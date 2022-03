AKJt Holdings Limited

AKJt schließt die Übernahme von RISKCAP INTERNATIONAL LTD. ab

Hamilton, Bermuda, 11. März 2022 (ots/PRNewswire)

AKJt Holdings Limited („AKJ"), der führende Anbieter von schlüsselfertigen Handels- und Infrastrukturlösungen für Krypto-Fondsmanager, gab heute den Abschluss der Übernahme von RiskCap International Ltd. („RiskCap") bekannt.

RiskCap wurde 2013 gegründet und bietet Dienstleistungen in den Bereichen Governance, Risikomanagement und Einhaltung von Vorschriften und AML/CFT an. Zu den Kunden zählen E-Geld-Institute und Zahlungsinstitute, MiFID-Firmen, Versicherungsunternehmen und Fonds mit einem verwalteten Vermögen von insgesamt 11 Milliarden Euro. Die Transaktion wird es AKJ ermöglichen, seine Produktpalette zu erweitern, indem das Know-how von RiskCap in die bestehenden Full-Service-Lösungen für Fonds, die sowohl mit traditionellen als auch mit digitalen Vermögenswerten handeln, integriert wird.

Neal Mitra, CEO des Crypto Hub bei AKJ, sagte zu der Transaktion: „Wir freuen uns, die Transaktion abgeschlossen zu haben und RiskCap nun in der AKJ-Familie willkommen zu heißen. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten der Zusammenarbeit bei der Entwicklung neuer Produkte, der Verbesserung des Kundenservices und der Erweiterung des Wertangebots durch die Integration in andere Komponenten des breiteren AKJ-Ökosystems. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Paul und seinem Team bei den vielen spannenden Möglichkeiten, die vor uns liegen

Paul Magro, Mitbegründer und Geschäftsführer von RiskCap, erklärte: „Wir freuen uns über den Abschluss der Vereinbarung und den Beginn unserer Partnerschaft mit AKJ. RiskCap geht davon aus, dass diese Beziehung dazu führen wird, dass wir eine wachsende Anzahl von Tier-1-Kundendiensten für institutionelle Kunden anbieten können

Über AKJt Holdings Limited

Die AKJ Group (bestehend aus AKJt Holdings Limited und AK Jensen Group Limited sowie deren Tochtergesellschaften) verwaltet das AKJ Ecosystem, eine vollständig integrierte Krypto-Umgebung, die institutionelle Lösungen für Hedge-Fonds-Manager und einen verwalteten, diversifizierten Zugang zur Kryptowirtschaft für institutionelle Anleger bietet. Das Ökosystem stellt qualifizierten Fondsmanagern über den AKJ Digital Assets FoF Start- und Beschleunigungskapital zur Verfügung. Der AKJ Digital Assets FoF ist ein Krypto-Hedge-Dachfonds, der laut Daten von Eurekahedge in seiner globalen Vergleichsgruppe den ersten Platz bei der Performance belegt hat. Die Interessen aller Beteiligten - Investoren, Fondsmanager und Anbieter - werden durch den AKJ Token, einen Unternehmens-Token, der das Ökosystem antreibt, aufeinander abgestimmt.

Die 1995 gegründete AKJ-Gruppe befindet sich im Besitz von Aktionären, die zusammen ein Vermögen von über 24 Milliarden US-Dollar verwalten. Die Gruppe betreut Hedgefonds und institutionelle Kunden in 35 Ländern auf der ganzen Welt.

Weitere Informationen über AKJ finden Sie unter https://www.akj.com.