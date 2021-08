Anycubic

Anycubics Photon Ultra, der neue DLP 3D-Drucker, startet auf Kickstarter

Shenzhen, China (ots/PRNewswire)

Anycubic, die etablierte 3D-Druckermarke, die für ihre hochwertigen und erschwinglichen Drucker bekannt ist, kommt mit einer Weltpremiere zu Kickstarter: dem weltweit ersten erschwinglichen, hochpräzisen DLP 3D-Drucker für Verbraucher. Der Anycubic Photon Ultra verfügt über ein exklusives Debüt der neuesten DLP-Technologie von Texas Instrument, die dem Benutzer viele Vorteile bietet, wie z.B.: geringe bis keine Wartung, extrem hochauflösende Drucke und einen viel geringeren Stromverbrauch.</34> DLP-Drucker sind LCD-basierten 3D-Druckern beim Drucken kleiner und schmaler Modelle überlegen, waren aber bisher unerschwinglich teuer. Anycubic hat sich zum Ziel gesetzt, dieses Problem zu lösen und die Bedürfnisse seiner Kunden zu erfüllen.

Hauptvorteile von Anycubic Photon Ultra

Hochpräziser Druck

Obwohl die spezifizierte Auflösung dieses Anycubic Photon Ultra DLP-Druckers mit 720p angegeben ist, ist seine Druckqualität sogar besser als die von 2k/4k-Monochrom-LCD-Bildschirmdruckern. Das liegt daran, dass DLP-Drucker im Vergleich zu LCD-Druckern eine andere Technologie zur Projektion von Licht verwenden. DLP-Drucker verwenden einen Projektor, der das gesamte Licht über einen Mikrospiegel zu einem Pixel reflektiert, so dass keine Lichtkonvergenz auftritt und schärfere Schwarz-Weiß-Kontraste erzielt werden. LCD-Drucker bündeln das gesamte Licht auf einen Pixel, was zu Unebenheiten und Schatten an den Rändern der Modelle führen kann. Bei der Darstellung von dünnen Linien und kleinen Texten sind DLP-Drucker klarer als LCD-Drucker mit reineren Farben und satteren Ebenen, was zu einer feineren Textur und schärferen Ecken der Modelle führt.

Längere Haltbarkeit

LCD-Bildschirme sind ein Verbrauchsmaterial, das alle 3 bis 5 Monate ausgetauscht werden muss. Der Anycubic Photon Ultra hat keinen LCD-Bildschirm und der interne Projektor ermöglicht eine Betriebsdauer von mehr als 20.000 Stunden. Das bedeutet, dass der durchschnittliche Benutzer etwa 600 Dollar für den Austausch des LCD-Bildschirms spart. Mit einem Kickstarter-Preis von $399 werden die meisten Leute mehr Geld gespart haben, als sie für den Anycubic Photon Ultra ausgegeben haben!

Energiesparend

Die Tatsache, dass der Anycubic Photon Ultra keine wartungsintensiven LCD-Bildschirme benötigt, ist bereits ein großer Schritt in Richtung eines umweltfreundlichen 3D-Druckers. Die Maschine ist außerdem sehr viel energieeffizienter, was die Auswirkungen auf die Umwelt weiter verbessert. Der Anycubic Photon Ultra DLP-Drucker arbeitet mit einer Lichteffizienz von 40 %, was 15 Mal höher ist als die 2,5-3 %, mit denen LCD-Drucker normalerweise arbeiten. Er verbraucht weit weniger Energie und ist mit 12 W bei einem durchschnittlichen Stromverbrauch von 8,5 W angegeben. Der Drucker verbraucht zwischen 0,017 und 0,034 kWh für den Druck eines 100 mm hohen Modells,

Flüsterleiser Druck

Geringere Leistungsaufnahme bedeutet weniger Wärme, was wiederrum bedeutet, dass der Anycubic Photon Ultra keine Lüfter benötigt, was ihn wirklich flüsterleise macht.

Glatte Kanten

Mit dem 16-fachen Anti-Aliasing werden die Kanten und Ecken der Drucke geglättet, wodurch sich die Anzahl der Ebenenlinien und die Nachbearbeitungszeit verringern.

Schnelle Druckgeschwindigkeit

Die Druckgeschwindigkeit des Anycubic Photon Ultra liegt bei etwa 1,5s pro Schicht, vergleichbar mit LCD-Druckern wie dem Photon Mono X, dessen Geschwindigkeit bei 1,5 - 2s pro Schicht liegt. Verglichen mit dem Punktlichtquellendruck von SLA ist die Geschwindigkeit bis zu 5 Mal höher.

Große Auswahl an Harzoptionen

Der Anycubic Photon Ultra ist mit Optionen für eine einstellbare UV-Leistung ausgestattet, wodurch der Drucker für eine breite Palette von Harzen geeignet ist und dem Benutzer unendliche Möglichkeiten und kreative Freiheit bietet.

Bessere Haftung

Das Druckbett wurde mit einer Lasergravur versehen, um die Haftung und die Ebenheit der Plattform zu verbessern und eine höhere Erfolgsquote und Stabilität der Drucke zu gewährleisten.

Benutzerfreundliche Oberfläche

Mit dem Anycubic Photon Ultra können die Druckeinstellungen erstmals direkt am Drucker über den Farb-Touchscreen geändert werden, was die Anpassung und Optimierung ohne Computer erleichtert.

Preis & Crowdfunding Details

Der Anycubic Photon Ultra gibt sein weltweites Debüt auf der Crowdfunding-Website Kickstarter, wo er für nur $399 für die ersten 100 Unterstützer und $499 zum Normalpreis erhältlich sein wird. Nach dem Kickstarter wird der Preis des Anycubic Photon Ultra auf Amazon bei über $599 liegen.

Anycubic Photon Ultra geht am 15. September 2021 auf Kickstarter an den Start, wo er weltweit exklusiv vorbestellt werden kann. Wir nutzen Crowdfunding, um dem Innovationsgeist unserer Kunden gerecht zu werden, die Vorreiter in der kreativen Gemeinschaft sind und immer wieder Neues wagen. Unsere Kampagne wird etwa einen Monat lang laufen und unseren frühen Unterstützern viele Vorteile, Rabatte und Sonderaktionen bieten. Nach Kickstarter werden die Unterstützer die ersten auf der Welt sein, die ihren Anycubic Photon Ultra erhalten, und später im Jahr wird er über die regulären Anycubic-Vertriebskanäle zu einem etwas höheren Preis erhältlich sein.

Informationen zu Anycubic

Anycubic ist ein führendes Unternehmen in der 3D-Druckerbranche, das sich auf die Forschung und Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb von 3D-Druckern spezialisiert hat. Wir bieten eine Vielzahl von erschwinglichen, leistungsstarken und intelligenten Druckern für verschiedene Kunden, Verbraucher, Hobbyisten, Schulen und Produktdesigner. Seit unserer Gründung im Jahr 2015 setzen wir uns dafür ein, die 3D-Drucktechnologie voranzutreiben, damit Menschen aus allen Gesellschaftsschichten ihrer Kreativität freien Lauf lassen und ihre Vorstellungen in die Realität umsetzen können.