Zoomlion

Zoomlion bringt den größten Obenschwenk-Turmdrehkran der Welt auf den Markt und führt damit die Ära der supergroßen Turmkrane an

Changde, China (ots/PRNewswire)

Der weltweit größte nach oben schwenkbare Turmdrehkran, W12000-450, ist in der intelligenten Turmdrehkran-Produktionsstätte von Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion"; 1157.HK) in Changde, Provinz Hunan, vom Band gelaufen. Zoomlion entwarf und baute speziell das Modell für das weltgrößte Schrägseilbrückenprojekt, die Changzhou-Taizhou Yangtze River Bridge, die eine Schnellstraße, eine normale Autobahn und eine Inter-City-Eisenbahn verbindet.

Der W12000-450 hat ein Gewicht von 4.000 Tonnen und ein Nennlastmoment von 12.000 Tonnenmetern. Er ist der erste oben schwenkbare Turmdrehkran der Welt, der mehr als 10.000 Tonnenmeter heben kann. Er hat ein maximales Hubgewicht von 450 Tonnen und eine maximale Hubhöhe von 400 Metern, was dem Heben von 300 Autos auf eine Höhe von 130 Stockwerken in einem Zug entspricht.

Die Schlüsseltechnologien für den Bau von Supergroßturmkranen sind komplex und stellen hohe Anforderungen an Sicherheit und Zuverlässigkeit. Zoomlion hat die Herausforderungen der technologischen Innovation und der Produktionsanforderungen angenommen, um sich ins Unbekannte zu wagen und neue Rekorde aufzustellen.

"In Ermangelung von Strukturmustern, denen wir folgen konnten, haben wir eine Berechnungsplattform für die strukturelle Steifigkeit, Stabilität und Modalanalyse geschaffen", erklärte Tang Shaofang, Vizepräsident von Zoomlion und Geschäftsführer der Zoomlion Construction Hoisting Machinery Company. "Der Turmdrehkran W12000-450 hat mehrere von Zoomlion selbst entwickelte Technologien übernommen, darunter die T-Stoß-Schweißtechnologie mit voller Durchdringung, und hat technische Schwierigkeiten wie die Rissbildung in der Schweißnaht von ultradicken Blechen überwunden, so dass der W12000-450 nicht nur eine superstarke Hubleistung von bis zu 10.000 Tonnen erreichen kann, sondern auch Sicherheit und Zuverlässigkeit während des gesamten Transports, der Montage/Demontage und des Betriebs garantiert."

Der W12000-450 wird in der weltweit größten Fabrik für intelligente Turmdrehkrane hergestellt. Geplant ist, dass das Werk Produkte für Bauhebezeuge im Bereich von 80 bis 20.000 Tonnenmetern herstellt. Es ist vollständig digitalisiert und integriert Big-Data-Analyse, industrielles Internet, Informationssysteme, Visualisierung und mehr, um eine flächendeckende Vernetzung und Mensch-Maschine-Interaktion zu erreichen.

Dank intelligenter, flexibler Montagewerkzeuge konnte die W12000-450 in nur vier Monaten hergestellt werden - im Vergleich zu herkömmlichen Fertigungstechniken, die mindestens 12 Monate in Anspruch nehmen würden.

Die Nachfrage nach supergroßen Turmdrehkranen steigt, da die Bauteile immer schwerer, die Gebäude immer höher und die Brücken immer breiter werden. Die Markteinführung des W12000-450 wird nicht nur die neueste Lösung für die Schwerindustrie bringen, sondern auch Zoomlions branchenführende Fähigkeiten in der Forschung und Entwicklung, Konstruktion und Herstellung von großen Turmdrehkranen demonstrieren.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1672431/image.jpg