Beckham spielt als UNICEF-Botschafter seit fast zwei Jahrzehnten eine wichtige Rolle bei der Förderung und dem Schutz der Rechte der schwächsten Kinder der Welt. Er rief seinen bahnbrechenden 7 Fund ins Leben, um Millionen von Kindern in aller Welt vor Gefahren zu schützen. Beckham ist außerdem Botschaftspräsident des British Fashion Council. In dieser Funktion unterstützt er aufstrebende britische Talente auf globaler Ebene.

Relevante Links:

www.digitalbits.io

www.davidbeckham.com

Diese Pressemitteilung dient nur zu Informationszwecken. Die Informationen stellen keine Anlageberatung oder ein Angebot für eine Investition dar. David Beckham ist an einem Unternehmen beteiligt, das derzeit Token von DigitalBits besitzt.

