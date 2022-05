Liberty Vorsorge AG

Liberty Vorsorge wächst weiter: Sie hat per 1. April 2022 die Kundenbestände mit Konto- und Depotverwaltung der EFG Freizügigkeits- und Vorsorge 3a Stiftungen übernommen

Schwyz

Die EFG hat die Konto- und Depotverwaltung ihrer Freizügigkeits- und Vorsorge 3a Stiftungen an die Liberty Vorsorge übertragen. Die circa 4'500 Kundenbeziehungen, mit Assets in der Höhe von rund 150 Millionen Franken, wurden per 1. April 2022 erfolgreich auf die Liberty Stiftungen übertragen. EFG ist weiterhin für die Vermögensverwaltung der Anlagelösungen und die Kundenberatung zuständig.

Liberty Vorsorge wächst erfolgreich weiter

Liberty Vorsorge hat ihr Wachstum auch vergangenes Jahr fortgesetzt und ihre Position im Markt als führende Vorsorgeplattform weiter gefestigt. So hat Liberty 2021 in allen wesentlichen Bereichen zugelegt. Sie verwaltete per 31. Dezember 2021 für insgesamt 31'291 Destinatäre (+8%), 856 Unternehmen (+13%) und 4 institutionelle Anleger ein Gesamtvermögen von rund 4 Milliarden Franken (+12%). Die Depotbestände betrugen rund 68% und haben sich um 23 Prozentpunkte auf 2,7 Milliarden Franken erhöht.

Moderne e-Plattform erobert den Schweizer Vorsorgemarkt

Teil des Erfolgs ist auch die Digitalisierung und Plattform-Strategie, welche Liberty seit 17 Jahren konsequent verfolgt. So wird sie demnächst zusammen mit der EFG Bank neue und attraktive Vorsorgelösungen über die digitale SmartGate® Plattform am Markt lancieren.

Mit SmartGate® steht Kunden und Business Partnern eine digital getriebene und offene IT-Plattform zur Verfügung, quasi das 'OpenBanking' für die 2. und 3. Säule (Open API). In diesem Rahmen bietet Liberty:

Papierloses Self-Onboarding

Einlesen aller relevanten Daten zwecks Kundeneröffnung über die Open API Standard-Schnittstelle

Austausch von Kundendaten, welche im Sammeldepot bei der Depotbank geführt werden, über die Standard-Kundenschnittstelle

Liberty Connect für Direktkunden und Berater (Online-Tool für Transaktions- und Vermögensansicht).

Mit dem Ausbau von SmartGate® kann Liberty die wichtigsten Mutationsarten, wie einen Strategiewechsel oder Personen- und Lohndatentransfers mit Partnern ohne Medienbruch anbieten.

Zwischen der EFG und den von der Liberty Vorsorge verwalteten Vorsorgestiftungen besteht seit mehreren Jahren eine erfolgreiche Zusammenarbeit. "Mit dieser Zusammenarbeit kann die Liberty Gruppe ihre starke Position als unabhängige Vorsorgeplattform weiter ausbauen", freut sich Oliver Bienek, CEO der Liberty Vorsorge AG.