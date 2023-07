Critical Path Institute

C-Path integriert europäische Niederlassungen, um globale Abläufe und Partnerschaften zu optimieren

Amsterdam und Tucson, Arizona (ots/PRNewswire)

Critical Path Institute (C-Path) gibt heute den Abschluss der Integration von C-Path Ltd. in Dublin, Irland, in das gemeinnützige C-Path in Amsterdam, Niederlande, bekannt. Diese Integration wird C-Path in die Lage versetzen, seine Aktivitäten in Europa zu verstärken und seine globalen Geschäftstätigkeiten auszuweiten. C-Path ist in Europa als gemeinnützige Organisation tätig, die einen Konsens zwischen ihren Interessengruppen aus der ganzen Welt herstellt, um die öffentliche Gesundheit zu verbessern. Die Organisation teilt Fachwissen, Daten, Risiken und Kosten, um die regulatorische Wissenschaft voranzubringen.

„Wir freuen uns sehr, die talentierten europäischen Teams in einer gemeinsamen Organisation zusammenzubringen. Auf diese Weise können wir unsere Präsenz in Europa ausbauen und unsere globalen Geschäftstätigkeiten stärken. Mit dieser Integration werden wir weiterhin einen Konsens zwischen den Interessengruppen herstellen und unser Fachwissen teilen, um die globale regulatorische Wissenschaft und die Datenwissenschaft voranzutreiben, die die öffentliche Gesundheit weltweit verbessern", sagte Cécile Ollivier, Managing Director von C-Path in Europa.

Schon kurz nach seiner Gründung im Jahr 2005 begann C-Path, Beziehungen zu europäischen Unternehmen aufzubauen. Im Jahr 2007 war das Predictive Safety Testing Consortium von C-Path die erste Zusammenarbeit, die im Rahmen der Pilotqualifizierungsverfahren ein Evidenzpaket für sieben Nieren-Sicherheitsbiomarker bei der U.S. Food and Drug Administration, der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) und der Pharmaceuticals and Medical Devices Agency in Japan eingereicht hat. Im Mai 2008 gab die EMA ein abschließendes Fazit für diese Nephrotoxizitäts-Biomarker ab. Bis heute hat C-Path insgesamt neun qualifizierende Meinungen der EMA und ebenso viele Unterstützungserklärungen erhalten.

Als Teil des C-Path Data Collaboration Center (DCC) ist das Team in Irland an den weltweiten Bemühungen beteiligt. Das DCC wurde gegründet, um sichere, groß angelegte Datenlösungen für die medizinische Forschung zu entwickeln und unübertroffenes Fachwissen bei der Kuratierung, Standardisierung, Analyse und gemeinsamen Nutzung medizinischer Daten aus aller Welt bereitzustellen. Das DCC agiert in einem neutralen Raum und konzentriert sich auf die Beschleunigung der klinischen Forschung und die Verbesserung von Behandlungen durch die Maximierung des Nutzens medizinischer Daten.

Seit 2019 konzentriert sich die Arbeit von C-Path in Irland auf zwei Programme im Rahmen des AMR Accelerator der Innovative Medicines Initiative (IMI): Der European Regimen Accelerator for Tuberculosis (ERA4TB) und das Programm Academia and Industry United Innovation and Treatment for Tuberculosis (UNITE4TB). C-Path ist der federführende Partner für das Datenmanagement-Arbeitspaket dieser Projekte, bei dem das in Irland ansässige Datenmanagement-Team mit den Partnern zusammenarbeitet. Das Ergebnis sind 124 standardisierte Datenquellen (93 präklinische und 31 klinische Studiendatenquellen), die den Partnern des Konsortiums zur Unterstützung ihrer Forschungsanforderungen zur Verfügung gestellt werden. Zusätzlich zu den projektspezifischen Bemühungen um diese TB-Initiativen pflegt und erweitert C-Path weiterhin den Inhalt der TB-Platform for Aggregation of Clinical TB Studies (TB-PACTS), auf die die weltweite TB-Forschungsgemeinschaft offiziell zugreifen und sie zur Unterstützung ihrer laufenden Forschungsaktivitäten nutzen kann.

„Wir würdigen und schätzen die herausragenden Beiträge von Patrick O'Meara, Data Team-Manager, und unserem irischen Datenmanagement-Team zur Förderung von Tuberkulose-Initiativen. Ihre gemeinsamen Bemühungen haben eine entscheidende Rolle bei der Unterstützung globaler Zulassungsstrategien und bei der Förderung von Fortschritten in der Arzneimittelentwicklung gespielt", sagte Richard Liwski, Leiter des Bereichs Technologie bei C-Path. „Wir sind Patrick und seinem Team sehr dankbar, dass wir bei diesen wichtigen Bemühungen weiterhin große Fortschritte machen. Wir freuen uns darauf, weiterhin am Wachstum und den Aktivitäten von C-Path in Europa beteiligt zu sein."

C-Path feiert die erfolgreiche Integration und den Ausbau der Non-Profit-Aktivitäten in Europa. Mit dieser gestärkten globalen Präsenz wird das Unternehmen weiterhin Kooperationen anführen, die die Entwicklung von Medikamenten beschleunigen und bessere Behandlungen für Menschen auf der ganzen Welt vorantreiben.

Informationen zu Critical Path Institute

Das Critical Path Institute (C-Path) ist eine unabhängige, gemeinnützige Organisation, die 2005 in Form einer öffentlich-privaten Partnerschaft gegründet wurde. Die Aufgabe von C-Path besteht darin, die Entwicklung neuer Ansätze voranzutreiben, die die medizinische Innovation und die regulatorische Wissenschaft voranbringen und den Weg zu einer gesünderen Welt beschleunigen. Als international führendes Unternehmen bei der Bildung von Kooperationen hat C-Path zahlreiche globale Konsortien gegründet, denen derzeit mehr als 1.600 Wissenschaftler von Regierungs- und Aufsichtsbehörden, Hochschulen, Patientenorganisationen, Krankheitsstiftungen und Hunderten von Pharma- und Biotech-Unternehmen angehören. Der Hauptsitz von C-Path U.S. befindet sich in Tucson, Arizona, und der Hauptsitz von C-Path Europe ist in Amsterdam, Niederlande, mit zusätzlichen Mitarbeitern an mehreren anderen Standorten. Weitere Informationen finden Sie auf: c-path.org